Medicijnen kopen buiten de arts om

Zonder doktersvoorschrift

Honderdduizenden Nederlanders bestellen weleens online receptmedicijnen zonder dat ze daarvoor een doktersvoorschrift hebben. Omdat ze verslaafd zijn, een taboeziekte hebben, of niet weten dat ze een recept nodig hebben. We namen de proef op de som en bestelden in mei 2018 20 medicijnen bij online aanbieders in binnen- en buitenland. Onder andere slaap- en kalmeringspillen, antibiotica en kankermedicijnen. Omdat het in Nederland niet is toegestaan om zo zonder recept medicijnen in huis te halen, hebben we de Inspectie Gezondheidszorg en het Openbaar Ministerie vooraf geïnformeerd. In het belang van de volksgezondheid kregen we toestemming om dit project uit te voeren.

Illegaal

We komen tientallen illegale aanbieders tegen, die niet aan de medische standaarden voldoen. Ze geven gevaarlijke gezondheidsadviezen, door bijvoorbeeld zware slaap- en kalmeringspillen aan jonge kinderen aan te bevelen. Op ons verzoek heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de medicijnen geanalyseerd. Opvallend: bij alle medicijnen was de werkzame stof die erin hoort te zitten, daadwerkelijk aanwezig. In één soort antibioticumpillen was wel te veel werkzame stof aanwezig. Hoefde de overheid vroeger dus alleen te waarschuwen dat illegale medicijnen vaak nep zijn, tegenwoordig lijkt de zwarte markt een stuk professioneler te zijn.

Risico's

Het gebruiken van receptmedijnen zonder de controle door een arts en apotheek kan gevaarlijk zijn. Onbekend is hoe deze medicijnen hun werk doen in het lichaam, bijvoorbeeld als ze ergens in het bestelproces beschadigd zijn geraakt. Verder weet je niet hoe de medicijnen zijn bewaard en er kunnen gevaarlijke hulp- of afvalstoffen in zitten.

Hoe bestel je veilig medicijnen?

In Nederland mag alleen een arts met wie je een behandelrelatie hebt een recept voorschrijven. Met dit recept haal je bij een apotheek het geneesmiddel af. Met een herhaalrecept kun je ook bij een internetapotheek terecht, als die tenminste het Europese logo op zijn website voert. Door op dit logo te klikken, kun je controleren of de apotheek geregistreerd is. De link leidt als het goed is naar de overheidswebsite aanbiedersmedicijnen.nl en daar hoort de apotheek vermeld te staan.

Medicijnen waar geen recept voor nodig is, haal je bij de drogist, supermarkt of apotheek. Op internetpillen.nl vind je meer tips om veilig te bestellen.

Professionele websites

Sommige illegale pillenverkopers hebben professionele websites die nauwelijks verschillen van de geregistreerde internetapotheken. Zulke aanbieders, meestal opererend vanuit het buitenland, verkopen vaak goedkope merkloze medicijnen, gefabriceerd in India. En als zo'n apotheek de medicijnen vanuit Groot-Brittannië verkoopt, kan dat zelfs volkomen legaal zijn, ook al gaat het buiten de reguliere arts en apotheek om. 'Bijzonder ongewenst', vindt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dit, maar kan er niets tegen doen omdat deze aanbieders niet onder de Nederlandse wet vallen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd spoort illegale aanbieders alleen op basis van meldingen op. We hebben de gegevens over de aanbieders uit ons onderzoek aan de Inspectie overhandigd, zodat die kan ingrijpen.

