Huurauto-aanbiedingen: let op de extra kosten

Voor de Reisgids van april/mei 2017 namen we de huurcontracten van 6 buitenlandse autoverhuurders onder de loep. Ook dit jaar duiken er - net als in 2016 en 2015 - nogal wat financiële verrassingen op. Alleen wie met een vergrootglas door de huurvoorwaarden gaat, is gewapend tegen de trucs van de verhuurders, die je zoveel mogelijk proberen te laten bijbetalen.

Steekproef: huurauto voor een prikkie...?

Op mediterrane zonbestemmingen kost een huurauto in de wintermaanden minder dan een kop koffie. Zo kun je bijvoorbeeld in Málaga voor €0,01 per dag een Seat Leon huren: een 5-deurs stationcar, mét allrisk-verzekering en onbeperkte kilometers.

Vol ongeloof en bedacht op financiële verrassingen, boekten we bij 6 lokale verhuurders een auto op Ibiza via:

De auto’s lieten we door een mysteryshopper ophalen. Ook dit jaar is het weer raak: vage verzekeringen, onbegrijpelijke contracten en vooral veel extra kosten. Een huurauto bezorgt je naast vrijheid vaak kopzorgen.

Verdienmodel verhuurders

Het verdienmodel van de verhuurders die wij onder de loep namen, lijkt erg op dat van luchtvaartmaatschappijen als easyJet en Ryanair. De dienst zelf is praktisch gratis, maar voor elk wissewasje moet betaald worden.

Een paar voorbeelden:

Dagelijkse kosten

Extra bestuurder: €8

Huur gps: €14

Toeslag jongere/oudere bestuurders: €25

Persoonlijke inzittendenverzekering: €6

Eenmalige kosten

Voltanken van de auto (verplicht bij vol-leegtankregeling): €20 tot €150

Kosten voor doorsturen bekeuring: €40

Administratiekosten bij schade: €62

Ophalen auto buiten openingstijden (bijvoorbeeld door vertraagde vlucht): €40

Rekenvoorbeeld

Huur je als echtpaar, beiden boven de 69 jaar, een auto met navigatie en wil je een inzittendenverzekering? De huurauto zelf kost nog geen euro voor een week. Maar vanwege de extra’s, zoals een leeftijdstoeslag, een tweede bestuurder, huur van navigatie, een inzittendenverzekering en verplichte voltankkosten van minstens €20, loopt het totaalbedrag op tot €566: buitensporig veel voor een week.

Verstopte kosten en oneerlijke voorwaarden

Bas Willigenburg, expert consumentenrecht bij de Consumentenbond: ‘Een auto huren in het buitenland is en blijft een mijnenveld voor consumenten. Dat begint al online, waar vaak sprake is van verstopte kosten en oneerlijke voorwaarden.

Gelukkig hebben 5 grote autoverhuurders beloofd de gang van zaken te verbeteren. Maar het grootste probleem voor consumenten is het gedrag van de baliemedewerkers ter plekke. Die smeren huurders vaak extra verzekeringen aan, schuiven hen ten onrechte schade in de schoenen of geven een vieze of heel andere auto mee dan besteld.

Wapen jezelf door online te bekijken welke verhuurders goede recensies krijgen, informeer jezelf goed over je rechten en houd je poot stijf als je onder druk gezet wordt. De Consumentenbond blijft zich inzetten voor verbeteringen in deze marktsector.’

Overzichtelijke vergelijkingen

Net zoals er online bemiddelaars van hotelkamers bestaan, zijn die er ook voor autoverhuur. Bekende websites zijn CarDelMar, Sunny Cars en Auto Europe. Deze bemiddelaars tonen prijzen van internationale en lokale verhuurders.

Voor het hele overzicht van bemiddelaars én aanbieders zijn vergelijkende websites als Momondo, Kayak en Skyscanner handig. Hoewel internationale autoverhuurders als Avis, Budget, Europcar, Hertz en Sixt in zo’n beetje elke uithoek van de wereld een wagenpark hebben, bieden lokale verhuurders vaak gunstiger tarieven aan.

Tips voor het huren van een auto

Huur bij een gerenommeerde tussenpartij, zoals Sunny Cars, waar je geen eigen risico hebt en je de auto altijd met volle tank weer moet inleveren. Bovendien is het de enige verhuurder waar je kunt huren zonder creditcard. En bij de verzekering zijn zaken als banden, spiegels, ruiten en bodem inbegrepen.

Boek bij een verhuurder op de luchthaven. Kilometers verderop betekent afhankelijkheid van een pendelbus, gesleep met bagage en stress bij het terugbrengen.

Bekijk de mogelijkheden om het eigen risico elders af te kopen. Dat is goedkoper en kan ook doorlopend, bijvoorbeeld bij Allianz en Europeesche.

Sommige creditcards bieden een verzekering die - als je de huur met de creditcard betaalt - het eigen risico bij autohuur afdekt. Soms is de uitkering gelimiteerd tot €500 of €750.

Neem de auto pas in ontvangst als alle bestaande schade is gedocumenteerd én afgetekend door de verhuurder. Zorg dat je daar een kopie van krijgt.

Vraag bij het ophalen van de auto waar het dichstbijzijnde tankstation is of zoek het op op Google Maps. En ga na of je daar op het tijdstip van inleveren terechtkunt.

Bewaar altijd de tankbonnen.

Eis bij teruggave van de auto een vrijwaringsbewijs met stempel en handtekening. Daarmee staat vast dat er geen schade is ontstaan en dat de tank bij inlevering vol was. Check daarom van tevoren of het kantoor ook ’s avonds of in het weekend open is.

Deel jouw ervaring

Heb jij ervaring met autohuur in het buitenland? Was die ervaring slecht, of juist erg goed? Waarom en bij wie? En heb je tips om de valkuilen te omzeilen? Praat mee over dit onderwerp in onze Community.

Lees het volledige artikel Huurauto voor een cent + bergen aan extra kosten (pdf) uit de Reisgids van april/mei 2017.

Lees ook: