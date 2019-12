Test gezondheid verspakketten

Het is een gemiste kans dat de lasagnebladen, couscous en wraps in de pakketten nooit volkoren zijn. Volkorenproducten bevatten meer vezels en B-vitamines.

Je bent ook gezonder bezig als je bijvoorbeeld mozzarella als alternatief voor 45+ kaas over de lasagne kiest. Of gebruik zure room in plaats van crème fraîche bij de wraps. En kies voor mager of vegetarisch gehakt.