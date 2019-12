Clixx: leenauto verzekeren per dag

Eerste indruk|Leen je weleens een auto van familie of vrienden? Dan is het natuurlijk vervelend als er schade ontstaat en de eigenaar van de auto daar de dupe van is. Om dat te voorkomen, kan je de leenauto per dag verzekeren met Clixx. Wij bekijken deze nieuwe verzekering.

Conclusie: aantrekkelijk en eenvoudig

Een auto lenen en daar een aparte verzekering voor afsluiten, is aantrekkelijk en eenvoudig. Als je per ongeluk schade veroorzaakt aan de auto die je hebt geleend, kun je de gevolgen voor de eigenaar beperken met de verzekering van Clixx. Dat is een prettig idee.

Clixx is een aanvullende verzekering en vergoedt dan ook geen schade die onder de autoverzekering van de eigenaar is gedekt. De kosten per dag zijn laagdrempelig met een maximum van €8 (+ eenmalig €0,35).

Wat is het?

Clixx is een tijdelijke aanvulling op de autoverzekering, die je kunt gebruiken als je een auto leent. Je kan de auto per dag voor een vast aanvullend bedrag verzekeren. Dit geldt alleen voor auto's die privé worden gebruikt.

Veroorzaak je schade aan de leenauto, dan kan dit voor de eigenaar gevolgen hebben voor zijn schadevrije jaren en/of premie. Ook kan de autoverzekeraar een eigen risico in rekening brengen bij de eigenaar. Met Clixx kun je deze financiële gevolgen beperken.

Schade aan derden wordt niet vergoed door Clixx, maar door de bestaande autoverzekering van de betrokken auto.

Het concept van een tijdelijke autoverzekering voor leenauto's is niet nieuw. In 2017 kwam Nationale-Nederlanden al met Gappie, waarmee je een leenauto per uur kunt verzekeren.

Dekking: Clixx Aanvullend en Clixx Compleet

Clixx kent 2 soorten verzekeringen voor leenauto’s: Clixx Aanvullend en Clixx Compleet. Als de leenauto WA of beperkt casco verzekerd is, kies je voor de dekking Clixx Compleet. Is de leenauto allrisk verzekerd, dan kies je voor Clixx Aanvullend.

Clixx Aanvullend

Clixx Aanvullend biedt dekking voor de premiegevolgen door terugval in schadevrije jaren. Ook wordt voorzien in een vergoeding van een eventueel eigen risico. Clixx vergoedt maximaal 5 jaar premieterugval, met een minimum van €250.

Is de schade hoger dan €250, dan kan je bij de autoverzekeraar een verklaring van de premiegevolgen voor de komende 5 jaar opvragen. Is het schadebedrag lager dan de premieterugval, dan vergoedt Clixx het schadebedrag.

Clixx keert direct uit aan de eigenaar (uitlener) van de auto. Dit bedrag kan de eigenaar aan zijn verzekeraar terugbetalen, zodat de schade niet leidt tot terugval in schadevrije jaren en daarmee geen gevolgen heeft voor de opgebouwde premiekorting. Alleen in dit laatste geval voorkomt de eigenaar daadwerkelijke terugval van schadevije jaren.

Clixx Compleet

Met Clixx Compleet heb je naast de dekking van Clixx Aanvullend ook dekking voor de modules Brand, Storm, Natuur, Diefstal, Ruit en Aanrijding. Als de autoverzekering van de eigenaar geen dekking biedt, voorziet Clixx in een vergoeding van de schade. Dat is het geval bij auto's die WA (of beperkt casco) verzekerd zijn door de eigenaar. Dit geldt naast compensatie voor terugval in schadevrije jaren en een eventueel eigen risico.

Heeft de eigenaar een allriskverzekering, dan zijn de genoemde modules standaard gedekt. In dat geval heeft deze module dan ook geen toegevoegde waarde.

Niet gedekt

Voor pechhulp, ongevallen inzittenden, schade inzittenden en rechtsbijstand is er nooit dekking. Ook is er een aantal type auto's uitgesloten: auto's met buitenlands kenteken, campers en kampeerauto's, busjes, zakelijk auto's en auto's met een cataloguswaarde hoger dan €60.000.

Kosten

Clixx Aanvullend kun je voor €6 per dag afsluiten en Clixx Compleet voor €7 per dag. Wil je de auto in het buitenland gebruiken? Dan kun je dit voor €1 per dag meeverzekeren. Je betaalt geen poliskosten, maar wel €0,35 aan transactiekosten.

Dekking diefstal

Heb je Clixx Aanvullend afgesloten voor een auto die níet allrisk verzekerd is, dan heb je dekking voor diefstal. Als de auto is gestolen, heeft Clixx 30 dagen de tijd om de auto op te (laten) sporen. Je kunt voor die periode kiezen tussen een vervangende auto of een dagvergoeding van €15. Is de auto niet gevonden, dan krijg je een schadevergoeding.

Dekking total loss

Is de auto nog geen 3 jaar oud, dan krijg je bij Clixx in geval van total loss de nieuwwaarde vergoed. Daarna wordt de dagwaarde uitgekeerd. Of, als die hoger is, het verschil tussen de vervangingswaarde (volgens de ANWB-koerslijst +10%) min de restwaarde.

Bij een tweedehandsauto wordt tot 3 jaar na de aanschaf het aankoopbedrag vergoed.

Stappenplan: hoe werkt het afsluiten?

Ga naar clixx.nl Kies de juiste dekking. Vul in voor hoeveel dagen je de auto leent. Vul het kenteken van de geleende auto in. Geef aan voor welke data je de auto wilt verzekeren. Wil je de auto in het buitenland gebruiken? Vink dit dan aan. Vul je eigen gegevens in en vervolgens van de uitlener. Betaal direct via iDeal. Je ontvangt per e-mail een digitale polis.

Alternatieven

Wil je de auto langer lenen, dan zijn er ook andere opties. Je kunt bijvoorbeeld een auto huren of verhuren via WeGo of MyWheels, die de autoverzekering regelen via Centraal Beheer Achmea. Je kunt ook terecht bij SnappCar. De verzekering loopt dan via Allianz.

Als je je auto regelmatig met bekenden deelt, kan je je ook aanmelden bij de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik (VGA) en een autodeelverzekering afsluiten bij Centraal Beheer. Deel je de auto met gezinsleden, wat natuurlijk gebruikelijker is, dan is er bij schade vaak gewoon dekking.

Lees meer over het delen van auto's en autoverzekeringen.

