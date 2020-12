Test B12 supplementen

Test|Vitamine B12 zit van nature alleen in dierlijke producten. Voor veganisten is dan ook het advies een B12 supplement te slikken. Ook vegetariërs kunnen er baat bij hebben. Supplementen met B12 gericht op deze groep bevatten echter altijd onnodig veel B12. Geen van de 15 geteste producten raden we aan.