Eerste indruk|Sinds medio mei kun je aangifte schenkbelasting doen via Mijn Belastingdienst. Voorheen kon dit alleen via een papieren formulier. De Consumentenbond probeerde deze manier van aangifte doen uit.

Conclusie

Je kunt nu kiezen op welke manier je aangifte schenkbelasting doet. Dit past in het tijdperk waarin je steeds meer zaken online kunt regelen. Het grote voordeel van online ten opzichte van offline is dat je niet alle vragen hoeft te doorlopen en dat je je aangifte met één druk op de knop kunt verzenden. Dat scheelt weer een ommetje naar de brievenbus. Een nadeel is dat je na invulling van het formulier niet ziet welk bedrag je eventueel aan schenkbelasting moet betalen (bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting zie je het te betalen bedrag wel); dit kun je weer uitrekenen met een aparte rekenhulp op de site van de Belastingdienst. Niet handig dus.

Gebruiksvriendelijk

Als je de aangifte online doet heb je als voordeel dat je de vervolgvragen overslaat die niet van toepassing zijn voor jou. Daarnaast werk je in 1 formulier in plaats van een formulier en een apart document als toelichting. In de online aangiftemodule kun je klikken op het vraagtekensymbool voor het openen van een toelichtingsveld. Het is aan te raden om de toelichting te lezen om het maximale uit de vrijstellingen te halen.

Wanneer doe je aangifte schenkbelasting?

Bij het online aangifte doen is meteen duidelijk wanneer je wel of geen aangifte moet doen. Als een schenking krijgt die binnen de jaarlijkse vrijstelling valt, hoef je geen schenkbelasting te betalen. Je hoeft dan ook geen aangifte te doen. Ontvang je je meer in dan het vrijgestelde bedrag, dan moet je aangifte schenkbelasting invullen en opsturen voor 1 maart van het jaar na de schenking.

Ontvang je je een bedrag onder de eenmalige vrijstelling voor kinderen, dan hoef je geen belasting te betalen, maar moet je wél aangifte schenkbelasting doen. Dat geldt ook voor een vrijgestelde schenking voor de eigen woning.

Stappenplan

Verzamel gegevens over de schenking, schenker en ontvanger. Ga naar Mijn.Belastingdienst.nl en log in met je DigiD, Idensys of iDIN. Klik op het tabblad Formulieren en kies voor het formulier Schenk aangifte 2017. Klik op de link Ik wil aangifte schenkbelasting doen. Invullen van gegevens over de ontvanger, schenker, schenking, vrijstelling en aanslag. Ondertekenen met DigiD en verzenden van aangifte.

