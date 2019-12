Groentebrood: is het gezond en lekker?

Groentebrood, een portie groente in een broodje. Albert Heijn verkoopt wortel- en bietenbrood. Beiden soorten bevatten maar liefst 45% groentepuree, maar is het ook gezond en lekker?

Wat is groentebrood?

Het is een trend om groente aan producten toe te voegen. Nu heb je zelfs groentebrood. Wij proefden het wortelbrood en en het bietenbrood van Albert Heijn. Naast 45% groentepuree bevatten de broden ongeveer een kwart volkorenmeel, een kwart tarwebloem en nog wat toevoegingen zoals zout en broodverbeteraar. Een halfje bieten- of wortelbrood kost €1,99.

Is het lekker?

We schotelden 20 proevers het brood voor bij de lunch. Daarnaast lieten we het brood ook proeven aan een aantal hongerige studenten. Benieuwd naar hun reacties? Bekijk dan de video!

Bietenbrood

Smaakt best lekker, maar niet heel bijzonder, is de conclusie. Een aantal proevers vindt wel dat er een ‘aards’ smaakje aan het brood zit. Sommigen vinden het wat zoet. "Het smaakt een beetje zoetig, of eigenlijk een smaak die ik niet zo goed kan definiëren. Verder is het brood lekker vers, smeuïg en heeft het een knapperig korstje", licht een proever toe.

Wortelbrood

Ook in dit brood voert de groentesmaak niet de boventoon. "Het smaakt echt als brood, lekker stevig. Je verwacht een wortelsmaak, maar dat valt een beetje tegen", laat een proever weten. Prima brood dus, maar de wortel is moeilijk te proeven.

Hoe gezond is wortel- en bietenbrood?

De wortel- en bietenbammetjes zijn een goede kleurrijke afwisseling voor gewoon brood. Maar in volkorenbrood zitten aanzienlijk meer vezels. Volkorenbrood met wat extra groente als beleg of een lekkere salade erbij is dus de gezondste keuze.

Groente

Wortels en bietjes zijn natuurlijk gezond. En alle beetjes helpen om de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 250 gram groente te halen. Zo krijg je met één boterham 16 gram groente binnen.

Vezels

Je zou denken dat dit groentebrood ook extra veel vezels bevat, maar dat is niet het geval. Het groentebrood bevat zelfs een stuk minder vezels dan gewoon volkorenbrood. Dat komt omdat er ook veel tarwebloem in zit. Tarwebloem wordt ook gebruikt voor witbrood en bevat minder voedzame stoffen dan volkorenmeel. Een snee volkorenbrood bevat zo’n 2,3 gram vezels, een snee bieten- of wortelbrood 1,4 gram.

Zout

Het brood bevat per snee zo’n 0,3 jodiumhoudend zout. Dat is ongeveer net zoveel als gewoon brood. De maximum aanbevolen hoeveel zout is 6 gram per dag.

Zelf groentebrood maken

Een brood dat voor bijna de helft uit groente bestaat klinkt lastig om te maken. Gebruikt Albert Heijn een magisch ingrediënt? Of hebben ze een superoven? We namen de proef op de som en gingen zelf aan de slag. Wat bleek: je kan het prima zelf maken.

Dit heb je nodig:

450 gram broodbakmix

circa 370 gram wortels of bietjes

Zo maak je het:

Kook de wortels of bietjes en maak er puree van (je kunt ook voorgekookte bietjes of worteljes uit blik gebruiken).

Volg de aanwijzingen op het pak broodbakmix, maar laat het water weg: de groentepuree bevat al veel vocht.

