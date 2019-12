Geproefd: vegetarische rookworsten

We proefden 4 verschillende vegetarische rookworsten van de volgende merken:

• Garden Gourmet (€2,59 voor 200 gram)

• Unox (€3,88 voor 250 gram)

• Valess (€2,89 voor 160 gram)

• Vegetarische Slager (€3,50 voor 150 gram)

Niet allemaal even smakelijk

Een aantal mensen nam de proef op de som. De rookworst van Valess valt bij het groepje proevers het meest in de smaak, gevolgd door Garden Gourmet. Over Unox en de Vegetarische Slager zijn de proevers minder enthousiast. Geen enkele vega-variant blijkt echt naar rookworst te smaken. Bekijk de video voor alle reacties.

Veganistisch vs vegetarisch

De meeste vegetarische rookworsten bevatten wel dierlijke ingrediënten. Zo is er vaak eiwitpoeder uit eieren of melkeiwit toegevoegd. Alleen de 'Roockworst' van de Vegetarische slager is veganistisch.

Is vegetarische rookworst gezond?

Vergeleken met traditionele rookworsten bevatten de vegetarische varianten een stuk minder ongezonde verzadigde vetten. Wel zijn ze ongeveer even zout. Qua calorieën zijn de vegetarische rookworsten vergelijkbaar met een magere rookworst. In de tabel zijn de voedingswaardes van de vegetarische rookworsten vergeleken met een traditionele rookworst.

Minder verzadigd vet

De vegetarische rookworsten bevatten veel minder verzadigd vet dan rookworsten van vlees. Soms zelfs minder dan in een extra magere rookworst. Te veel verzadigd vet is slecht voor je hart en bloedvaten.

Even zout

De vegetarische rookworsten zijn nagenoeg even zout als reguliere rookworst. Per 100 gram rookworst krijg je vaak al een derde van de aanbevolen maximum hoeveelheid van 6 gram zout binnen. Het eten van te veel zout kan leiden tot een hoge bloeddruk en vergroot de kans op hart- en vaatziekten.

Minder eiwit

Vegetarische rookworsten bevatten vaak minder eiwit dan reguliere rookworst. Dit hoeft geen nadeel te zijn, de meeste Nederlanders krijgen meer dan genoeg eiwit binnen. Alleen als je veganist of vegetariër bent is het eten van voldoende eiwitten een aandachtspunt. Volwassenen hebben zo’n 55 gram eiwit per dag nodig. Daar zit je best snel aan.

Ijzer toegevoegd

Vegetariërs en veganisten hebben kans op een ijzertekort omdat dit voornamelijk in vlees zit. Aan vegetarische rookworsten is dan ook meestal ijzer toegevoegd.

