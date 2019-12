Thuisapotheek: welke medicijnen zijn onmisbaar in huis?

In je eigen thuisapotheek horen natuurlijk de medicijnen die de arts voorschrijft. Wat is nog meer verstandig om op voorraad te hebben? Een checklist voor de thuisapotheek.

Naast vaste medicijnen die je gebruikt, is het nuttig om voor veel voorkomende kwalen altijd iets in huis te hebben. Denk aan:

Pijnstillers en koortsremmers: bijvoorbeeld paracetamol. Meestal is er geen verschil tussen het huismerk- of merkmedicijn

Koortsthermometer: een staaf-, oor-, speen-, of voorhoofdthermometer

Wondpleisters: bekijk onze test welke pleisters goed plakken en pijnloos te verwijderen zijn

Blarenpleisters en zwaluwstaartjes

Wondontstekingsmiddel, zoals Betadine

Tekentang

Pincet: om splinters te verwijderen

(Verband)schaar

Alcohol: 70% voor bijvoorbeeld het schoonmaken van een thermometer

Vrij verkrijgbare middelen: voor een verstopte neus. Denk aan: een fysiologische zoutoplossing of xylometazoline. voor jeuk door insectenbeten, brandnetels of kwallen. tegen uitdroging bij diarree, zoals ORS (orale rehydratie salts). voor brandend maagzuur of oprispingen. Dit zijn kauwtabletten of drank met algeldraat en magnesiumhydroxide. tegen hoest. Om hoestprikkels te dempen (zoals dextromethorfan) of om de keel te verzachten.

Inneembekertjes met maatverdeling in milliliters

Verbandmiddelen: steriele gaasjes, fixatiewindsel voor de gaasjes en 2 ideaal windsels (beide 8 cm breed) voor bijvoorbeeld een verstuikte enkel of pols.

Hulpmiddelen, zoals veiligheidsspelden, hechtpleisters en verbandklemmetjes.

Veel van deze items vind je ook in de EHBO-doos, alleen voldoet niet elke EHBO-doos volledig aan de richtlijnen (pdf) van Het Oranje Kruis.

Uit panelonderzoek onder 4700 consumenten in 2019, blijkt dat 95% paracetamol in huis heeft. Andere populaire zelfzorgmiddelen in het medicijnkastje zijn:

De pijnstiller ibuprofen (45%)

Neussprays met en zonder xylometazoline (26%)

Anti-diarreemiddelen (24%

Een kwart van de panelleden heeft ook homeopathische middelen in huis.

