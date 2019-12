Opzegkosten schadeverzekeringen moeten verdwijnen

Een schadeverzekering kun je na een jaar opzeggen met maximaal een maand opzegtermijn. Maar weggaan is niet altijd kosteloos. Verschillende verzekeraars rekenen namelijk ‘opzegkosten'. De bedragen variëren van €4 tot maar liefst €20 blijkt uit ons onderzoek. En dat is nadelig voor consumenten, want opzegkosten belemmeren een overstap naar een andere aanbieder. Bekijk in onderstaand overzicht of jouw verzekeraar opzegkosten rekent.

Opzegkosten schadeverzekeringen

Verzekeraar Wel opzegkosten Geen opzegkosten ABN Amro V Aegon V Allianz V Allianz Global Assistance V AllSecur V Anker V ANWB €4,44 - €9,68 Aon Direct (motorrijtuigen) €11,13 Arag €4,84 ASR (Nieuwe producten) V Autoweek V BLG V Bovag (behalve autoverzekeringen) €20 Bruns ten Brink V Centraal Beheer V Das (sommige producten) €4 Delta Lloyd V Ditzo V EAG Assuradeuren €6,05 - €12,10 Europeesche V Fairzekering €15,13 FBTO V de Goudse V Hema V InShared V ING V Interpolis V de Kilometerverzekering €15,13 Klaverblad V Lancyr €15,13 Nationale-Nederlanden V de Nederlanden van Nu V nowGo V Ohra V PolisDirect (behalve autoverzekeringen) €20 PolisVoorMij €8,77 - €11,80 Reaal V SNS V Unigarant €4,44 - €9,68 United Insurance €18,15 Univé V Verzekeruzelf.nl V Witgeld €15,13 Woongarant (auto en wonen) €12,10 Zelf V ZLM V

Bron: Moneyview, Consumentenbond.

De kosten gelden bij tussentijds/voortijdig opzeggen.

V = geen opzegkosten.

Weg met opzegkosten!

Een verzekering moet je, net als de meeste andere contracten, kosteloos kunnen opzeggen. De Consumentenbond wil dat de gedragscode van het Verbond van Verzekeraars op dit punt wordt aangescherpt of dat er anders een wettelijke aanpassing komt. Verder moet er geen maand opzegtermijn gelden als een klant het verzekerde object heeft verkocht. Zonder dekking geen premie.

Bekijk de oproep van de Consumentenbond aan de Tweede Kamer (pdf) en aan het Verbond van Verzekeraars (pdf).

Tussentijds opzeggen

Opzegkosten worden doorgaans verrekend met eventuele premieteruggave en gelden vaak alleen als je tussentijds opzegt, zoals binnen een verzekeringsjaar. Maar Fairzekeringen, Witgeld en Woongarant (woon- en autopolissen) rekenen óók kosten als je op de contractvervaldatum opzegt. Opzegkosten zijn voor het afsluiten van een verzekering vaak onduidelijk: ze staan niet bij de aanvraag vermeld en niet (helder) in de voorwaarden. Als kosten vooraf zijn verzwegen, heb je er niet mee ingestemd. Je hoeft ze dan in principe niet te betalen. Klaag dus bij de verzekeraar als ze toch in rekening worden gebracht.

Andere extra kosten

Kosten horen in de premie te zitten, zodat meteen duidelijk is hoeveel de verzekering kost. Dat is nu niet altijd het geval, wat vergelijken van premies lastig maakt. Verzekeraars incasseren naast opzegkosten namelijk verschillende kosten naast de premie. Dit zijn bijvoorbeeld incassokosten per betalingstermijn (zoals per maand of per jaar) en jaarlijkse prolongatiekosten bij het verlengen van de verzekering.

Vergelijk altijd alle totaalpremies. In de autoverzekeringvergelijker van de Consumentenbond zijn de premies inclusief extra kosten.

