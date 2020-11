Vijftig verhuurders fout met ‘ID als borg’

We ontdekten 50 verhuurders van fietsen, boten en andere spullen die identiteitsbewijzen als borg inhouden. Dit is verboden. Toen wij bij de bedrijven aan de bel trokken beloofden de meesten er mee te stoppen.

In ons forum stelde iemand de vraag ‘Kan ik mijn ID als 'onderpand' achterlaten bij een verhuurder? Ik ben bang voor identiteitsfraude’. Het antwoord is dat een ID als borg achterlaten onverstandig is. Door het risico op identiteitsfraude, inderdaad.

De verhuurder zal de ID’s van zijn klanten vast in een kluis doen. Maar stel dat iemand die kluis steelt? De schade is niet te overzien. Met de ID’s kan een crimineel huurcontracten afsluiten en allerlei spullen bestellen. Op naam van de persoon die in het ID vermeld staat. Het in bewaring nemen van het ID van een ander is bovendien verboden. Dit staat in de paspoortwet.

Vijftig ondernemers in de fout

Na de melding van de bezorgde consument keken we of er meer verhuurbedrijven zijn die ID’s als borg innemen. Via internet vonden we er nog eens 49. Het gaat voornamelijk om verhuurders van fietsen. Maar ook boten, kano’s, schaatsen, duikspullen, ski’s en klimgerei (in klimparken).

Bedrijven aangesproken

We hebben alle bedrijven aangesproken. Meer dan de helft reageerde geschrokken. Ze wisten niet dat ze een wet overtraden en beloofden er mee te stoppen. Anderen meldden dat ze ‘verouderde informatie’ op de site hadden staan en het in de praktijk al niet meer deden. Een handvol gaat er toch mee door, omdat ze menen dat er geen alternatief is.

Identiteitsfraude door ID-kopie

Criminelen kunnen identiteitsfraude plegen als ze een complete kopie van iemands ID in handen krijgen, inclusief burgerservicenummer en pasfoto. Identiteitsfraude komt veel voor. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) ontving in de afgelopen 12 maanden (oktober 2019 tot september 2020) ruim 6000 meldingen.

Wietplantage op naam

De schade loopt soms in de duizenden euro’s. Gedupeerden kampen jarenlang met ellende. De RvIG noemt als voorbeeld iemand die werd beschuldigd een wietplantage in zijn woning te hebben. De etage was op zijn naam gehuurd zonder dat hij ervan wist. Een crimineel had een kopie van zijn ID gebruikt. Een ander kreeg incassobureaus achter zich aan wegens niet betaalde telefoonabonnementen. Die had zij niet zelf afgesloten.

Geef je ID niet uit handen

Wat moet je doen als je nog een verhuurder treft die jouw ID als onderpand wil hebben?

Dit in elk geval weigeren. Jullie zouden daarmee samen de paspoortwet overtreden. Je mag je eigen ID niet uit handen geven. je mag ook niet het ID van een ander in bewaring nemen.

Een redelijk alternatief is dat de verhuurder jouw ID even bekijkt om je naam te verifiëren. Met een UV-lampje zou hij de echtheid van het ID kunnen vaststellen. De verhuurder mag ook je naam en je ID-nummer noteren, maar niet het burgerservicenummer. De overheid geeft info waar je het BSN vindt op de ID-kaart, in het paspoort of in het rijbewijs. Laat de verhuurder geen kopie van het ID maken. Als het dan toch moet, dan een veilige kopie (met het BSN en de foto afgedekt). Bij dure spullen is een waarborgsom redelijk.

Meer in Consumentengids: Ons onderzoek naar de 50 verhuurders die ID's als borg innemen staat uitgebreider beschreven in Consumentengids editie-december 2020.