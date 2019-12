Afslanksupplementen: werken ze?

De beloftes op afslanksupplementen zijn vaak flink aangedikt. De bestanddelen in de supplementen hebben vaak wel wat effect, maar leiden in het gunstigste geval slecht tot enkele kilo’s gewichtsverlies. Bovendien is het effect van korte duur. Als je stopt met de supplementen, komen de verloren kilo’s er vaak weer net zo hard aan.

Om slanker te worden blijft het devies: minder eten en meer bewegen. Dat werkt beter dan welk afslanksupplement ook.

Vermijd louche webwinkels

Wil je ondanks het matige effect toch een afslankmiddel proberen? Kijk dan uit met supplementen via onbetrouwbare aanbieders, zoals louche webwinkels. Deze verkopen soms supplementen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid.

5 soorten werkzame stoffen

De werkzame stoffen in afslankmiddelen kun je onderverdelen in 5 categorieën:

stimulantiah

hongerremmers

opnameblokkers

herverdelers

vochtafdrijvers

Stimulantia

Stimulantia imiteren de werking van adrenaline en andere stesshormonen. Zulke stoffen verhogen onder andere je lichaamstemperatuur en laten je hart sneller kloppen. Ze stimuleren daardoor je energieverbruik en kunnen het hongergevoel verminderen. Ook verdrijven ze vermoeidheid, wat je actiever maakt. De bekendste is cafeïne.

Let op! Stimulantia kunnen nare bijwerkingen hebben.

Hongerremmers

Zoals de naam al zegt, zijn verminderen deze stofjes de eetlust. De belofte is dat je er minder van gaat eten en zo afvalt. Eetlustremmers kunnen op verschillende manieren werken.

Soms gaat het om vezels die in de maag opzwellen (door water) en de maag vullen. Andere stoffen laten de hersenen geloven dat we geen honger hebben. Weer andere, zoals azijn, zorgen voor een langzamere vertering.

Opnameblokkers

Deze groep bestanddelen remt volgens de supplementenindustrie de opname van energierijke voedingstoffen, zoals vet, uit de voeding. Doordat je minder voedingsstoffen opneemt verlies je gewicht.

Een bekend supplement in deze categorie is XL-S Medical-vetbinder. Het bevat onder andere vezels uit de Opuntia-cactus. Volgens de producent maken deze vezels zich in het spijsverteringskanaal vast aan vet in de voeding. Het vet zou dan niet meer in de darm worden opgenomen en je lichaam via de ontlasting verlaten.

Herverdelers

Deze groep bestanddelen heeft als effect dat de spieren iets meer energie opnemen en het vetweefsel juist iets minder. De samenstelling van je lichaam verschuift dus naar wat minder vet en wat meer spieren.

Stoffen in herverdelers zijn vaak alleen op dieren getest. Over de werkzaamheid bij mensen is niets bekend. Het is dus zeer de vraag of je er echt door afvalt.

Vochtafdrijvers

Zoals de naam al zegt, zijn dit stoffen die vocht afdrijven. Daar heb je niet veel aan. Als je wilt afvallen wil je vet kwijt, geen water. Het verloren gewicht aan water drink je er ook zo weer aan. Toch gebruiken fabrikanten van afslanksupplementen zulke stofjes regelmatig.

