Verzekerd betalen met je creditcard

Aankopen die je betaalt met je creditcard of de online betaaldienst PayPal zijn dikwijls verzekerd.

PayPal

Wie met PayPal iets koopt op bijvoorbeeld de populaire veilingsites Marktplaats of eBay (sinds 2002 eigenaar), is gratis beschermd als het artikel niet wordt geleverd of sterk afwijkt van de beschrijving. De koper dient dan wel binnen 180 dagen na betaling een ‘geschil’ te openen bij PayPal. Komt hij er vervolgens met de verkoper niet uit, zet hij dit geschil uiterlijk 20 dagen later om in een claim. De vérkoper moet een bewijs van verzending aan PayPal kunnen overleggen, zodat de prijs van het product niet op hem verhaald kan worden. Uitgesloten zijn onder meer voertuigen, reistickets en ‘privé-transacties’ als betalingen tussen vrienden.

Aankoopverzekering

Vrijwel alle creditcards - met uitzondering van de prepaid- en sommige zakelijke exemplaren – komen met een gratis aankoopverzekering. Via deze verzekering zijn alle aankopen die je met creditcard doet voor een bepaalde periode (afhankelijk van de kaart 90 dagen tot een jaar) verzekerd tegen vermissing, diefstal of beschadiging. Voor kostbare zaken als smartphones of laptops hoef je dus – sowieso gedurende de verzekerde periode – geen extra verzekering af te sluiten.

Tijdig aangifte

De melding aan de creditcarduitgever moet tijdig worden verricht en bij diefstal en verlies dient aangifte te worden gedaan bij de politie. Met sommige kaarten moet de aankoop wel volledig en in één keer zijn afgerekend. Als maar een deel van de betaling met de creditcard wordt gedaan, wordt door bijvoorbeeld American Express, ANWB, Rabobank en SNS Bank daarentegen naar rato van dat deel de schade vergoed.

Uitgesloten

Sieraden, horloges en edelstenen die je niet bij zich draagt, zijn in de regel uitgesloten. Dat geldt ook voor spullen die van of uit een motorvoertuig worden gestolen en vaar- en voertuigen zélf. Met enkele kaarten – Laser Cards, Rabobank en ING (mits gestolen uit een afgesloten ruimte) – zijn fietsen wél verzekerd. Laser, dat onder meer de kaarten van Gamma, Knab en Holland Visa uitgeeft, zijn telefoons en computers uitgesloten. Bij de meeste andere kaarten wordt voor mobiele telefoons maximaal €250 vergoed, minus het eigen risico. Bij Laser Cards is het dekkingsgebied bovendien beperkt tot Nederland.

Eigen risico

De aankoopverzekeringen hebben doorgaans een eigen risico €25 of €50 per geval. Bij veel kaarten van American Express en Laser Cards geldt daarentegen een minimumschade of -aankoopbedrag. Dit is in de praktijk vaak wat gunstiger. Bij een schade van €70 krijgt u met bijvoorbeeld een creditcard van ING (eigen risico €50) twee tientjes vergoed, maar met eentje van Knab (minimumschade €68) het hele bedrag. Bij €60 schade keert Knab echter helemaal niets uit. De uitkeringen zijn dikwijls ook gebonden aan maxima: per claim, per jaar en/of voor de gehele verzekerde periode.

Geld terug

Naast een aankoopverzekering kennen veel creditcards een service waarmee je onder bepaalde voorwaarden geld kunt terugvragen als de (online) aankoop niet of maar gedeeltelijk wordt geleverd. Of als het geleverde product niet is wat je hebt besteld of bij ontvangst al beschadigd is. Bij ING heet dit bijvoorbeeld GeldTerugService, bij ICS Aflevergarantie.

American Express

Het meest uitgebreid is de geld-teruggarantie van American Express. Als je een onbeschadigde aankoop in Nederland binnen 90 dagen terugbrengt, maar de winkelier (of webshop) gaat hiermee niet akkoord, dan betaalt Amex het aankoopbedrag terug tot maximaal €250. Wel geldt een eigen risico van €30. De lijst met uitsluitingen is echter zó lang, dat deze service zo ongeveer alleen geldt voor kleding, meubels en elektronica (maar dan weer geen smartphones).

Let ook op de kosten

De aankoopverzekeringen zijn dan wel gratis, de creditcards zelf zijn dan meestal niet. Zéker niet als je de rekening niet tijdig betaalt. Dan gaat de teller lopen, met een rente van doorgaans 15% per jaar. Alleen American Express is wat voordeliger, met 'boeterente's' van 10,5% of 12,5%. Daar staat tegenover dat de jaarkosten van American Express-kaarten doorgaans hoger liggen dan bij kaarten die zijn uitgegeven door ICS (onder meer Mastercard en Visa) of Laser Cards.