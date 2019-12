Eerste indruk|Tot voor kort konden consumenten bedrijven alleen machtigen met een handtekening op papier. Voor ING-klanten is het vanaf juni mogelijk een bedrijf online te machtigen, zowel voor een doorlopende als een eenmalig incasso. Handig of niet?

Digitaal Incassomachtigen: review

Conclusie

Het grote voordeel van Digitaal Incassomachtigen ten opzichte van een aantal andere (online) betaalmethoden, zoals een overschrijving of een iDeal-betaling, is dat je een machtiging terug kunt boeken. Een ander voordeel ten opzichte van een papieren machtiging is dat Digitale Incassomachtigingen je een gang naar de brievenbus scheelt. Omdat Digitale Incassomachtigingen op dezelfde manier werkt als een iDeal-betaling - de meest gebruikte online betaalmethode - zal het voor veel consumenten een bekende handeling zijn.

Digitaal Incassomachtigen is op dit moment alleen nog beschikbaar voor klanten van de ING.

Update november 2016: Digitaal Incassomachtigen is inmiddels bij alle reguliere banken met een betaalrekening voor particulieren mogelijk (ABN Amro, ASN Bank, ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS en Triodos Bank)

Papier versus online

Online een machtiging regelen scheelt wat gedoe in vergelijking met een machtiging op papier; je hoeft immers niet een formulier in te vullen en op de post te doen.

Incassomaatregelen

Het grote voordeel van een (online) machtiging ten opzichte van andere online betaalmethoden, zoals een overschrijving of een iDeal-betaling, is dat er een aantal maatregelen bestaan die je beschermen.

De belangrijkste maatregelen zijn:

Je kunt een incasso binnen 56 dagen storneren, als jij je bestelling bijvoorbeeld niet ontvangt. Dus ontvang je je bestelling niet, dan ben je je geld niet kwijt, je boekt het terug via je bank. Bij een gewone overschrijving of een iDeal-betaling kan dat niet; een betaling kan niet teruggedraaid worden. Als je pech hebt, ben je je geld kwijt. Kun je alleen via een overschrijving betalen, let dan goed op of je niet met een nepwebshop te maken hebt.

Je kunt een onterechte incasso binnen 13 maanden terugvorderen via een Melding Onterechte Incasso.

Maak je gebruik van goedkeuringslijst? Bedrijven of personen die je machtigt worden automatisch aan de goedkeuringslijst toegevoegd.

Wat is Digitaal Incassomachtigen?

Wie een bedrijf een machtiging wil afgeven om doorlopend of eenmalig een bedrag van zijn rekening te incasseren, kon dit tot nu toe alleen via papier en post doen. Bij sommige webwinkels was het wel mogelijk online een eenmalige machtiging af te geven, door bijvoorbeeld aan te vinken dat je een bedrijf toestemming geeft, maar deze manier is (zonder 'natte' handtekening) niet rechtsgeldig.

Online machtigen

Vanaf juni is het wél mogelijk online een rechtsgeldige machtiging af te geven. Deze nieuwe manier van betalen wordt 'Incassomachtigingen' genoemd. Een bedrijf kan Incassomachtigen aanbieden als één van de mogelijkheden om online te betalen. Digitaal Incassomachtigingen kan voor zowel een eenmalige machtiging (bijvoorbeeld bij een aankoop in een webwinkel) of doorlopende machtiging (bijvoorbeeld voor het maandelijks betaling van elektriciteitsrekening).

Hoe werkt het?

De machtiging en verificatie vindt plaats via de internetbankieromgeving. Als je kiest voor de betaalmethode Incassomachtigingen doorloop je net als bij een iDeal-betaling de volgende stappen:

Je bestelt online een product of dienst;

Je kiest Incassomachtigen als betaalmethode;

Je selecteert je bank (nu alleen nog ING);

Je logt in de vertrouwde internetbankieromgeving in;

De relevante gegevens van je machtiging zijn al ingevuld;

Je keurt de machtiging goed op de voor jouw bank gebruikelijke manier (via een TAN-code of via een code op je cardreader);

De bank bevestigt de verwerking van de machtiging.

