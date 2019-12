Hypotheekadvies van de Consumentenbond: wat houdt het in?

Een hypotheek afsluiten doe je niet zomaar. Daarom zijn we duidelijk over onze dienstverlening en met wie wij samenwerken.

Hoe werkt ons hypotheekadvies?

Ga aan de slag met onze rekentools. Ben je starter? Kijk dan hoeveel je kunt lenen. Bereken je maximale hypotheek en bereken je maandlasten. Heb je al een hypotheek? Kijk dan of je je hypotheek kunt oversluiten en hoeveel je kunt besparen. Of misschien is rentemiddelen interessant voor jou.

Heb je een idee hoeveel je kunt lenen of besparen? Maak dan een belafspraak met één van onze hypotheekadviseurs. Het eerste kennismakingsgesprek is gratis. Je zit dan nog nergens aan vast.

Als je na het kennismakingsgesprek een vervolgafspraak maakt, dan doorloop je samen met je hypotheekadviseur telefonisch een aantal interactieve online tools via jouw persoonlijke online hypotheekoverzicht. De adviseur neemt hierbij met jou je persoonlijke situatie en je hypotheekwensen door.

Sluit je je hypotheek af via Hypotheekadvies van de Consumentenbond, dan stuur je digitaal alle gegevens zoals de werkgeversverklaring en het taxatierapport naar ons. Je krijgt dan een renteaanbod van de hypotheekaanbieder die jij hebt uitgekozen. De adviseur zorgt voor alle vereiste stukken zodat je naar de notaris kunt.

Onafhankelijk hypotheekadvies

Het hypotheekadvies is 100% onafhankelijk. De Consumentenbond werkt samen met Ikbenfrits.nl. Wij hebben geen banden met hypotheekverstrekkers en we ontvangen ook geen enkele vergoeding van hypotheekverstrekkers of verzekeraars. We laten in adviesgesprekken en overzichten ook andere aanbieders zien, ook al kun je daar via ons geen hypotheek of overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Lees meer over onze dienstverlening en samenwerking.

Wie is Ikbenfrits?

De Consumentenbond werkt voor deze dienst samen met onafhankelijk hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl in Amsterdam. Ikbenfrits is geen onderdeel van een bank of verzekeraar en doet met een groot aantal aanbieders zaken.

Ikbenfrits is geregistreerd bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder vergunningnummer 12044848 en bij de Kamer van Koophandel onder de naam Hyposhaker B.V. onder nummer 62716743 (Ikbenfrits is de handelsnaam van Hyposhaker).

Waarom een hypotheek via de Consumentenbond?

Bij een hypotheek uitzoeken komt veel kijken. Welke is de beste voor jouw situatie? Een van onze adviseurs neemt de hypotheek met je door terwijl je thuis achter je laptop zit. Hij denkt met je mee en helpt je de juiste keuze te maken.

Alles gaat per telefoon. We hebben dus geen kantoor nodig om jou te ontvangen. Dat scheelt in de kosten, waardoor een hypotheek afsluiten via ons ook nog eens voordelig is.

De voordelen

Onafhankelijk hypotheekadvies

Deskundige begeleiding van A tot Z

Voordelig: vanaf €1500 (€1950 als je zzp'er bent)

Ruim de tijd voor al je vragen

Blijf op de hoogte van jouw hypotheekaanvraag via een persoonlijk online hypotheekoverzicht

Wat kost het?

Een telefonisch hypotheekadvies met uitgebreid adviesrapport kost:

€500 voor een starter

€700 bij verhuizen, oversluiten, wijziging bij echtscheiding en verhoging

€950 voor een zzp'er

Sluit je de hypotheek ook daadwerkelijk af via de Consumentenbond, dan betaal je advieskosten én bemiddelingskosten. Hypotheekadvies kost dus:

€1500 voor een starter

€1700 bij verhuizen, oversluiten, wijziging bij echtscheiding en verhoging

€1950 voor een zzp'er

Voor zzp’ers zijn hypotheekadviseurs gemiddeld een stuk meer tijd kwijt. Je betaalt het hoogste tarief als je in meerdere groepen valt. Het totaalbedrag (advieskosten en bemiddelingskosten) betaal je bij de notaris, op het moment dat je hypotheek passeert.

Hoe vergelijken wij hypotheekaanbieders?

Bij het hypotheekadvies worden hypotheekaanbieders vergeleken op basis van totale kosten over de gehele looptijd van de hypotheek. Hierbij houden we rekening met de risico-opslag: een extra rente bovenop de basisrente.

