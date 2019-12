Hypotheekadvies Independer

Update 3-7-2017

Independer communiceert vanaf 4 juli het exacte aantal geldverstrekkers op hypotheekgebied. De Achmea-dochter geeft daarmee antwoord op kritiek van de Consumentenbond dat de communicatie over het aantal hypotheekaanbieders beter kon. Terechte kritiek, stelt Independer.

Conclusie

Een nieuwe hypotheek afsluiten via Independer.nl kost slechts €995, maar de beperkte keus in het aantal hypotheekaanbieders is een groot nadeel. Want zo loop je de kans om de voor jou meest gunstige hypotheek mis te lopen en dat kan je veel geld kosten. De Consumentenbond vindt het vooral kwalijk dat Independer.nl consumenten vooraf niet juist informeert.

Hypotheekadvies per telefoon

Zelf hypotheekrentes vergelijken en zonder advies (execution only) afsluiten (bij 8 hypotheekverstrekkers) was al langer mogelijk via Independer.nl. Nieuw is dat de bemiddelingssite ook (telefonisch) advies aanbiedt over hypotheken.

Deze manier van hypotheekadvies vraagt wat voorbereiding van jou als consument. Denk aan het uploaden van een loonstrookje en werkgeversverklaring, maar ook aan het geven van informatie over de woning waarvoor je een hypotheek wilt afsluiten.

Geen volledig aanbod

Op de website, maar ook in het dienstverleningsdocument (dvd) van Independer staat onjuiste informatie. Een dienstverleningsdocument moet, naast een heldere kostenspecificatie, duidelijk maken wat de adviseur je te bieden heeft. In het dvd van Independer staat: ‘Voor het afsluiten van een hypotheek in combinatie met advies vergelijken wij het volledige aanbod’.

Dat geloven we graag - we hebben deze dienst niet uitgebreid getest - maar Independer is er vooraf niet duidelijk over dat je bij slechts 19 van de ruim 40 hypotheekaanbieders daadwerkelijk een hypotheek kunt afsluiten. Dit zet consumenten op het verkeerde been.

Niet duur

Een hypotheek afsluiten met telefonisch advies kost bij Independer €995. Dat is inclusief eventuele overlijdensrisicoverzekering(en). De kosten zijn daarmee relatief laag. Maar door het beperkte aanbod aan hypotheekverstrekkers kom je mogelijk niet bij de voor jou voordeligste hypotheek uit. Zo kan je hypotheek toch onnodig duur uitpakken.

Vergelijkbare diensten worden aangeboden door nhp en Knab Hypotheken. Bij nhp zijn de kosten €1539 en bij Knab Hypotheken €1300. Deze adviseurs verkopen hypotheken van aanmerkelijk meer aanbieders: 24 bij nhp en 29 bij Knab Hypotheken.

Onderzoeksdatum: 8 juni 2017