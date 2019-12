Aardbeienyoghurt: welke is de lekkerste?

Test|Aardbeienyoghurt is lekker, maar bevat amper aardbeien. Wel bietensap, wortelconcentraat en suiker. We bekeken in 2017 van 12 soorten veel verkochte aardbeienyoghurt hoeveel fruit erin zit en lieten 63 personen proeven. Die van Albert Heijn kwam als Beste uit de Test.

Update november 2018: Dit is een test uit 2017. De samenstelling van de geteste voedingsmiddelen kan inmiddels gewijzigd zijn.

Welke is de lekkerste?

We bekeken alle aardbeienyoghurts op hoeveelheid aardbeien, vet en suiker. Ook lieten we een panel van 63 personen de yoghurts proeven. De AH magere yoghurt met aardbei is Beste uit de Test én Beste Koop.

AH yoghurt aardbei (mager)

Beste uit de Test en Beste Koop

Prijs: €1,35 (1 liter)

Testoordeel: 7,0

Het panel roemt de ‘frisheid’ van deze yoghurt. Verder is hij niet erg vet en bevat hij niet overdreven veel suiker, hoewel nog altijd 14,6 gram per portie (150 gram).

Optimel yoghurt aardbei (mager)

Prijs: 1,65 (1 liter)

Testoordeel: 6,8

Deze yoghurt bevat geen suiker, maar de zoetstoffen acesulfaam en sucralose. Het panel verwachtte er veel van, omdat de yoghurt er heel lekker uitziet. Maar de smaak valt tegen: ‘chemisch’ en ‘onnatuurlijk’.

De minst lekkere

Jumbo yoghurt aardbei (vol)

Prijs: €1,50 (1 liter)

Testoordeel: 5,1

De proevers vinden deze yoghurt ‘dun’ en ‘te weinig zuur’. Ze zijn niet te spreken over de hoeveelheid aardbeien: veel te weinig en te kleine stukjes. De slechtste van alle geteste yoghurts. Ondanks de grote hoeveelheid vet en suiker valt deze yoghurt niet in de smaak.

Bar weinig aardbeien

In aardbeienyoghurt zitten bar weinig aardbeien: gemiddeld ongeveer 6% per pak.

Positieve uitschieter is Milbona (Lidl) met 12%. Maar zelfs dat is nog geen aardbei per portie.

Het minste fruit zit in de halfvolle yoghurt van Almhof: 3,3%.

Ook over de magere yoghurt van Jumbo is ons smaakpanel slecht te spreken.

Aardbeiensmaak

Om hun product een goede aardbeiensmaak te geven voegen fabrikanten vaak aardbeiensap toe. Daarnaast bevatten alle geteste yoghurts aroma’s.

Bij Almhof en Zuivelhoeve is dat ‘natuurlijk aroma’, maar daar komt geen aardbei aan te pas.

Melkan (Plus) noemt het als enige ‘natuurlijk aardbeienaroma’. Dit is wel grotendeels van aardbeien afkomstig.

Voor de roze-rode kleur worden door 7 van de 12 fabrikanten kleurstoffen gebruikt zoals rodebietensap en wortelconcentraat. Dat heeft weinig met aardbeien te maken.

Veel suiker

Gewone yoghurt bevat 6 gram melksuiker (lactose) per portie. Bij aardbeienyoghurt is dit flink meer: tussen de 10 en 20 gram per portie. Omgerekend is dat zo’n 3,5 tot 5 klontjes suiker.

Milbona (Lidl) heeft het hoogste suikergehalte met bijna 20 gram (5 suikerklontjes) per portie.

Almhof roomyoghurt kan er ook wat van met 18 gram suiker (4,5 suikerklontjes).

Optimel is de positieve uitzondering met maar 6 gram per portie. Die yoghurt is gezoet met zoetstoffen. Maar dat blijkt ongunstig voor de smaak: het panel vindt hem ‘chemisch’ en ‘onnatuurlijk’ smaken.

Verzadigd vet

Ongeveer tweederde van het vet in yoghurt is verzadigd vet, dus de ongezonde soort. In magere yoghurt mag maar maximaal 0,5% vet zitten, de onderzochte magere yoghurts blijven daar zelfs nog onder met 0,05% vet. In de halfvolle variant tussen de 1,5% en 1,8%, maar het vetgehalte van de halfvolle yoghurts is erg verschillend.

Almhof halfvol bestaat voor 1,6% uit vet.

Campina halfvol bevat maar 0,7% vet.

Almhof roomyoghurt is van de geteste yoghurts het vetst met 8,4 gram verzadigd vet per 150 gram.

