Rumoer rond buurt-app Nextdoor

Buurt-app Nextdoor is sinds 2016 actief en heeft honderdduizenden leden. Sinds vorige week is Nextdoor negatief in het nieuws. Mensen klagen dat ze - zonder toestemming - als afzender op briefkaarten worden verstuurd aan wijkgenoten. Wat is hier aan de hand?

Wat is Nextdoor?

Nextdoor is een soort Facebook voor buurten. Wijkgenoten kunnen via de Nextdoor-site of -app kletsen over leuke activiteiten zoals het organiseren van een straatfeest. Maar ze kunnen elkaar ook wijzen op zwerfvuil en verdachte figuren die in de wijk rondhangen. Nextdoor kan dus voor meer samenhang en verbinding zorgen in de wijk.

Dat is een mooie missie, maar tegelijk is Nextdoor een bedrijf met een winstoogmerk. Ze willen zoveel mogelijk mensen bereiken, ook met advertenties. Nextdoor zet daarom vooral in op groei van het ledenbestand. Het belangrijkste middel is ‘vertel-een-vriend’-marketing. Nextdoor vraagt leden of Nextdoor namens hen een aantal briefkaarten mag versturen naar wijkgenoten om ook lid te worden van Nextdoor.

Klachten over briefkaarten

Mensen klagen dat ze als afzender worden genoemd in de briefkaarten. Dit zou ‘misbruik’ van persoonsgegevens zijn want de leden hebben voor dit gebruik geen toestemming gegeven. Althans: niet bewust.

We hebben deze week nog eens gekeken hoe Nextdoor de briefkaartoptie aanbiedt aan nieuwe leden. Op zich vragen ze het wel duidelijk, maar toch kan het beter. De briefkaartoptie is een grote groene knop terwijl de optie die de biefkaartoptie overslaat een klein grijs linkje is, op een rare plek bovenin.

Reactie Nextdoor

Een woordvoerder van Nextdoor beaamt dat de briefkaartoptie beter kan en belooft snel een nieuw ‘design’ van deze optie. Ook is Nextdoor in gesprek met een aantal van de klagende leden om meer te leren van hun ervaring.

Nextdoor ontkent stellig dat de briefkaartenmarketing alleen maar in de ‘kleine lettertjes’ van de voorwaarden van Nextdoor zou zijn genoemd, zoals talloze media meldden. Vanaf het begin hebben leden er zelf voor gekozen. In een enkel geval dus onbewust door een te sturend design. Nextdoor heeft nog wat huiswerk te doen.

