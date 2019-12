Identificeren met iDIN

Nieuws|iDIN is een nieuwe dienst van banken waarmee consumenten zich bij organisaties online kunnen identificeren via de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van hun eigen bank. De banken kunnen dat, omdat ze de identiteit van iedere klant die een bankrekening opent grondig checken.

Webwinkels en internetbedrijven werken graag met geverifieerde gegevens, om er zeker van te zijn dat kwaadwillenden niet op andermans naam bestellen. Banken hebben daarom iDEAL zodanig aangepast dat een nieuwe wijze van inloggen is ontstaan: iDIN.

Inlogmethode

De inlogmethode is vergelijkbaar met:

DigiD, voornamelijk voor overheidsdiensten.

Inloggen via je Twitter-, LinkedIn- of Facebookaccount.

iDIN verzorgt de login en stuurt je daarna door naar de website waartoe je toegang wilde. Banken geven vervolgens gegevens door aan de site waarop je met iDIN inlogt, zoals je naam, adres, woonplaats en geboortedatum.

Hacks van databanken van grote sites komen geregeld voor. In zo'n geval heb je vast liever dat een beperkte selectie van je gegevens op straat komt te liggen, in plaats van alle gegevens die van jou bekend zijn bij de bank of de overheid.

Alleen bank-inlog

Een voordeel is dat de consument op termijn wellicht enkel de bank-login nodig heeft voor tal van sites, waarvoor hij nu nog talloze inloggegevens moet onthouden. Banken hopen dan ook dat consumenten iDIN massaal gaan gebruiken om in te loggen: ‘Miljoenen consumenten kunnen straks makkelijk en veilig inloggen en zich identificeren bij onlinedienstverleners, webwinkels en instellingen die iDIN op hun websites aanbieden’.

Beperkt gebruik

Nog niet alle banken doen mee: klanten van Knab, Bunq en Van Lanschot kunnen iDIN niet gebruiken. Ook ABN Amro-klanten met een en-of-rekening kunnen er (nog) geen gebruik van maken. Overigens zijn er nu nog nauwelijks sites die iDIN aanbieden.

Lees ook:

Het boek Veilig online van de Consumentenbond is voor iedereen die verstandig wil internetbankieren, downloaden en online bestellingen wil doen. Veilig, maar ook plezierig en gemakkelijk.