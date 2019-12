Gebruik gegevens door de Consumentenbond

Deze versie is van 17 november 2016. Lees voor de recente informatie hierover:

Welke gegevens gebruikt de Consumentenbond?

De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk en we bieden diensten, zoals de zorgvergelijker en het energiecollectief, aan leden en niet-leden. Bij deze diensten worden persoonsgegevens verwerkt en in sommige gevallen werken we daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Van leden hebben we de adresgegevens, zodat we hen de Consumentengids kunnen opsturen.

De Consumentenbond probeert naar eer en geweten en zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens. Heb jij een opmerking of vragen over ons privacybeleid? Laat het ons dan weten. Meer over welke gegevens we gebruiken en met welk doel, kun je lezen in onze privacyverklaring.

Word ik gevolgd als ik jullie website bezoek en plaatsen jullie cookies?

Als je onze website bezoekt, plaatsen we altijd een cookie waarmee we het websitebezoek kunnen meten. Hierdoor weten we welke pagina’s populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. Alleen als je daar akkoord voor geeft, plaatsen we ook cookies waarmee we jou relevantere advertenties op internet kunnen tonen. Als jij dit niet wilt, klik je op ‘niet akkoord’. Je kunt dan wel gewoon onze website bezoeken. Lees meer over ons cookiebeleid.

