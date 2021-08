Sportvoeding voor krachtsporters

Zoveel eiwit heb je nodig

Als je aan intensieve krachtsport doet, wil je graag dat je spieren optimaal herstellen en groeien. Het helpt dan om per dag 1,5 tot 2 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht binnen te krijgen. Weeg je bijvoorbeeld 70 kilo en train je vaak met gewichten, dan heb je dagelijks 105-140 gram eiwit nodig.

Een doorsnee-Nederlander krijgt via zijn voeding ongeveer 1,2 gram eiwit per kilo per dag binnen. Weeg je 70 kilo, dan krijg je waarschijnlijk via gewone voeding al circa 84 gram binnen. Dan kan het dus verstandig zijn zo’n 20 a 55 gram extra eiwit binnen te krijgen. Dat kan voor een deel door eiwitrijke sportvoedingsmiddelen. Maar nog beter is het om het via een gezond voedingspatroon binnen te krijgen.

Pre- en postworkout sportvoeding

Pre- en postworkoutvoeding is voeding die je respectievelijk voor of juist na de training neemt. Vroeger hechtten sportwetenschappers veel waarde aan het innemen van eiwitten anderhalf uur voor en een half uur na de training. Maar de positieve werking hiervan is volgens recente inzichten niet zo groot als eerst werd gedacht. Het luistert dus niet zo nauw op welk moment je eiwitrijke (sport)voeding eet.

Er zijn nog steeds allerlei pre- en postworkoutproducten op de markt. Oftewel: producten die je specifiek voor of na het trainen zou moeten eten. Maar deze producten voegen vaak weinig toe. De voedingswaarde is namelijk niet ideaal. Ze bevatten vaak weinig eiwit, maar wel extra koolhydraten en vet. Koolhydraten en vet krijgen krachtsporters via gewone voeding al voldoende binnen. Daar heb je geen sportvoeding voor nodig.

Een post-workoutproduct als Isostar Reload Sportbar is zo’n product dat krachtsporters beter niet kunnen gebruiken. Het levert per reep een magere 10 gram eiwit, maar wel 20 gram koolhydraten en 3,7 gram vet. Vergelijk dat eens met de voedingswaarde van magere kwark. Een schaaltje met 200 gram magere kwark levert 19 gram eiwit, 5 gram koolhydraten en praktisch geen vet. Dan is de kwark toch duidelijk de betere optie.

Verdeel je eiwitten over de dag

Belangrijk is wel dat je de totale inname van eiwitten verdeelt over de dag. Al je eiwitten tijdens één maaltijd innemen is niet erg efficiënt. Het lichaam zet dan relatief veel eiwitten om in energie. Dat komt niet ten goede van je spierherstel of spieropbouw.

Eiwitten verspreiden over drie of meer maaltijden werkt beter. Hoe meer je eiwitten over de dag spreidt, hoe beter. Veel mensen hebben een eetpatroon waarbij dit niet gebeurt. Ze eten dan bijvoorbeeld veel eiwitten bij het diner en veel minder bij lunch of ontbijt.

Eiwitrijke sportvoeding kan die verdeling makkelijker maken. Het is vrij eenvoudig in gebruik en makkelijk mee te nemen. Dankzij een shake met bijvoorbeeld 30 gram eiwit bij een eiwitarm(e) ontbijt of lunch kun je de verdeling van ewititen al een stuk evenrediger maken. Maar je kunt natuurlijk ook (magere) kwark eten bij het ontbijt, of een salade met peulvruchten bij de lunch.

Soorten sportvoeding voor krachtsporters

Als je je eiwitinname wilt aanvullen met sportvoeding, heb je de keuze uit diverse producten. Wat zijn de plus- en minpunten? Hieronder zetten we de opties op een rijtje.

Eiwitrepen Eiwit is het belangrijkste onderdeel van voeding voor krachtsporters. Krachtsporters verbranden per training niet zoveel extra calorieën als duursporters. Daarom moeten ze bij een hogere eiwitinname oppassen dat ze niet te veel calorieën binnenkrijgen. Dat kan zelfs leiden tot overgewicht. Om die reden zijn eiwitrepen eigenlijk geen goede eiwitbronnen. Een eiwitreep als Powerbar 30% Protein Plus levert bijvoorbeeld 17 gram eiwit, 20 gram koolhydraten en 3,4 gram vet. Door het hoge koolhydraat- en vetgehalte zitten er veel (overbodige) calorieën in. De voedingswaarde van een eiwitreep als Vifit High Protein is een tikkeltje beter, maar is nog steeds niet optimaal. Een reep levert 20 gram eiwit, 19 gram koolhydraten en 6 gram vet. Je krijgt naast eiwit dus alsnog best wat overbodige koolhydraten en vetten binnen. Lees ook: Extra eiwit, extra gezond?

