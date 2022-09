Dit artikel is gebaseerd op de test algenolie uit de Gezondgids van augustus/september 2022.

1. Wat maakt vis eten gezond?

Het eten van vis verkleint het risico op ernstige hartritmestoornissen, die kunnen leiden tot een hartstilstand. Voor dit beschermende effect is één keer per week vis, bij voorkeur vette vis, eten genoeg. Dit effect is waarschijnlijk te danken aan de omega 3-vetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA). DHA is ook belangrijk voor het normaal functioneren van de hersenen en het netvlies.

2. Wat zit er in algenolie?

EPA en DHA heten in de volksmond visvetzuren. Maar de omega 3-vetzuren die vissen opslaan in hun vet, komen uit de algen die ze eten. Vervang je visolie door algenolie? Dan eet je dezelfde omega 3-vetzuren direct uit de bron. ‘Algenvetzuren’ is dus eigenlijk een betere benaming dan ‘visvetzuren’.

3. Is algenolie duurzaam?

Algenolie is duurzamer dan visolie. Om visolie te produceren, worden vissen gekweekt en gevangen. Dat draagt bij aan de wereldwijde overbevissing. Algen worden in een gecontroleerde en afgesloten omgeving geproduceerd, waardoor de productie nauwelijks impact heeft op het ecosysteem.

4. Heb je een supplement nodig als je geen vis eet?

Volgens de Vegetariërsbond kun je prima zonder vis. Andere dingen zijn minstens zo belangrijk voor gezonde hart- en bloedvaten. Denk aan matig zijn met verzadigd vet en alcohol, voldoende beweging en een gezond gewicht.

Juist een plantaardig eetpatroon met minder dierlijke producten verlaagt het risico op hart- en vaatziektes. Klachten door een tekort aan EPA en DHA zijn zeldzaam. Het lichaam kan deze vetzuren in kleine hoeveelheden zelf aanmaken uit een ander omega 3-vetzuur: alfalinoleenzuur (ALA).

5. Moet je omega-3 slikken als je zwanger bent?

De Gezondheidsraad adviseert zwangere vrouwen die geen of onvoldoende vis eten een supplement te nemen met EPA en DHA. 'Voldoende vis' is voor zwangere vrouwen 2 keer per week vette vis. Dit verkleint het risico op een vroeggeboorte. DHA is tijdens de zwangerschap en borstvoeding nodig voor de ontwikkeling van de hersenen en het netvlies van het kind.

Val je in de doelgroep? Neem dan een supplement met EPA en DHA. Let erop dat je 250 tot 450 mg DHA per dag binnenkrijgt.

