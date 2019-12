Wat voor hypotheek kies je bij verhuizing?

Verhuizen geeft je de mogelijkheid om in één klap af te komen van een hoge hypotheekrente, ongunstige hypotheekvorm of ongewenste geldverstrekker. Maar let goed op en maak de juiste keuze.

Hypotheek houden of switchen?

Wie een volgende woning koopt, moet met meer rekening houden dan bij de eerste woning. Als starter is het namelijk alleen fiscaal aantrekkelijk om te kiezen tussen een annuïtaire of een lineaire hypotheek. Als doorstromer op de koopwoningmarkt heb je te maken met een bestaande hypotheekvorm, hypotheekrente en aanbieder. Wat zijn de mogelijkheden?

Overstappen naar een andere geldverstrekker

Overstappen naar een bank die een lagere rente rekent, is dikwijls lucratief. De kosten voor notaris, taxatie en advies worden bij verhuizing niet hoger door te wisselen van geldverstrekker. En voor behoud van je hypotheekrenteaftrek of hypotheekvorm is het evenmin een voorwaarde dat je bij dezelfde partij blijft.

Huidige hypotheekvorm meenemen

Vasthouden aan je bestaande hypotheekvorm is soms een aanrader. Consumenten die eind 2012 al een hypotheek hadden lopen, mogen hun oude hypotheekvorm (zoals een bankspaarhypotheek of een aflossingsvrije hypotheek) in principe behouden. Ook als deze vorm inmiddels niet meer wordt aangeboden, zoals een (bank)spaarhypotheek.

Dit zogeheten overgangsrecht geldt echter maar een beperkte periode. Als je bijvoorbeeld in 2019 je huis verkoopt, moet de passeerdatum van de nieuwe woning uiterlijk eind 2020 zijn. Als er meer tijd tussen zit, komt het overgangsrecht te vervallen.

Huidige hypotheekrente meenemen

Ook het rentepercentage van de huidige hypotheek kan onder bepaalde voorwaarden worden meeverhuisd naar de nieuwe woning. Deze verhuisregeling of meeneemregeling is uiteraard alleen interessant als je, zoals nu, te maken hebt met een (zeer) lage hypotheekrente.

De meeste banken stellen als voorwaarde dat er maximaal 6 maanden mogen zitten tussen het beëindigen van de oude hypotheek en het afsluiten (bij de notaris) van de nieuwe. Termijnen van 3 of juist 12 tot 15 maanden komen ook voor.

Je huidige hypotheekvorm wijzigen of niet?

Ben je een doorstromer op de woningmarkt, dan hangt de keuze voor een nieuwe hypotheek sterk samen met je huídige hypotheekvorm. Als het kan, is oversluiten naar een bankspaarhypotheek vaak de beste oplossing. Dit is alleen mogelijk voor doorstromers op de koopwoningmarkt. Er zitten hier wel nogal wat (fiscale) haken en ogen aan. Laat je hierover dus goed informeren door je hypotheekadviseur!

(Bank)spaarhypotheek

Kom je in aanmerking voor een bankspaarhypotheek, dan is dat de eerste keus. Een fiscaal zeer gunstig product, omdat je maximaal profiteert van de hypotheekrenteaftrek, in combinatie met de zeer lage rente van nu. En er zit geen overlijdensrisicoverzekering in. Als je zo'n polis moet afsluiten, ben je dus vrij in de keuze van verzekeraar. En dat kan flink schelen in de kosten. Wie een 'gewone' spaarhypotheek heeft, kan bij verhuizing dan ook beter overstappen naar een bankspaarhypotheek.

Traditionele levenhypotheek

Bij een winstdelende levenhypotheek sluit je naast de lening een kapitaalverzekering af, die gegarandeerd op de einddatum een bedrag uitkeert van 60 of 70% van de waarde van de hypotheek. De klant werd voorgespiegeld dat het restant gemakkelijk bij elkaar gespaard zou worden door middel van jaarlijkse winstbijschrijving. In de praktijk vielen deze winstbijschrijvingen echter zwaar tegen en hielden de verzekeraars hoge kosten in.

Hoewel vooral populair in de jaren 80 en begin jaren 90 van de vorige eeuw, zijn deze producten ook een stuk recenter nog afgesloten. Consumenten met een relatief jonge levenhypotheek doen er goed aan deze om te zetten in een bankspaarhypotheek, al dan niet in combinatie met een annuïteiten- of lineaire hypotheek.

Beleggingshypotheek

Vanaf de jaren 90 tot 2008 zijn veel beleggings(verzekerings)hypotheken afgesloten. De meeste zijn woekerpolissen gebleken. Bij een beleggingshypotheek wordt de maandelijkse premie voor een kapitaalverzekering door de bank of verzekeraar belegd. De winst en het kapitaal dat je opbouwt, is vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing. Je lost de hypotheek aan het einde van de looptijd af met de opbrengst van de kapitaalverzekering.

Nadelig is dat hier altijd een vorm van overlijdensrisicodekking in zit. Een ander nadeel is dat er doorgaans zulke hoge beleggingskosten aan vastzitten, dat het benodigde rendement onhaalbaar wordt. Wie een beleggingshypotheek heeft, kan bij verhuizing dan ook beter overstappen naar een bankspaarhypotheek.

Hybride hypotheek

In het begin van deze eeuw was deze combinatie van de spaar- en de beleggingshypotheek populair. Je kunt de premie voor de kapitaalverzekering zowel in beleggingsfondsen stoppen, als storten op de spaarhypotheekrekening. Op deze laatste rekening is de rente gelijk aan de hypotheekrente. Je bepaalt zelf met welk deel van de premie je gaat beleggen en welk deel je gaat sparen. Op elk gewenst moment kun je deze keuze aanpassen.

Ook kun je het opgebouwde kapitaal switchen van beleggen naar sparen en omgekeerd. Stort je de hele premie op de spaarhypotheekrekening dan heb je eigenlijk gewoon een spaarhypotheek. Wel zijn de kosten een stuk hoger. Ook voor mensen met een hybride hypotheek geldt dat ze deze wellicht beter kunnen oversluiten naar banksparen.

100% aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je tijdens de looptijd alleen rente en bouw je in principe geen kapitaal op om af te lossen. Wie zo’n hypotheek heeft, mag deze meenemen naar een nieuwe woning. Het bedrag dat je aflossingsvrij mag afsluiten bij de nieuwe woning mag echter niet hoger zijn dan de oorspronkelijke aflossingsvrije hypotheek. En nog maximaal de helft van de marktwaarde van de nieuwe woning mag aflossingsvrij zijn. De rest moet worden afgelost.

50% banksparen, 50% aflossingsvrij

Een vrij voordelige hypotheekvorm is half banksparen en half aflossingsvrij. Deze hypotheekvorm is de moeite waard om mee te nemen naar je nieuwe woning. Houd er wel rekening mee dat je aan het eind van de looptijd een restschuld hebt. Als je je huis volledig wilt aflossen, is het een optie om je aflossingsvrije hypotheek om te zetten naar een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Deze 2 vormen mag je altijd meeverhuizen.

Extra hypotheekdeel nodig?

Koop je een duurder huis - en heb je dus een extra hypotheekdeel nodig - dan ben je voor dit deel wel verplicht om direct te beginnen met aflossen. Net als starters. Tenminste, als je optimaal wilt blijven profiteren van de hypotheekrenteaftrek. Dat betekent dat je voor dit deel alleen nog kunt kiezen uit een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek. Bovendien geldt sinds 2001 dat elke euro maximaal 30 jaar lang fiscaal aftrekbaar is.