Eiwitrijk water Je hebt tegenwoordig ook flesjes water op de markt met toegevoegde eiwitten. Zoals Protein Water van Killerbody. Daar zit 10 gram eiwit in per halve liter. Dat is niet zoveel. Maar in Protein Water zitten verder geen lege calorieën. Dat is dan weer een pluspuntje. Lees ook: meer over voldoende water drinken

Kant-en-klare shakes Kant-en-klare shakes zijn makkelijk, maar ze hebben hetzelfde nadeel als eiwitrepen. Ze bevatten eiwit, maar dikwijls ook veel koolhydraten.

Eiwitpoeders Van alle eiwitrijke sportvoedingsmiddelen zijn de eiwitpoeders nog de beste leveranciers van eiwitten. Twee schepjes poeder (samen goed voor 30 gram) van Isostar Whey Protein leveren bijvoorbeeld 22 gram eiwit en slechts 1,8 gram vet en 2,2 gram koolhydraten. Dit soort poeders zijn veel ‘schoner’ dan eiwitrepen. Dat wil zeggen: je krijgt de extra eiwitten binnen die je nodig hebt zonder dat je ongewenst veel suikers en vetten tot je neemt. Het toevoegen van eiwitshakes aan je voedingspatroon leidt dus niet altijd tot een ongewenste toename van koolhydraten en vetten. Een minpunt van eiwitshakes is dat de spijsvertering maar een beperkte hoeveelheid eiwitpoeder kan verdragen. Een belangrijke bijwerking van eiwitshakes is flatulentie (winderigheid), buikpijn en diarree. De spijsvertering van de meeste mensen kan goed overweg met 1 shake met 30 gram poeder per dag, maar niet iedereen reageert bijvoorbeeld goed op twee van zulke shakes per dag. Kijk dus goed waar voor jou de grens ligt.



Plantaardige eiwitpoeders De meeste eiwitpoeders bevatten eiwit uit wei. Wei is een eiwitrijk bestanddeel uit melk. Maar er verschijnen steeds meer producten met plantaardige eiwitten uit bijvoorbeeld erwten, hennep, raapzaad en zonnebloem. Plantaardige eiwitten zijn minder belastend voor het milieu, maar er kleven drie nadelen aan deze producten. Niet alle plantaardige eiwitpoeders zijn hoog geconcentreerd. 2 schepjes Super Foodies Hemp Protein Powder (ongeveer 30 gram) leveren ongeveer 14 gram eiwit, 3 gram koolhydraten en 4 gram vet. Dat is nog steeds beter dan de voedingswaarde van eiwitrepen, maar wat eiwitpoeders betreft zijn wei-eiwitten vaak een betere keuze.



Er zijn ook plantaardige eiwitpoeders die net zo geconcentreerd zijn als wei. 2 schepjes erwteneiwitten van Mattison Biologische Erwten Proteïne (ongeveer 30 gram) leveren bijvoorbeeld 25 gram eiwit, 3 gram vet en een gram koolhydraten.



De smaak en de verteerbaarheid van veel plantaardige eiwitten is minder dan die van eiwitten uit melk. Dat betekent dat de kans op bijwerkingen als winderigheid, buikpijn en diarree bij deze producten groter is. Dit speelt met name bij de eiwitten uit hennep, zonnebloem en koolzaad.

De kwaliteit van plantaardige eiwitten is minder goed dan die van dierlijke eiwitten, zoals eiwit uit eieren. De aminozuren in plantaardige eiwitten sluiten namelijk minder goed aan bij de menselijke behoefte aan aminozuren. Dat betekent dat krachtsporters die plantaardig willen eten nog meer op moeten letten dat ze voldoende eiwitten binnen krijgen.



Er zijn met aminozuren verrijkte plantaardige eiwitpoeders op de markt, die precies dezelfde eiwitkwaliteit leveren als dierlijke eiwitpoeders. Een voorbeeld is Silverback Protein. Zulke poeders hebben vaak wel een bittere smaak, die niet iedereen kan waarderen.





Deze pagina kwam tot stand in samenwerking met de Dopingautoriteit