Meldpunt datalekken

Meldplicht

Bedrijven en overheden zijn sinds 1 januari 2016 verplicht ernstige datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Soms moeten zij het datalek ook melden aan degene van wie de persoonsgegevens op straat liggen. Doen de lekkende organisaties de melding niet terwijl dat wel had gemoeten? Dan kunnen zij hoge boetes krijgen, tot maximaal €820.000.

Wat is een datalek?

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of onbedoeld vrijkomen van persoonsgegevens. Denk aan namen, telefoonnummers, e-mailadressen, maar ook aan strafrechtelijk verleden of levensovertuiging. Een datalek is bijvoorbeeld een kwijtgeraakte usb-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker.

Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens staan beleidsregels (pdf) die organisaties helpen bij het bepalen of een datalek ernstig genoeg is om te melden.

Meldmogelijkheid voor consumenten

Ook als consument kun je met een datalek te maken krijgen. We geven 3 voorbeelden uit de praktijk.

Je vindt in de trein een verloren usb-stick. Hij is vast bij iemand uit de tas gevallen. Er blijken complete dossiers op te staan van psychiatrische patiënten.

Je probeert de TOR-browser waarmee je een 'verborgen' deel van het web (deepweb) anoniem bezoekt. Een louche hacker verkoopt op dit deepweb documenten die recent van een Nederlands bedrijf zijn gestolen. Als lokkertje kun je een deel van een database met persoonlijke gegevens 'gratis' downloaden.

Bij het webwinkelen gebeurt iets merkwaardigs: je krijgt de gegevens van een andere klant in beeld. Je geeft dit door aan de webwinkel, maar het blijft regelmatig gebeuren.

Word je geconfronteerd met een datalek? Geef deze dan door aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens garandeert niet dat ze de tips onderzoeken of een antwoord sturen. Bij 'ernstige' meldingen door meerdere personen neemt de kans wel toe dat de Autoriteit Persoonsgegevens het bewuste datalek onderzoekt.