Reviews van AEGON autoverzekering

Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Wij hebben in 2016 een autoverzekeging afgesloten van 58 euro per maand voor een Polo. Deze auto is maar liefst 6000 euro waard. Het is een auto uit 2010. Als je op independer kijkt dan zie je ook 50 euro, 60 euro en 99 euro all risk. Opeens in feb 2018 hebben ze zonder mij te mailen en zonder mijn bevestiging van 58 euro premie verhoogd naar 108 euro. Dat is echt een behoorlijk verschil. Ik heb het net pas gemerkt, na 6 maanden. Netjes gebeld en meneer gaf vroeg om mijn email. Ik vroeg aan hem welke email heeft u daar staan. Hij noemde een email waarbij we 1 letter misten,. Ik zei dat is niet mijn email. Ik heb nooit wat ontvangen. Hij zei oww sorry. Ik zei graag nog een keer naar mij mailen. Ik heb niets meer vernomen van hem. Daarna belde ik ze terug, nam een dame op. Ze ging weer iets anders vertellen. Verhalen kloppen gewoon niet. Ik ging via independer zoeken naar een nieuwe verzekeraar. Toen kwam ik weer op 58 euro uit. Diefstal dit!