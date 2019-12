Nederland heeft privacy slecht ingesteld

Onderzoek naar de privacy-instellingen van 1800 mensen maakt één ding duidelijk: Nederland is zo lek als een mandje. Doe onze privacyscan om te kijken hoe het met jouw persoonlijke privacy gesteld is.

We vroegen 1800 Nederlanders (600 met een iPhone, 600 met een Androidtoestel en 600 met een pc) de privacy-instellingen op hun telefoon of pc te checken. En we vroegen naar hun omgang met wachtwoorden. De resultaten kort samengevat: Nederland is zo lek als een mandje.

De 5 belangrijkste privacylekken die uit ons onderzoek naar voren komen:

Browsen zonder adblocker

Verreweg de meeste mensen die wij spraken (81% op de pc en 95% op de smartphone) browsen nog zonder een adblocker. Zo’n advertentiestopper laat webpagina’s rustiger ogen. Maar hij blokkeert ook kleine bestanden - cookies en pixels - die allerlei reclamenetwerken op je computer willen zetten bij het bezoeken van websites. Die bestanden werken als een kruimelspoor. Ze maken voor derde partijen duidelijk welke webpagina’s jij allemaal bekijkt. Een adblocker stopt deze verborgen privacyschending. Lees hoe je een adblocker installeert.

Vergeten uit te loggen

Veel mensen hebben een gebruikersaccount bij Google of Facebook en loggen ermee in op de websites van deze bedrijven. Maar velen loggen na gebruik niet uit (of vergeten dat): wel 40% bij Google en 60% bij Facebook. Die mensen blijven ingelogd bij Google en Facebook, ook als zij ándere websites bezoeken. Die sites hebben vaak de advertentiesystemen van Google en Facebook geïntegreerd. Die kunnen ingelogde personen stilletjes volgen bij het internetten en aan veronderstelde ‘interesses’ koppelen.

Het is best ingewikkeld en daarom een voorbeeld: bezoek je een website die je informeert over een scheidingscoach dan zit in die site een onzichtbare Facebookcode. Op je persoonlijke Facebooktijdlijn zie je daardoor nog wekenlang advertenties van scheidingscoaches verschijnen. Vergeet dus niet om uit te loggen!

Telefoon deelt locatie

Apps op je telefoon kunnen de exacte locatie van de telefoon uitlezen. Dat is handig voor een weer-app of een navigatie-app. Maar voor Facebook is de locatie niet echt nodig. Toch deelt 87% van de Android-telefoons met de Facebook-app continu zijn locatie met Facebook, ook als men de app van Facebook niet gebruikt (bij iPhones is dat 38%). Dit kan leiden tot locatie-advertenties (‘leuk dat je onze winkel hebt bezocht’).

Wil je dit niet, ontzeg de Facebook-app dan de (continue) toegang tot je exacte locatie, via de privacy-instellingen van je iPhone of Androidtelefoon.

Waar vind je de locatie-instellingen?

Op een iPhone: kies Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen. Je kunt bij app-vermeldingen de keuze veranderen in ‘Nooit’.

Op een Android telefoon (zoals een Samsung): kies Instellingen > 'Apps (en meldingen)' of 'Applicatiebeheer' > Zoek hier naar ‘App-machtigingen’ > Locatie. Je kunt de schuifjes op 'Uit' zetten van apps die je locatie niet mogen gebruiken.

Veel te veel data bij Google

We vroegen mensen die bij Google een gebruikersaccount hebben (bijvoorbeeld voor hun Android-telefoon of voor Gmail) enkele instellingen bij Google te controleren. Ruim 45% staat Google toe de locatie langere tijd te onthouden. Van deze groep zelfs meer dan een jaar bij 38% van de pc-gebruikers en 19% van de smartphonegebruikers.

We vroegen de mensen wat Google verder van hen bijhoudt. ‘De zoektermen die ik eerder heb ingetypt’ zegt 57% van de pc-gebruikers en 64% van de smartphonegebruikers. ‘De afbeeldingen die ik heb gezocht’ zegt 19% op de pc en 13% op de telefoon.

Zo leert Google je wel heel goed kennen. Misschien iets te goed? Lees hoe je minder zaken deelt met Google.

Wachtwoorden hergebruiken

Het zijn niet alleen techbedrijven die je privacy aantasten. Ook hackers vormen een gevaar. En we maken het die hackers veel te makkelijk door wachtwoorden te recyclen. Door 1 wachtwoord voor verschillende websites te gebruiken

Het is te begrijpen omdat goede unieke wachtwoorden voor elke site bedenken best lastig is. Maar het gevaar is dat bij de hack van een website je wachtwoord in handen valt van hackers. Zij proberen het wachtwoord vervolgens bij andere sites.

Oef: maar liefst 3 van de 10 respondenten gebruikt het wachtwoord voor zijn e-mail ook voor andere websites.

Bij webwinkels worden nog iets vaker ‘tweedehands’ wachtwoorden gebruikt. Bij Bol.com klanten doet 42% dat, bij Coolblue 44% en bij MediaMarkt 44%.

En dat laatste blijft niet zonder gevolgen. In juli meldde RTL dat duizenden accounts van onder andere Bol.com, Wehkamp en Zalando door hackers te koop worden aangeboden. Criminelen bestellen met deze accounts dure spullen, waarna de rekening achteraf bij het slachtoffer op de deurmat valt. De webshops zelf zijn niet gekraakt, de hackers hebben elders gelekte wachtwoorden gewoon geprobeerd bij de webwinkels.

Om dit soort ellende te voorkomen moet je sterke unieke wachtwoorden gebruiken. Laat deze bij voorkeur onthouden door wachtwoordmanager software en checkt op Haveibeenpwnd.com of het eigen mailadres niet voorkomt in de lijst van eerdere gehackte websites. Als dat het geval is, direct het wachtwoord aanpassen, als dat niet al is gebeurd. Check ook onze cursus over wachtwoordgebruik.

Over het onderzoek

Wij hebben in juli 1800 Nederlanders (representatief voor Nederland) gevraagd een vragenlijst in te vullen. Van deze groep hadden 600 een Samsung-telefoon, 600 een iPhone, en 600 een desktop of laptop. In de enquête zaten stappenplannen om de privacy-instellingen te checken. Gebruik van een adblocker controleerden we met een detector.

