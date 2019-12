Stappenplan uitvaart regelen

Regel een verklaring en doe aangifte van overlijden

Bel de huisarts als iemand is overleden. Hij of zij komt dan langs om een verklaring van overlijden af te geven. Overlijdt iemand in het ziekenhuis? Dan doet de behandelend arts dit.

Er moet ook aangifte gedaan worden bij de gemeente. Je krijgt van de ambtenaar van de burgerlijke stand een uittreksel van de akte van overlijden. Maak van deze akte van overlijden kopieën. Je hebt deze nodig als je zaken moet regelen. Veel instanties vragen er een op te sturen of af te geven. Geef nooit de originele akte weg.

Vaak doet de uitvaartondernemer de aangifte van overlijden bij de gemeente. Ook vraagt hij dan meestal direct toestemming om de overledene te laten begraven of cremeren. Voor deze toestemming heeft de uitvaartondernemer de verklaring van overlijden nodig. Vraag de uitvaartverzorger of hij dit inderdaad regelt.

Ga na of er al zaken geregeld zijn door overledene

Heeft de overledene zijn wensen kenbaar gemaakt aan nabestaanden, op papier of al besproken met een uitvaartondernemer?

Had de overledene een uitvaartverzekering of een andere financiële regeling?

Was de overledene lid van een uitvaartvereniging?

Is er een testament of wilsbeschikking?

Is er een adressenlijst voor het versturen van de rouwkaarten?

Als je niet weet of de overledene een verzekering had, of je kunt het polisblad niet vinden, dan kun je bij het Verbond van Verzekeraars een aanvraag indienen om een polis te zoeken. Het Verbond van Verzekeraars gaat dan bij de aangesloten verzekeraars na of de overledene verzekerd was.

Neem contact op met een uitvaartverzorger

Bedenk of je een uitvaartondernemer wilt die is aangesloten bij het Keurmerk Uitvaart.

De kosten van een uitvaart kunnen behoorlijk oplopen. Kijk of je zaken zelf kunt regelen en informeer naar de kosten.

Tip: Neem de tijd om een uitvaartondernemer te kiezen. Soms denken nabestaanden dat ze direct na het overlijden een uitvaartondernemer moeten bellen, maar dat is niet nodig.

Verder regelen voor de uitvaart

Als je de uitvaart door een uitvaarverzorger laat regelen, doet deze het meeste werk voor je. Maar denk ook na over wat je wilt tijdens de uitvaart.

Wil jij zelf iets zeggen tijdens de afscheidsbijeenkomst? Zijn er andere naasten die iets willen zeggen?

Welke muziek wil je dat er gedraaid wordt?

Wil je foto’s laten zien tijdens de afscheidsbijeenkomst?

Tijdens de uitvaart

Sommige inbrekers houden in de gaten wie er een uitvaart heeft en dus niet thuis is.

Zet geen adresgegevens in een rouwadvertentie in de krant of op social media. Gebruik het adres van de uitvaartondernemer als correspondentieadres.

Vraag mensen uit de buurt om op de dag van de uitvaart een oogje in het zeil te houden.

Na de uitvaart

Na de uitvaart moet je ook nog van alles regelen. Denk aan:

zaken rondom de betaalrekening;

het infomeren van instanties, zoals werkgever, pensioenfonds en verenigingen;

verzekeringen opzeggen of aanpassen;

de digitale nalatenschap, zoals een e-mail- of Facebook-account.

