Forse premiestijgingen autoverzekeringen

De Consumentenbond kreeg vorig jaar veel meldingen over enorme premiestijgingen bij autoverzekeringen. We gingen na welke verzekeraars de premies het meest opschroefden en berekenden dit op basis van ruim 30.000 profielen.

Grootste stijgers

De Kilometerverzekering, voordeliger voor wie weinig kilometers rijdt, vernieuwde zijn autoverzekering begin dit jaar en verhoogde zijn premies het meest. Jongere en oudere automobilisten konden hierna gemiddeld 65% meer neertellen voor een polis (de KM-verzekering).

En SNS introduceerde eind vorig jaar nieuwe voorwaarden en een 55% hogere prijs. Rijgedragverzekering myJINI, een samenwerking met prijsvechter Allsecur, vraagt 40% meer basispremie. Allsecur verhoogde de prijzen met 32%.

De verzekeraars die hun premies het meest verhoogden (gemiddeld 20% of meer) tussen april 2016 en april 2017 staan hieronder.

Maatschappij Totaal Jongeren

(18 t/m 26 jaar) Middengroep

(30 t/m 65 jaar) Ouderen

(70 t/m 80 jaar) De Kilometerverzekering 62% 65% 51% 65% SNS 55% 26% 37% 68% myJINI 40% 32% 42% 41% Autoweek/Verzekeruzelf.nl 35% 46% 35% 32% Allsecur 32% 22% 33% 35% Lancyr 29% 36% 27% 28% De Nederlanden van Nu 26% 26% 24% 27% Inshared 21% 17% 17% 24%

Bron: onderzoeksbureau MoneyView

De percentages zijn een gemiddelde van alle dekkingen (WA, beperkt en volledig casco) en nieuw af te sluiten polissen per verzekeraar. Bestaande verzekerden kunnen met nog veel hogere of juiste lagere stijgingen te maken hebben gekregen.

Leeftijd en premie

Verzekeraars maken soms een duidelijk onderscheid in leeftijd. Zo schotelt SNS oudere automobilisten (70-plussers) na een jaar 68% premieverhoging voor en jongeren (tot 26 jaar) ‘slechts’ 26%. Ook kan er een verschil in dekking meespelen. Centraal Beheer verhoogde de premies relatief weinig, maar gooide wel de WA-premies voor jongeren en ouderen met 21 tot 25% omhoog.

Leeftijd in combinatie met andere factoren, zoals een snellere of dure auto, kan ervoor zorgen dat je geweigerd wordt voor de verzekering. Zo accepteert Nationale-Nederlanden weinig jongere én oudere bestuurders voor WA- en allriskpolissen. Dat is vaak niet meteen duidelijk: verzekeraars zijn weinig open over hun acceptatie- en premiebeleid.

Meer schade

Verzekeraars lijken de oorzaak van de premiepieken bij toezichthouder De Nederlandse Bank te leggen, die dit voorjaar opnieuw zijn zorg uitsprak over de autoverzekeringenmarkt. De premies van autopolissen zouden al jaren te laag zijn en niet opwegen tegen de schadelast. Dit argument wordt inmiddels volop gebruikt door verzekeraars bij de verhogingen.

De Nederlandse Bank zegt verzekeraars alleen te wijzen op de noodzaak om hun buffers te versterken. Hoe ze dit vervolgens doen is aan de verzekeraars zelf. Grotere maatschappijen kunnen hun financiële buffers mogelijk ook via andere producten versterken of vroegen al hogere, kostendekkende premies. ‘Verzekeraars hóeven de premies niet te verhogen. Ze kunnen ook elders hun winst pakken of in de kosten snijden’, zegt ook Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars.

Lees het volledige artikel in de Consumentengids van juli/augustus 2017.

Volledige reacties verzekeraars

Lees hieronder de volledige reacties van de autoverzekeraars die wij om een reactie hebben gevraagd op de premiestijgingen in het onderzoek.

Reactie Allsecur

‘Allsecur erkent dat de prijzen in het afgelopen jaar verhoogd zijn. Op basis van onze inzichten is de premie met gemiddeld 15% verhoogd met uitschieters naar boven en beneden. Gezien de ontwikkeling van de schadelast in de markt was dit noodzakelijk. Allsecur heeft als één van de eerste partijen deze pijnlijke maatregelen getroffen, maar wij denken dat veel andere verzekeraars nog zullen volgen gezien de resultaten van het afgelopen jaar. Op autoverzekeringen heeft de gehele markt in 2016 meer dan 10 procent verlies gemaakt.

Ook in de toekomst zullen wij de ontwikkelingen van de schadelast volgen, en soms betekent dit dat we de prijs moeten aanpassen. We proberen de impact uiteraard te beperken. Dit doen we onder andere door het risico per persoon zo goed mogelijk in te schatten: op individueel niveau kan deze prijsstijging dus anders uitpakken en zelfs een verlaging opleveren.

Omdat wij ook de prijsontwikkelingen in de markt volgen zien wij dat we ondanks de prijsverhoging in het afgelopen jaar nog steeds een aantrekkelijke premie kunnen bieden voor veel klanten. Wij zijn altijd transparant over de prijs die wij vragen: ga naar Allsecur.nl om uw persoonlijke premie te berekenen.’

Reactie De Kilometerverzekering

‘Wij herkennen ons in uw constatering van relatief hoge percentages premiestijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.Door de relatief te lage premies en de daarnaast ook toenemende schadelast waren wij genoodzaakt tariefswijzigingen door te voeren in combinatie met aanpassingen in onze voorwaarden.

Wij hopen dat u in uw onderzoek ook aandacht heeft gehad voor premieverhogingen in euro’s en u ook onderzoek heeft gedaan naar de huidige prijs / kwaliteit verhouding van de betreffende verzekeringen. U zult dan namelijk ook tot de conclusie komen dat wij aan onze klanten nog steeds één van de beste aanbiedingen in de markt doen. De Kilometerverzekering biedt een autoverzekering aan voor een specifieke doelgroep namelijk voor hen die weinig kilometers rijden. Onder het motto ‘Wie weinig rijdt is minder kwijt’ wordt deze verzekering sinds 2007 door ons aangeboden.

Doorlopende analyse van premie/schadelastverhoudingen op de totale portefeuille heeft ons doen besluiten om een nieuwe prijspropositie te gaan hanteren. Dit omvat ook een verdere prijsdifferentiatie. Wij streven er zoveel mogelijk naar iedereen een passende premie aan te bieden. Dus hogere risico’s, hogere premies en lagere risico’s, lagere premies. Doordat onze prijsstelling voor sommige van deze groepen in het verleden te laag bleek te zijn, is het aannemelijk dat we daardoor juist die groepen klanten hebben aangetrokken. Klanten die daardoor nu relatief meer premieverhoging hebben gehad.

Door deze premiemaatregelen staan de verhoudingen tussen premie-inkomsten en schade-uitkeringen naar verwachting weer beter in lijn en hebben we voor velen nog steeds een sterk aanbod. Dit wordt onderbouwd door de grote hoeveelheid verzekerden die ook na heroriëntatie hebben besloten om gewoon klant te blijven bij De Kilometerverzekering.’

Reactie InShared

‘Net als andere verzekeraars hebben wij de premie aangepast. Volgens onze berekeningen is de stijging gemiddeld 8% - 12%, afhankelijk van de gekozen dekking. Ondanks deze verhoging hebben we nog steeds een zeer scherpe premie, we staan zelfs vaker dan vorig jaar bovenaan in vergelijkingssites. We herkennen ons dus niet in de berekening die jullie hebben gemaakt. Het verschil is zelfs best fors. We denken dat de volgende factoren het verschil verklaren:

Moneyview heeft geen 360 graden beeld van ons pricing model. We staan in Moneyview om bepaalde vergelijkers de mogelijkheid te bieden om ons te tonen (namelijk die partijen die nog niet in staat zijn om met API op onze backend te functioneren). Moneyview geeft een benadering van de prijs, maar niet een compleet beeld.

Voor auto gebruiken we een zeer groot profielenbestand welke een doorsnede is van de Nederlandse markt. De samenstelling van de dataset door Moneyview is mogelijk niet markcomform.

