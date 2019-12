Rijden onder invloed: verzekerd of niet?

Stap je in de auto onder invloed van middelen als alcohol, drugs of medicijnen die je rijvaardigheden beïnvloeden? Dan kunnen de gevolgen bij een ongeluk groot zijn. Wij bekeken de polisvoorwaarden van diverse autoverzekeringen.

Wanneer je met de auto schade veroorzaakt bij een ander, dan valt dit onder de WA-dekking van je autoverzekering. Maar heb je als bestuurder meer alcohol gedronken dan volgens de wet is toegestaan, dan wordt de tegenpartij schadeloos gesteld en verhaalt de verzekeraar de schade op jou als verzekeringsnemer. Toegestaan is een alcoholpromillage tot 0,5 promille. Ben je een beginnend bestuurder, dan mag je niet met meer dan 0,2 promille alcohol in je bloed rijden.

Autorijden onder invloed van drugs of medicijnen

De verzekeraars in de tabel hieronder keren geen schadevergoeding uit bij rijden onder invloed van drugs of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Dit is uitgesloten op grond van de polisvoorwaarden.

NH1816 past polisvoorwaarden aan

In de polisvoorwaarden van de WA-verzekering van NH1816 troffen wij geen alcoholuitsluiting aan. De verzekeraar heeft besloten aan de hand van onze vraag per 1 mei de uitsluiting te vermelden in de voorwaarden.

Weigering test

Sommige verzekeraars zijn uitgebreider in de uitsluiting in hun polisvoorwaarden. Als je als bestuurder een test op gebruik van alcohol, drugs of medicijnen (via adem, bloed of urine) weigert, is de kans aanwezig dat je autoverzekering bij een ongeluk geen schadevergoeding uitkeert. Bekijk de tabel om te zien welke verzekeraar in die situatie de schade niet verzekert op grond van de voorwaarden.

Autoverzekeraar Geen schadevergoeding bij

weigering test ABN Amro Aegon x ANWB x Aon Direct x ASR x Bruns ten Brink Centraal Beheer x De Goudse x Ditzo x FBTO x Hema ING Inshared x Interpolis x De Kilometerverzekering Klaverblad Lancyr Nationale-Nederlanden nowGo x Ohra Reaal x SNS x Unigarant x Univé Verzekeruzelf.nl ZLM x

x = in de voorwaarden staat uitsluiting van dekking bij weigering test of onderzoek

Peildatum: 12 maart 2019

Proces verbaal beschikbaar voor verzekeraar

Sinds 1 mei 2015 kunnen verzekeraars de processen-verbaal met een strafbaar feit, zoals gebruik van alcohol of drugs, eenvoudig opvragen. Hierdoor kan een verzekeraar aan de hand van een proces-verbaal de schade op de polishouder verhalen.

Schade aan passagiers

De Kilometerverzekering en SNS hebben de gevolgen van rijden onder invloed nóg uitgebreider opgenomen in hun polisvoorwaarden.

Zo zal een claim van een passagier op een schade-inzittendenverzekering bij De Kilometerverzekering op de WA-dekking worden afgewikkeld als de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs was. De schade aan de passagier zal bij rijden onder invloed op de bestuurder worden verhaald.

De Kilometerverzekering en SNS melden dat ze per situatie aan de hand van het proces-verbaal bekijken en beoordelen in hoeverre de passagier zelf op de hoogte was van het alcohol- en/of drugsgebruik van de bestuurder waarbij hij/zij instapte.

Lees ook: