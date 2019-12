Een prepaid-creditcard kan handig zijn. Bijvoorbeeld als je geen creditcard hebt en er tóch een keer een nodig hebt voor bijvoorbeeld een reis of een online aankoop. Of om jezelf te beschermen tegen het uitgeven van meer geld dan er is.

Pay2d biedt verschillende soorten prepaid kaarten (basic, plus en pro), die je dan ook weer (maar niet allemaal) in een aantal varianten hebt (virtual, card en personal card). Op het eerste gezicht is echter niet duidelijk wat precies de verschillen tussen al deze varianten zijn. Op de site van Pay2d staat wel een keuzehulp, die je helpt bij het kiezen van de juiste kaart en variant.

Nadeel

Een nadeel ten opzichte van een 'gewone' creditcard én sommige andere prepaid creditcards is dat de Pay2d-kaarten geen aankoopverzekering bieden. Een ander nadeel is de diversiteit aan kosten; zo betaal je bijvoorbeeld voor het opwaarderen van de kaart, als je na een jaar nog een tegoed op een Pay2d basic card hebt staan, of als je de virtuele plus of pro card een jaar niet gebruikt..

De basic card is relatief duur, €10 voor een kaart waar je eenmalig maximaal €150 op kunt storten. De vaste bijdrage voor de overige kaarten is juist relatief laag: de virtual card is zelfs gratis en voor de niet gepersonaliseerd plus of pro card betaal je, na het gratis eerste jaar, €0,85 per maand.

Let op; de fysieke kaart is op dit moment nog niet te koop. Naar verwachting kan dit vanaf november bij Primera, Cigo en Tabaktief.

Wat is Pay2d?

Pay2d is een nieuwe prepaid betaalkaart. 3V, de voorloper, is in september gestopt met de 3V prepaid creditcard en introduceert in oktober een nieuw product: Pay2d. De uitgever is het Engelse Wirecard. Een groot verschil met de 3V prepaid creditcard is dat de nieuwe prepaid kaart zowel een Visa als een V Pay kaart is. Dit betekent dat je met deze kaart niet alleen online en op plekken waar ze Visa accepteren kunt betalen, maar ook in fysieke winkels (in Europa) waar ze V Pay accepteren. Dat is in Nederland bijvoorbeeld in iedere winkel met een betaalautomaat, net als met een gewone betaalpas.

Net zoals de 3V-creditcard zijn de Pay2d-kaarten prepaid. Dit betekent dat je de kaart vooraf moet opwaarderen. Op welke manier dat kan, hangt af van het soort Pay2d-kaart die je hebt. Je kunt dus alleen uitgeven wat je er van te voren opgezet hebt.

Achterliggende reden voor 3V om met een nieuwe prepaid kaart te komen zijn de aangescherpte Europese regels voor (anonieme) prepaid kaarten. De kaarten van Pay2d voldoen aan deze wet- en regelgeving.

Welke kaarten zijn er?

Er zijn 3 verschillende kaarten:

Basic;

Plus;

Pro.

Op het eerste gezicht zijn de verschillen tussen deze kaarten niet heel duidelijk. Vooral omdat er naast deze 3 soorten ook nog eens drie varianten zijn (Virtual, Card en Personal Card).

De belangrijkste kenmerken op per kaartsoort op een rij:

1. Basic

Gekoppeld aan je telefoonnummer, verder geen persoonlijke gegevens nodig, dus anoniem te gebruiken.

Alleen als fysieke kaart.

Kosten: €10 voor het aanschaffen van de kaart en €2 voor het opwaarderen bij een verkooppunt.

Online betalen en in winkels met VISA- of V PAY-logo.

Alleen te koop en op te waarderen via fysieke verkooppunten.

De kaart is maar eenmalig op te waarderen met een bedrag van maximaal €150 (tenzij je de kaart upgrade naar plus).

Eerst activeren via sms of online, daarna direct te gebruken.

De kaart is tot 1 jaar na aankoop geldig (tenzij je de kaart upgrade naar plus). Na dit jaar wordt er een maandelijkse vergoeding van €1,50 in rekening gebracht voor 'het beheer van het resterende saldo'. Je kunt het saldo ook voor €5 laten overboeken naar je bankrekening.

Saldocheck via sms: €0,15.

2. Plus

Eerste 12 maanden gratis, daarna €0,85 per maand.

Kiezen tussen Virtual (alleen online, zie hieronder), Card (een fysieke kaart) of een Personal Card (fysieke kaart op naam, €10).

Opwaarderen via overschrijven (€1 per keer) of iDEAL (€2 per keer) tot maximaal €1000 per maand.

Opwaarderen met contact geld (€2 per keer) tot €500 per maand.

Maximaal saldo op je account: €2500, maximale uitgave per dag €500.

3. Pro

De kenmerken van Plus en daarbij:

Opwaarderen via bankrekeningnummers die niet op jouw naam staan.

Geld overboeken naar een andere pay2d pro card (€1 per keer).

Contant geld opnemen mogelijk (€2 per keer).

Maximaal saldo op je account: €5000, maximale uitgave per dag: €1000.

Kaart voor online aankopen

Per kaartsoort kun je ook nog kiezen voor verschillende varianten:

Virtual: alleen online.

Card: anoniem en overal bruikbaar.

Personal Card: op naam en op nog meer plaatsen bruikbaar.

Het verschil tussen de Card en de Personal Card variant is dat op persoonlijke kaart op naam staat.

Virtual is geen fysieke kaart en alleen bedoeld om online mee te kopen.

Virtual

Geen vaste jaarlijkse kosten.

Online aankopen betalen bij bedrijven die VISA accepteren.

Opwaarderen via bankoverschrijving of iDEAL.

5 jaar geldig.

Als je de kaart 12 maanden niet actief gebruikt wordt er €1,50 per maand in rekening gebracht.

Je kunt kiezen tussen plus en pro. Belangrijkste verschil tussen plus en pro is dat je met pro van de ene naarde andere card kunt overboeken.

De basic-card is niet als 'virtual' variant beschikbaar.

Voordelen van Pay2d

Prepaid; je kunt niet meer uitgeven dan je er op hebt gezet.

Je hoeft geen rente te betalen over het uitstaande saldo, omdat dat er niet is.

De plus en pro card zijn niet duur.

Keuzehulp voor het kiezen van de juiste kaart; dat is ook wel nodig, wat het is niet meteen duidelijk wel kaart het handigst is door de verschillende variaties.

Geen BKR-check.

De basic card is anoniem; het privacybeleid is ook niet van toepassing op deze kaartsoort.

Nadelen van Pay2d

Geen aankoopverzekering zoals bij een creditcard of Paypal.

Veel variabele kosten.

Beperkte houdbaarheid basic card (1 jaar).

In het privacybeleid (in het Engels) staat dat je gegevens gedeeld worden met bijvoorbeeld andere bedrijven van Wirecard en 'derde partijen' (als je voor dit laatste toestemming geeft).

Met een prepaid-kaart kun je niet altijd bij onbemande benzinepompen of tolwegen betalen of borg staan voor een huurauto.

Lees ook: