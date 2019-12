Bunq introduceert incasso

Bunq is een nieuwe bank, waarbij je al je bankzaken via de app regelt. Tot nu toe was Bunq nog geen volwaardig alternatief voor een ‘gewone’ betaalrekening. Er ontbraken namelijk 2 belangrijke mogelijkheden. Ten eerste betalen met iDEAL, wat sinds 14 januari wel kan. En ten tweede de mogelijkheid om te betalen via automatische incasso. Nu dit laatste ook mogelijk is, is de betaalrekening een serieuze optie als je wilt overstappen van bank. Bunq doet overigens niet mee aan de overstapservice.

Automatische incasso veel gebruikt

Veel bedrijven, zoals energiemaatschappijen, banken, verzekeraars en sportverenigingen incasseren maandelijks een bedrag van je rekening. Vaak is er geen, weinig of alleen een betaald alternatief voor automatische incasso, zoals een acceptgiro. Het nadeel van betalen met automatische incasso is dat je minder grip hebt op je financiën. Je moet zelf goed in de gaten houden of er bijvoorbeeld geen onbekende bedrijven van je rekening incasseren.

Pushberichten van Bunq

Bunq speelt hier handig op in en pakt het anders aan dan andere banken. Klanten van Bunq krijgen namelijk eerst een pushbericht als een bedrijf wilt incasseren. Pas als de klant expliciet toestemming geeft, wordt de incasso ook echt afgeschreven.

Andere banken bieden sinds de invoering van de SEPA ook de mogelijkheid een incasso vooraf te weigeren. Je kunt instellen dat je een ‘alert’ krijgt als een bedrijf voor het eerst (de eerste van een doorlopende incasso, bijvoorbeeld als je naar een nieuwe energieleverancier bent overgestapt) of eenmalig incasseert.

Actief incasso's beheren

Helaas is het bij de meeste banken (nog) niet mogelijk een pushbericht te ontvangen. Je ontvangt de alert in je internetbankieromgeving of via email. De Consumentenbond vindt het goed dat een bank zich actief opstelt om hun klanten te helpen grip te houden op hun incasso’s.

De manier waarop Bunq het doet, is ook een goed alternatief voor de Goedkeuringslijst. Op zo'n lijst zet de consument bedrijven die van zijn rekening mogen incasseren. Bedrijven die niet op de lijst staan, kunnen niet incasseren. Consumenten moet zo’n lijst zelf actief beheren. Bij de meeste banken kan dit via internetbankieren, maar ING-klanten bijvoorbeeld kunnen de lijst alleen telefonisch of via een bankkantoor beheren. Bunq biedt geen mogelijkheid voor een Goedkeuringslijst aan, maar geeft aan handmatig dit soort zaken te kunnen regelen als klanten erom vragen.

Op dit moment is het nog niet mogelijk deze pushberichten van Bunq zo in te stellen dat je ze niet krijgt als je een bedrijf met bijbehorende incasso's vertrouwt. Je moet een bedrijf dus elke maand opnieuw toestemming geven om bijvoorbeeld je zorgverzekering te incasseren. Desgevraagd geeft Bunq aan dit later nog aan te kunnen passen, als klanten hierom vragen. Mobiel bankieren

Hoewel mobiel bankieren steeds populairder wordt, zijn de meeste incassomaatregelen (nog) niet via de bankapp te regelen. Storneren is alleen bij ING, Rabobank, Knab en Triodos Bank mogelijk. ABN Amro is de enige bank die via de app een alert stuurt bij een nieuwe incasso. Sinds vorige week is het voor klanten van de Rabobank mogelijk een incasso vooraf te weigeren via de app. Bij Bunq kun je alleen via je smartphone bankieren.

iDEAL

Sinds 14 januari kun je ook met iDEAL betalen als je bij Bunq bankiert. Via Twitter ontvingen we echter signalen dat Bunq nog niet bij elke webwinkel in de lijst met banken staat. Dit kan als een webwinkel deze lijst niet geüpdatet heeft. Bunq spoort bedrijven aan dit te doen. Je kunt natuurlijk ook zelf een e-mail of tweet naar de betreffende webwinkel sturen.

Let op: als je een incasso weigert, blijft de betalingsverplichting wel bestaan.