Je krijgt met deze opslag te maken als de hypotheek die je afsluit hoger is dan 50 tot 60% (verschilt per bank) van de waarde van de woning. Los je de hypotheek af, bijvoorbeeld bij een annuïteitenhypotheek, dan daalt de rente-opslag. Verreweg de meeste geldgevers hanteren geen risico-opslag bij hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie.

Onze hypotheekadviseur geeft je een compleet overzicht van alle hypotheekverstrekkers en laat je ook aanbieders zien waarvoor hij niet kan bemiddelen.

Met deze hypotheekaanbieders doen wij zaken

Abn Amro

Aegon

Argenta

ASR

Attens Hypotheken

BijBouwe

BLG Wonen

Centraal Beheer

Florius

Hypotrust (Hypotrust Woonbewust, Hypotrust Comfort, Hypotrust Elas Plus en Profijn)

ING

IQWOON

Lloyds Bank (Bank of Scotland) Merius

MUNT Hypotheken

Nationale Nederlanden

NIBC

Obvion

Reaal

Rabobank

Robuust Hypotheken

Syntrus Achmea

Tulp Hypotheken

Triodos Bank

Venn Hypotheken

Vista

Woonfonds

Wij doen géén zaken met

Allianz

De Volksbank

Handelsbanken

Hypotrust Goede Start Hypotheek

Moneyou

Philips Pensioenfonds (PPF) Regiobank

SKP HQ (label van de Hypotheker)

SNS

Van Lanschot

Met deze hypotheekaanbieders doen wij geen zaken, omdat zij bijvoorbeeld niet via een tussenpersoon een hypotheek afsluiten. Ook kun je bij sommige aanbieders geen nieuwe hypotheek afsluiten omdat ze niet meer actief zijn.

Heb je een hypotheek bij een aanbieder waarmee Hypotheekadvies van de Consumentenbond niet samenwerkt? Dan kun je voor een wijziging van je hypotheek niet terecht bij onze adviseurs. Je hypotheek oversluiten naar een andere aanbieder kan natuurlijk wel.

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten

De hypotheekadviseur kan ook de overlijdensrisicoverzekering voor je regelen. Dit kost niets extra.

Via ons kun je een overlijdensrisicoverzekeringen afsluiten bij

Abn Amro

Aegon

Allianz

ASR en Generali

BLG

Brand New Day

Callasfp

Centraal Beheer Achmea

Dazure

Dela Delta Lloyd (sinds 1 juli 2018 samen met Nationale Nederlanden)

Florius

Hera Life

Klaverblad

Leidsche Verzekeringen

Reaal

Scildon

TAF

Woonfonds

Je kunt géén overlijdensrisicoverzekering afsluiten bij

Argenta

BNP Paribas

Cardif

FBTO

Finvita

Interpolis Onderlinge 's-Gravenhage

Loyalis

Univé

Zwitserleven

Je kunt zo’n verzekering ook zelf ergens anders afsluiten. Je betaalt dan wel apart advies- en/of bemiddelingskosten.

Privacy

Wij gaan met jou in gesprek zodat wij goed kunnen adviseren welke hypotheek het beste bij jouw situatie past. In dit gesprek vragen wij naar jouw kennis van en ervaring met financiële producten, je financiële situatie, zoals inkomen en vermogen, je wensen en je bereidheid om bepaalde risico’s te dragen of af te dekken (bijvoorbeeld met een verzekering).

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Voor het afsluiten van een hypotheek vraagt Hypotheekadvies van de Consumentenbond veel informatie, zoals een werkgeversverklaring en een taxatierapport. Wij bewaren deze documenten 5 jaar. De ingevoerde data voor de hypotheekaanvraag worden gedurende de looptijd van de hypotheek bewaard, vanwege onze zorgplicht.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet bij? Lees ons dienstverleningsdocument (pdf) of mail je vraag naar hypotheekadvies@consumentenbond.nl

Hoe kan ik een klacht indienen?

Stuur je klacht per e-mail naar hypotheekadvies@consumentenbond.nl en zet erbij dat het om een klacht gaat. Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging. Je ontvangt uiterlijk binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie per mail.

Ben je niet tevreden met de afhandeling van je klacht? Stuur dan je klacht naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dat kan via Kifid.nl of schriftelijk via:

Kifid

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Of leg je klacht voor aan de geschillencommissie van het Europees ODR Platform.

Lees ook: