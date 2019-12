Eerste indruk|Vanaf 2015 kun je via Kentekenloket.nl zoeken naar een van de 675 RDW-erkende autobedrijven waar je een kenteken kunt overschrijven. Kentekenloket.nl biedt sinds kort Veilig Betalen aan. Deze dienst kun je gebruiken als je jouw auto gaat verkopen aan een particulier. De betaling loopt via een veilige tussenrekening in combinatie met de overschrijving van het kenteken. Wij probeerden het uit.

Prijs €10 per transactie

Conclusie

Je kenteken overschrijven bij een autobedrijf dat is aangesloten bij Kentekenloket.nl is een prima alternatief voor een kentekenloket van PostNL. De plaats van de overschrijving maakt wel het verschil. Het autobedrijf kan je aanvullende betaalde diensten aanbieden zoals een aircocheck, apk, kilometercheck, wintercheck of zomercheck.

Daarnaast kun je gebruik maken van Veilig Betalen. Deze betaalwijze is voor zowel de koper als verkoper veiliger, omdat het geld en de auto nooit tegelijk in het bezit zijn van 1 persoon.

Wij vinden het wel een kwalijke zaak dat de privacyverklaring ontbreekt op de website van Kentekenloket.nl. Hierdoor is onduidelijk wat er met je ingevoerde gegevens gebeurt.

Kenteken overschrijven

Heb je een auto gekocht of juist verkocht? Dan moet de auto op naam van de nieuwe eigenaar worden gezet. Het overschrijven of het op naam zetten van het kentekenbewijs kun je voor €9,98 doen bij:

Het tarief is bepaald door Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

Een regulier kentekenloket regelt verder niets, zoals de betaling. Kentekenloket.nl biedt ook Veilig Betalen aan. Met deze betaaldienst kan de koper het aankoopbedrag via iDeal naar een veilige tussenrekening overboeken.

Je kunt Veilig Betalen ook gebruiken zonder over te schrijven via Kentekenloket.nl. Maar de combinatie van de betaaldienst met het overschrijven is juist het voordeel. Zo ben je zeker van de overdracht.

Wat is Kentekenloket Veilig Betalen?

Kentekenloket.nl biedt een betaaldienst voor autokopers en verkopers aan. De betaling tot maximaal €15.000 doe je via een tussenrekening van stichting Derdengelden. Voor de koper van de auto is het voordeel van de betaaldienst dat het bedrag pas wordt overgeboekt als het kenteken is overgeschreven.

De kosten van €10 per transactie komen voor rekening van de verkoper. Het voordeel voor de verkoper is dat je zeker bent van de betaling.

Je kunt Veilig Betalen ook gebruiken als je een auto boven de €15.000 verkoopt. Dan moet je meerdere transacties uitvoeren vanwege de wettelijke maximering van €15.000. Het nadeel is dan wel dat je per (deel)betaling €10 activeringskosten betaalt.

Wie is Kentekenloket.nl?

Kentekenloket.nl is een bezoekgenerator voor autobedrijven, die betalen voor een aansluiting bij Kentekenloket.nl. De dienst SAFE Veilig Betalen wordt door Kentekenloket.nl afgenomen van Intersolve EGI, de ontwikkelaar van het transactiesysteem.

Kentekenloket.nl verdient aan Veilig Betalen €5 per transactie. De andere €5 gaat naar het gekozen autobedrijf. Helaas tref je deze informatie over hun verdienmodel niet op hun website aan.

Hoe werkt het?

Voor het gebruik maken van Kentekenloket Veilig Betalen maakt de verkoper een account aan. Voer het kenteken, de afgesproken prijs en het e-mailadres voor de uitnodiging aan de koper om te betalen. Vervolgens betaalt de verkoper via iDeal €10 activeringskosten. De verkoper stuurt een uitnodiging aan de koper. De koper logt in, bevestigt de afspraak en betaalt het afgesproken bedrag voor de auto. De verkoper ontvangt een e-mailbevestiging waarin het voorstel staat om het kenteken te gaan over schrijven en bij welk kentekenloket. Je logt als verkoper in op je account en bevestig de afspraak voor het overschrijven of klik op afwijzen. Indien je kiest voor afwijzen dan kun je een nieuwe overdrachtsafspraak voorstellen. Na het bevestiging van de afspraak ontvang je de zogenoemde dealcode voor de verkoop. Bij het Kentekenloket ofwel het RDW-erkend autobedrijf ga je samen de auto overschrijven. Je meldt bij het autobedrijf dat je gebruik maakt van Kentekenloket Veilig Betalen. Bij de overschrijving leveren koper en verkoper de dealcodes in bij het autobedrijf zodat het bedrag wordt uitbetaald aan de verkoper.

Privacy

Op de website Kentekenloket.nl ontbreekt een privacyverklaring. Dat is vreemd omdat je allerlei persoonlijke data deelt met het bedrijf. Een app of website waarbij persoonsgegevens worden verzameld moet een privacyverklaring hebben, waarin de aanbieder uitlegt welke persoonsgegevens hij verzamelt, gebruikt en met welk doel.

In de Algemene Voorwaarden van SAFE Veilig Betalen via Kentekenloket staat een link naar gebruiksvoorwaarden van Intersolve EGI. Hierin staat dat ze persoonsgegevens alleen met derden delen voor zover dat noodzakelijk is voor de nakomingen van hun verplichtingen jegens de houder.

Binnen het privacybeleid is Intersolve ook onduidelijk over de bewaartermijn.

Aanpassingen na kritiek

Kentekenloket.nl heeft laten weten na kritiek van de Consumentenbond zijn privacybeleid aan te passen. Bij het gebruik van Kentekenloket Veilig Betalen worden de ingevoerde gegevens direct na de deal vernietigd.

