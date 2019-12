Veiligheid hamburgers in de horeca

Naast McDonalds of Burger King kun je voor een burger tegenwoordig terecht in hippe hamburgerrestaurants. De trend is om hamburgers medium of rare (rosé) te serveren. Maar is dat wel verstandig? We onderzochten hamburgers uit 14 hamburgerrestaurants op (ziekmakende) bacteriën en gaarheid.