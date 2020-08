Handgels tijdens de coronacrisis

Bij de start van de coronacrisis in Nederland waren handgels vrijwel overal uitverkocht. Tegenwoordig zijn ze op bijna elke straathoek te koop en verplichten veel winkels je om je handen te desinfecteren met de handgel bij de ingang. Maar hoe goed werken handgels? En waar moet je op letten als je ze zelf aanschaft?

Handgel of wassen met water en zeep?

Ziekteverwekkers op de handen kun je het beste tegengaan door je handen te wassen met water en zeep. Zo week je vuil en virusdeeltjes los en spoel je ze weg. Bekijk de handenwasinstructie van het RIVM. Dan weet je hoe je je handen op de juiste manier wast.

Bij langdurig gebrek aan water en zeep kun je desinfectiemiddelen op alcoholbasis gebruiken, zoals desinfecterende handgels. Deze handgels doden virusdeeltjes, maar deze verdwijnen niet van je handen. Handgels en -alcohols werken minder goed op vieze en plakkerige handen. Daarnaast kunnen ziekteverwekkers ongevoelig worden voor handgel. Gebruik handgel dus alleen als het echt noodzakelijk is.

Waar moet ik op letten als ik een handgel koop?

Conclusie

De meeste handgels hebben geen virusclaim die door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) beoordeeld en goedgekeurd is. Maar heeft een handgel een alcoholpercentage van minimaal 70% én een toelatingsnummer van het Ctgb? Dan is het aannemelijk dat de gel werkzaam is tegen het coronavirus.

Hoe gebruik ik een handgel?

Voor een goede werkzaamheid is het belangrijk dat je de handgel of handalcohol 30 seconden laat inwerken. Droog je handen niet af met een handdoek of keukenrol. Je veegt dan de gel weer van je handen af. Vergeet ook je vingertoppen niet mee te nemen: daarmee raak je het meest aan.

Bronnen: RIVM, Ctgb

