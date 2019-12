Conclusie

De Klarna App geeft een overzicht van al je aankopen en betalingen met Klarna, een methode om achteraf te betalen. Handig, maar het is geen totaaloverzicht van al je online aankopen. Je kunt namelijk lang niet bij alle winkels met Klarna betalen.

De app biedt wat handige extra's zoals een herinnering als je een rekening moet betalen, de mogelijkheid om de betalingstermijn te verlengen en een retour aan te melden zodat je nog even niet hoeft te betalen.

Voordelen

Een overzicht van al je aankopen (met Klarna) en betalingen

Betalingsherinneringen, die je ook kunt synchroniseren met je eigen agenda op je telefoon of computer

Notificaties voor het verstrijken van de betalingstermijn (2 dagen vooraf)

Betalingstermijn met maximaal 10 dagen uit te stellen

Mogelijk om een retourzending te melden, zodat je je factuur even kunt pauzeren

Nadelen

Sommige webwinkels rekenen extra kosten voor betalen met Klarna

Niet al je aankopen staan in de app, omdat lang niet all webwinkels Klarna aanbieden

Wat is Klarna?

Achteraf betalen bestaat al langer, maar neemt in populariteit toe. Onlangs introduceerde Klarna de Klarna App. Met de app krijgen gebruikers een overzicht van hun aankopen en betalingen. Je rekeningen kun je vanuit de app betalen met iDeal. Daarnaast biedt de app een aantal extra's zoals het uitstellen van de betaling en het aanmelden van een retour.

Met Klarna kun je achteraf betalen in webwinkels. Uiteraard moet de webwinkel deze betaalmethode wel aanbieden, wat lang niet altijd zo is. Naast Klarna zijn er namelijk meer manieren om achteraf te betalen, bijvoorbeeld Afterpay. Samen met Klarna zijn dit de 2 bekendste achteraf-betaalmethodes.

Maar er zijn meer manieren om achteraf te betalen: onder rembours, met een acceptgiro of de digitale variant daarvan (bijvoorbeeld AcceptEmail). Sommige webwinkels, zoals Bol.com en Zalando, hebben hun eigen manier van achteraf betalen.

Uit het jaarlijkse onderzoek naar betaalmethoden in Nederland door onderzoeksbureau GFK blijkt, dat het aantal aankopen met Afterpay het sterkst is toegenomen van alle onderzochte betaalmethoden (Klarna wordt in dit onderzoek niet apart genoemd). Afterpay heeft een martktaandeel van 3%.

Kredietcheck

Niet iedereen kan zomaar met Klarna betalen. Als je probeert met Klarna te betalen, wordt er een kredietcheck gedaan om te kijken of je voor het gekozen bedrag kunt bestellen.

Bij deze check wordt naar 3 factoren gekeken:

Je betaalgeschiedenis bij Klarna

Het bedrag waarvoor je wilt bestellen

Externe informatie van een kredietinformatiebureau

Dit laatste gebeurt vaker. Bijvoorbeeld als je een energie- of telefooncontract wilt afsluiten of iets bij een webwinkel bestelt. De aanbieders maken daarbij gebruik van de kredietscore van zo'n kredietinformatiebureau. Op basis van die informatie kan een bedrijf je weigeren als klant of je moet vooraf betalen. Soms is een negatieve kredietscore gebaseerd op oude of onjuiste gegevens.

In het Privacy Statement van Klarna staat dat 'persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met kredietinformatiebureaus en aanbieders van identificatiediensten met het doel uw kredietwaardigheid te toetsen wanneer u gebruik wilt maken van Klarna betaalmethodes.'

Meer plannen?

Klarna heeft ook plannen om hun dienstverlening uit te breiden. Sinds kort heeft het bedrijf namelijk een Europese bankvergunning. Dat betekent dat Klarna in de toekomst wellicht een Klarna-betaalrekening en betaalpas gaat aanbieden voor Europese consumenten.

