Mondkapjes tijdens de coronacrisis

In Azië zijn mondkapjes al jaren onderdeel van het straatbeeld. Bij ons in Nederland was dat nooit het geval. Maar sinds de coronacrisis is de interesse toegenomen. Welke soorten mondkapjes zijn er eigenlijk allemaal? En is het nuttig om een mondkapje te gebruiken in de openbare ruimte?

Welke soorten mondkapjes zijn er en wat zijn de verschillen?

In grote lijnen kunnen we 3 soorten mondkapjes (of mondmaskers, mondneusmaskers, gezichtsmaskers) onderscheiden. De zorg gebruikt ademhalingsbeschermingsmaskers (FFP-maskers) en medische gezichtsmaskers (ook wel chirurgische maskers). Daarnaast bestaan er niet-medische gezichtsmaskers.

FFP-maskers (filtering facepiece particles-maskers) beschermen de drager tegen stofdeeltjes en virussen in de lucht. Ze bestaan in 3 categorieën: FFP1, FFP2 en FFP3. Een hoger getal duidt op een hogere beschermingsgraad. FFP-maskers voldoen aan de Nederlandse normen voor ademhalingsbeschermingsmiddelen (NEN-EN 149+A1).

Is het nodig om een mondkapje te dragen in de openbare ruimte?

Volgens de huidige adviezen van het RIVM is het niet nodig om een mondkapje te dragen in de openbare ruimte, buiten het openbaar vervoer (OV) om. In het openbaar vervoer geldt een mondkapverplichting vanaf 1 juni. Maar voor de openbare ruimte geldt dat het niet nodig is mondkapjes te dragen als iedereen zich houdt aan de maatregelen.

De maatregelen zijn:

1,5 meter afstand houden

thuis blijven bij ziekte en verkoudheid

handen wassen met water en zeep

niezen en hoesten in de elleboog

papieren zakdoekjes gebruiken

geen handen schudden

Maar baat het niet dan schaadt het niet, toch?

Dat is niet helemaal waar. Er zijn voor- en tegenargumenten bij het gebruik van mondkapjes in de openbare ruimte.

Niet-medische gezichtsmaskers kunnen mogelijk helpen om de verspreiding van een infectie te beperken. Vooral omdat ze anderen (beperkt) beschermen tegen virusoverdracht door de drager van het masker. Maar de wetenschappelijke literatuur is hier niet eensgezind over. Resultaten spreken elkaar tegen. Lees er meer over in het advies van het Outbreak Management Team (OMT) van 4 mei.

Kanttekeningen gebruik mondkapjes openbare ruimte

Ook zijn er een aantal kanttekeningen bij het gebruik van mondkapjes in de openbare ruimte, zo blijkt uit een rapport van de ECDC (pdf, European Centre for Disease prevention and Control).

Mondkapjes kunnen de kans op besmetting juist verhogen bij onjuist gebruik. Bijvoorbeeld als ze op de verkeerde manier verwijderd worden. Daarnaast kan het gebruik van mondkapjes schijnveiligheid veroorzaken. Dat kan als gevolg hebben dat mensen belangrijke maatregelen (zoals 1,5 meter afstand houden en goed de handen wassen) minder goed naleven. Dit verhoogt weer de kans op besmetting. Mondkapjes zijn dus geen vervanging van bestaande maatregelen, maar een aanvulling.

Bij het dragen van mondkapjes is het dus belangrijk dat ze op de juiste manier gebruikt worden én dat andere geldende maatregelen nageleefd blijven worden. Anders bestaat er juist extra risico op verspreiding van het virus.

Waarom worden mondkapjes dan wel verplicht in het openbaar vervoer?

Mondkapjes worden verplicht in het openbaar vervoer omdat reizigers daar in de (nabije) toekomst waarschijnlijk niet altijd 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Daarnaast is er geen risicocheck per persoon mogelijk, om in te kunnen schatten of iemand mogelijk het coronavirus bij zich draagt. Om deze 2 redenen samen wordt vanaf 1 juni een mondkapje in het openbaar vervoer verplicht.

Bij reizen met de Thalys en Eurostar is het dragen van gezichtsbescherming al sinds 4 mei verplicht en bij KLM vanaf 11 mei (bij de gate en in het vliegtuig).

En wat als ik toch geen mondkapje draag in het openbaar vervoer?

Dan kun je een boete krijgen, omdat mondkapjes vanaf 1 juni verplicht worden gesteld in het OV. De hoogte ervan moet nog bepaald worden.

Maar er was toch een tekort aan mondkapjes? Hoe zit dat dan?

Er is vooral een schaarste aan medische mondkapjes. Het is dan ook zeker niet de bedoeling om medische maskers te gebruiken in het openbaar vervoer. Die zijn bedoeld voor zorgpersoneel. Reizigers in het openbaar vervoer moeten daarom niet-medische mondkapjes dragen.

Hoe kom ik aan zo’n niet-medisch mondkapje?

Anders dan bijvoorbeeld in België waar elke inwoner een masker met 2 filters van de overheid krijgt, moeten we in Nederland zelf mondkapjes regelen. Niet-medische mondkapjes kun je (binnenkort) bijvoorbeeld kopen bij bol.com, HEMA en de drogisterijketens Kruidvat, Etos en Trekpleister. Maar je kan ook zelf een mondkapje maken. De overheid komt binnenkort met een online instructie voor het maken van mondkapjes.

Moet ik ook een mondkapje op bij de kapper?

Nee, dat hoeft niet. De kapper moet ervoor zorgen dat klanten onderling 1,5 meter afstand houden. Tussen kapper en klant is er onvermijdelijk minder afstand, maar een risicocheck door de kapper vooraf moet de grootste risico’s wegnemen. Niet-medische mondkapjes worden aanbevolen als de afstand van 1,5 meter niet goed kan worden gehandhaafd én er geen risicocheck vooraf kan worden gedaan.

Daarom geldt de mondkapverplichting niet bij contactberoepen zoals de kapper of pedicure, maar wel in het openbaar vervoer waar zo’n check per reiziger vooraf niet mogelijk is.

