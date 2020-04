Extra vitamines en mineralen helpen niet tegen coronavirus

Valse claims

In de berichten staat dat extra vitamines, mineralen of andere supplementen zouden helpen tegen het coronavirus. Het binnenkrijgen van voldoende vitamines en mineralen is belangrijk voor je weerstand. Maar het innemen van extra vitamines of mineralen beschermt niet tegen ziekmakende bacteriën en virussen. Negeer zulke berichtgeving dus en zorg dat je gezond en gevarieerd eet.

Melden bij NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt tegen reclames van verkopers van voedingssupplementen die de suggestie wekken dat hun producten helpen tegen het coronavirus. Dit is niet waar en bovendien in strijd met de wet. Je kunt misleidende claims van bedrijven over corona-bestrijding bij voedingssupplementen bij hen melden.

Vitamine C

Er zijn ook een hoop berichten in het nieuws dat vitamine C zou helpen tegen het coronavirus. Patiënten met corona worden in sommige (buitenlandse) ziekenhuizen behandelt met (extreem) hoge dosissen vitamine C. via het infuus en vaak in combinatie met andere medicijnen. Het gaat om patiënten waarbij het gehalte vitamine C gedaald is door een overreactie op infecties. In hoeverre deze behandeling met vitamine C helpt wordt nog onderzocht.

Vitamine D

Als je momenteel minder buiten komt dan normaal ben je misschien bang voor een vitamine D tekort. Wanneer je volgens de Schijf van Vijf eet en elke dag een kwartier tot een half uur buiten bent krijg je voldoende vitamine D binnen. Maar dit geldt niet voor jonge kinderen, vrouwen ouder dan 50 jaar, mannen ouder dan 70 jaar, mensen met een getinte huidskleur en zwangeren. Voor hen geldt het advies om extra vitamine D te slikken.

Lees ook: Hoe voorkom je een vitamine D-tekort?

Belangrijk: Hamster geen extra supplementen als je deze niet nodig hebt. Dan blijft er genoeg over voor degenen die wel risico op een tekort lopen.

Goede weerstand

Gezond eten, goed slapen en bewegen is belangrijk voor een goede weerstand. Het slikken van extra voedingssupplementen in tijden van corona is niet nodig. Wel kun je tot een groep behoren die wat extra vitamines nodig heeft. Meer hierover vind je op de pagina extra vitamines of mineralen nodig?

Te veel vitamines kunnen schadelijk zijn

Vaak wordt gezegd ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. Dat is niet waar. Van sommige vitamines kun je een overdosis krijgen. Vooral met vitamine A en B6 moet je goed oppassen. Maar ook te veel vitamine D, E, B3 en foliumzuur is ongezond. Soms geeft het zelfs problemen die onomkeerbaar zijn. Te veel vitamine C is ook niet goed voor je. Meer dan 2 gram vitamine C per dag kan o.a. leiden tot darmklachten of diarree. Overschrijd de dagelijks aanbevolen dosis dus niet.

