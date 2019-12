Acht dingen die je moet weten over medicijnen bij de drogist

Zelfzorgmedicijnen zijn vrij verkrijgbaar bij de drogist, apotheek of supermarkt. Je hebt er geen recept van een arts voor nodig. Acht zaken die je moet weten over zelfzorgmedicijnen.

Zelfzorgmiddel vaak goedkoper

Van veel geneesmiddelen op recept voor kleine kwalen bestaat een vergelijkbaar middel in de zelfzorg met vrijwel dezelfde werking. Dit geldt voor medicijnen tegen klachten als hoest, voetschimmel en hooikoorts. Verzekerden die hun eigen risico niet opmaken, zijn met het zelfzorgmiddel vaak goedkoper uit.

De productprijs van receptgeneesmiddel kan misschien wel lager liggen, maar voor de dienstverlening berekent de apotheek standaard een bedrag van ongeveer €7 boven op de productprijs. Hier komt ook nog €7 bij als je het middel voor het eerst gebruikt (de zogenoemde eerste uitgifte terhandstelling). Deze kosten betaal je bij zelfzorgmedicijnen van de drogist niet.

Geef door welke zelfzorgmiddelen je gebruikt

Bedenk dat zelfzorgmiddelen die je koopt bij de drogist, supermarkt of het tankstation niet in het medicatieoverzicht van de apotheek terechtkomen. Dit houdt de apotheek bij van iedere patiënt en het is belangrijk dat dit overzicht compleet is. Geef daarom het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen zelf door aan je huisarts en apotheek. Zelfzorgmedicijnen kunnen een wisselwerking hebben met alcohol en andere medicijnen.

Overleg gebruik van kruidengeneesmiddelen met je arts

Ook kruidengeneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met andere geneesmiddelen. Overleg eerst met je arts of apotheek of je het kruidengeneesmiddel veilig kunt gebruiken.

Vraag drogist om advies en geef informatie

Kom je bij de drogist er niet uit welk geneesmiddel voor jou het meest geschikt is, vraag het dan aan de (assistent-)drogist. Zij zijn opgeleid om je advies op maat te geven.

Welke andere geneesmiddelen gebruik je? Zijn er nog andere gezondheidsklachten? Sinds wanneer heb je deze klachten? Wat heb je al geprobeerd om de klachten te verhelpen? Vertel je situatie zo uitgebreid mogelijk aan de (assistent-)drogist. Met meer informatie kan de drogist persoonlijker adviseren. Drogisterijen zijn verplicht om er altijd een in huis te hebben.

Na opening zijn medicijnen beperkt houdbaar

Gebruik een middel niet meer als de houdbaarheidsdatum is verlopen. Let hierop, vooral als je middelen al een tijd in huis hebt. Na opening zijn medicijnen nog maar beperkt houdbaar. Check regelmatig je medicijnen in huis en bekijk hoe lang je medicijnen kunt bewaren.

Bekijk het overzicht bewaartermijnen van medicijnen (pdf).

Keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg

Drogisterijen met het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg geven bij de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen verantwoorde zorg, zoals vastgelegd in de Geneesmiddelenwet. Het keurmerk geeft aan dat er altijd een (assistent-)drogist aanwezig is die je kan adviseren over het zelfzorgmiddel.

Geef bijwerkingen door

Niet alleen medicijnen die je van de arts krijgt kunnen bijwerkingen geven. Ook middelen die je zelf bij de drogist en apotheek koopt, kunnen voor problemen zorgen. Bijwerkingen die het meest voorkomen zijn maag- en darmklachten, duizeligheid en huidproblemen door het gebruik van paracetamol, ibuprofen en hoestdrank.

Vermoed je dat een middel bijwerkingen geeft, volg dan onderstaande stappen:

Schrijf zo goed mogelijk op wat de klachten zijn.

Ga na wanneer de klachten zijn ontstaan. Was dit direct na het gebruik van het middel of juist een paar uur later?

Heb je het middel zonder recept gekocht, stop dan direct met het gebruik ervan. Neem, als de klachten ernstig zijn, contact op met de huisarts of apotheek en overleg wat je het beste kunt doen.

Zijn het middelen die je op doktersrecept hebt gekregen, stop dan niet met het gebruik, maar overleg eerst met de (huis)arts.

Meld (het vermoeden van) de bijwerking bij het Bijwerkingencentrum Lareb. Ook al wordt de bijwerking in de bijsluiter genoemd. Met meer meldingen ontstaat een betrouwbaarder beeld van de bijwerking per middel.

Lees en bewaar bijsluiters

Lees altijd de bijsluiter voor gebruik van een zelfzorgmiddel. Ook producten op plantaardige basis kunnen bijwerkingen hebben of de werking van medicijnen beïnvloeden. Bewaar alle bijsluiters, ook van middelen die je incidenteel gebruikt. Ben je de bijsluiter kwijt? Kijk dan op www.zelfzorg.nl of www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

