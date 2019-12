Herstelbedrijven en autoschade

Allriskdekking en herstelbedrijven

Rijd je zelf schade aan de auto en is die gedekt, dan neemt de verzekeraar je de afwikkeling graag uit handen. Maar kies je geen hersteller uit het netwerk van de verzekeraar, dan word je bij ruim 80% van de allriskpolissen afgestraft met een extra eigen risico. Je betaalt dan maar liefst €500 tot €600 uit eigen zak. Bij FBTO valt de uitkering zelfs 35% lager uit.

De budgetverzekeringen Aegon Basis, London Economy en Univé Budget maken het helemaal bont door niets uit te keren als je naar een niet-aangesloten herstelbedrijf gaat.

Het overzicht per autoverzekeraar (pdf)

Schadegarant

Veel verzekeraars verwijzen je door naar Schadegarant. Binnen Schadegarant werken 15 verzekeraars samen voor afspraken met schadeherstellers. Deze samenwerking vertegenwoordigt circa 30% van de markt. Als verzekerde kun je voor herstel dan terecht bij circa 1150 dealer-loketten en ruim 450 schadeherstelbedrijven (peildatum: september 2017).

Ruitschade en schadesturing

Ook bij schades van buitenaf (beperkt cascoschades), met name bij ruitschades, gelden veel beperkingen. Bij totaalverlies of autodiefstal in principe niet, al is er soms wel een (standaard) eigen risico. Heb je schade door een andere automobilist, dan mag je via diens WA-autoverzekering wel zonder belemmeringen een herstelbedrijf kiezen via de verzekeraar van de veroorzaker van je schade.

Verzekeraars proberen je soms met een leenauto alsnog te verleiden tot een hersteller uit hun eigen netwerk. Voor ruitschade heeft de verzekeraar overigens veelal een ander schade-netwerk dan voor cascoschade (zoals parkeer- of aanrijdingsschade).

Voorwaarden onduidelijk

De Consumentenbond vindt dat de bijbehorende beperkingen kraakhelder moeten zijn bij het aangaan van de verzekering. Een extra eigen risico of lagere uitkering bij ‘vreemde’ herstellers staat namelijk niet altijd (duidelijk) op het polisblad of in de verzekeringsvoorwaarden. Soms staat het overigens wel op de groene kaart van de autoverzekering.

Ook Focwa, branchevereniging voor schadeherstellers, ziet dat steeds meer consumenten zich niet of nauwelijks bewust zijn van beperkende verzekeringsvoorwaarden bij schadeherstel, zoals de hogere eigen risico’s.

Voordelen aangesloten herstellers

Bij een reparatie via het netwerk van de verzekeraar heb je meestal garantie op de reparatie en in principe geen omkijken meer naar de schadeafhandeling. Ook heb je dan recht op vervangend vervoer en een eventuele haal- en brengservice. Bovendien moet je het bedrag bij herstel via een andere garage vaak voorschieten. Dat hoeft niet als de schade hersteld wordt door een bedrijf binnen het netwerk van je verzekeraar.

Herstelbedrijven ver weg of duurder

Veel autobezitters hebben zo een vertrouwd adresje voor reparatie en onderhoud. Ook kan het zomaar gebeuren dat het door de verzekeraar aangewezen bedrijf op een compleet andere plek zit, tientallen kilometers verderop, of veel duurder is dan de vertrouwde garage.

Een reparatie via de autoverzekeraar is niet per se het meest voordelig, al wordt dat vaak wel gesuggereerd. Dat komt door meer papierwerk voor schadebedrijven bij afwikkeling via de verzekeraar. Om verzekerden te beletten naar een herstelbedrijf buiten het netwerk te gaan, heeft menig autoverzekeraar de eigen risico’s hiervoor verhoogd.

Zelf betalen

Vraag de verzekeraar bij een claim eerst naar het schadebedrag. Valt je dit mee, dan kan de reparatie zelf betalen een afweging zijn. Vraag dan offertes aan van verschillende herstelbedrijven. Veroorzaak je zelf schade, dan kost een claim je schadevrije jaren en veelal premiekorting. De hoogte van het bedrag maakt niet uit voor de mate van deze terugval.

Tips bij schade en garagekeuze

Bekijk bij autoschade eerst bij welke herstelbedrijven je via de verzekeraar kunt aankloppen, om prijzige verrassingen te voorkomen. Dit staat ook op de groene kaart van je autoverzekering.

Wissel je van autoverzekeraar, bekijk dan eerst of je met de nieuwe polis bij jouw gewenste garage terecht kunt. Vraag ook uit hoeveel herstellers je kunt kiezen.

Wil je 100% vrije garagekeuze? Sommige verzekeraars hebben een extra module of polis met vrije keuze, zoals Aegon, Allianz, Allsecur, ASR, Bruns ten Brink, Centraal Beheer, Delta Lloyd, FBTO, Ohra en Univé. Let wel: voor die vrije keuze betaal je meer!

Een aanvullende module voor vrije garagekeuze is niet altijd nodig. Sommige verzekeraars bieden zonder toeslag een vrije keuze, zoals Klaverblad, of veel keuze in schadeherstellers. Vergelijk de premies van autoverzekeringen dus goed.

