Hoe kun je medicijnen het beste bewaren?

Niet elke medicijn gebruik je dagelijks. Veel mensen bewaren medicijnen in het keuken- of badkamerkastje, maar is dat de beste bewaarplek? We geven je bewaartips.

Bewaar originele verpakking en bijsluiter

Bewaar medicijnen in hun originele verpakking. Zo kun je altijd je eigen dosering aflezen op het etiket. Ook lees je in de bijsluiter hoe je je medicijnen het best kunt bewaren. Sommige medicijnen moeten in de koelkast, andere juist op een donkere en droge plek. Gebruik je het medicijn al jaren, dan is het alsnog aan te raden om de bijsluiter te bewaren. De samenstelling kan altijd veranderen.

Bewaar alle bijsluiters, ook van middelen die je incidenteel gebruikt. Ben je de bijsluiter kwijt? Kijk dan op www.zelfzorg.nl of www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.

Droog en koel

Niet in het badkamerkastje

Uit panelonderzoek onder 4700 consumenten in 2019 bleek dat bijna de helft van de panelleden medicijnen in de badkamer heeft liggen. De meeste medicijnen moet je bewaren op een droge, koele en donkere plek. Het badkamerkastje is daarom niet geschikt. De warmte en vochtigheid in de badkamer kan de werking van medicijnen veranderen. Bacteriën en schimmels gedijen goed in water. Middelen die water bevatten, zoals drankjes en gels, zijn gevoelig voor bederf. En vooral in combinatie met warmte.

Uit het zonlicht

Zonlicht kan de werking van medicijnen verminderen: bewaar medicijnen in een donkere kast waar het niet warmer wordt dan 25°C.

Koelkast: niet op de onderste plak

Medicijnen die je in de koelkast moet bewaren, mogen niet bevriezen. Leg ze daarom niet op de koelste plek van de koelkast. Dit is meestal de onderste plank, boven de groentelade.

Gebruik een plastic doos

Het gebruik van een plastic doos voorkomt dat er vocht bij de medicijnen kan komen.

Controle houdbaarheid medicijnen

De werking van medicijnen kan afnemen naarmate je ze langer bewaart of nadat ze geopend zijn. Bekijk het overzicht van de houdbaarheid per soort medicijn. Controleer de houdbaarheid van je thuisapotheek minstens 1 keer in het jaar en vervang medicijnen over de datum op tijd.

Buiten bereik van kinderen

Bewaar medicijnen altijd op een plek waar kinderen niet bij kunnen.