Ook corrigeren we voor leeftijdseffecten. Een premie kan toenemen of afnemen t.o.v. vorig jaar doordat de bestuurder of een auto één jaar ouder is geworden. In onze berekeningen corrigeren wij voor deze effecten.

Onze experts/actuarissen voeren deze berekeningen uit om een objectief beeld te geven.’

Reactie SNS

‘Reaal is risicodrager van de SNS Autoverzekering en bepaalt de hoogte van de premie. Bij de groep tot 24 jaar en vanaf 69 jaar is de schadelast (letsel en materieel) hoger dan bij andere groepen, vandaar dat hier de verhoging ook groter is. Wij vinden het belangrijk dat we goede voorwaarden en een goede premie hebben. Ook na de verhoging is de SNS Autoverzekering nog steeds concurrerend.’

Reactie Verzekeruzelf.nl/Autoweek

‘Als online verzekeraar waren wij erop gericht onze autoverzekering tegen de scherpst mogelijke premie aan te bieden. Dit ging lang goed. Maar de wereld veranderde. Er kwamen bijvoorbeeld meer auto’s met elektronica, zoals navigatiesystemen en parkeersensoren. Schades aan deze auto’s zijn duurder om te herstellen. Hierdoor liepen de uitgaven aan schades op maar bleven de inkomsten aan premies achter. Dit bleek een onhoudbare situatie. Niet alleen voor ons maar voor de hele markt.

Gezamenlijk leden autoverzekeraars de afgelopen jaren bijna een half miljard euro verlies. De Nederlandsche Bank (DNB) luidde de noodklok en riep meerdere keren op tot actie. Verzekeruzelf.nl heeft als een van de eersten zijn verantwoordelijkheid genomen en de premies aangepast. Hiervoor hebben we gebruikgemaakt van nieuwe technieken. Met deze technieken kunnen we beter en per klant inschatten hoe groot de kans is op schade. Hoeveel de premie omhoog ging kon daardoor per persoon verschillen. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij meneer Duijf, kreeg een klant een heel grote verhoging.

Wij begrijpen dat dit ontzettend vervelend is en een reden kan zijn om over te stappen. Onze verzekeringen zijn per dag te beëindigen waardoor wij deze vrijheid altijd bieden. Hoewel de maatregelen pijnlijk waren hebben ze geleid tot het resultaat waar we op hoopten. Onze inkomsten en uitgaven zijn weer in balans. Hierdoor kunnen we ook in de toekomst blijven uitbetalen bij schades én hoeven we de premies dit jaar vrijwel niet te verhogen. Wij lopen hierin voor op veel andere verzekeraars die nog moeten beginnen met verhogen of die dat stukje bij beetje doen en zo nog heel lang bezig zijn om hun portefeuille op orde te krijgen.’

Niet meegenomen

De volgende verzekeringen konden we niet meenemen in dit onderzoek, omdat zij hun tarieven niet willen delen:

Aon Direct

Rijstijlpolis fairzekering

Generali

Interpolis

Promovendum

Proteq

WitGeld.nl

Ook die verzekeraars kunnen hun tarieven dus (flink) hebben verhoogd. Zo kreeg Aon-verzekerde Joost Janssen een stijging van 44% voor zijn kiezen, ook vanwege gestegen kosten. Janssen wil Aon niet belonen door te blijven en stapt over naar een voor hem goedkopere polis bij InShared.

Zelf vergelijken

Het totale percentage en gemiddelde is gebaseerd op de stijging van de drie leeftijdsgroepen. Deze percentages zeggen niet alles. Het gaat om wat je uiteindelijk betaalt aan premie en tegen welke voorwaarden, ook in vergelijking met andere polissen. Dat is te zien in de autoverzekeringen vergelijker.

Zo verhoogde Reaal zijn premies niet, maar deze verzekeraar vraagt voor de middenmoot (30 tot en met 65-jarigen) wel de hoogste premies voor allrisk-polissen.

Deel je ervaring

Verander jij van autoverzekeraar omdat je premie is gestegen? Stem op onze poll via de community van de Consumentenbond en/of klaag via Klachtenkompas.

Lees ook: