Belastingadviseur inschakelen

Wij Nederlanders maken nogal wat fouten in onze belastingaangifte inkomstenbelasting. De één vergeet een aftrekpost en betaalt daardoor te veel belasting. De ander vergeet juist een inkomstenpost op te geven of trekt iets af dat helemaal niet aftrekbaar is. Hoe brengt de belastingadviseur het er vanaf?
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert belastingaangifteGepubliceerd op:27 januari 2015

Let op!

Dit onderzoek is een aantal jaren geleden uitgevoerd. Hierdoor kan het zijn dat de uitkomst niet meer past bij de werkelijkheid van nu. 

Steekproef

De Consumentenbond deed in 2015 een steekproef met 15 personen. Ondernemers en ZZP’ers mochten niet meedoen. We vroegen hen de aangifte inkomstenbelasting eerst volledig zelf in te vullen. Precies zoals ze hem zouden verzenden als ze geen adviseur in zouden schakelen. Daarna mochten ze 2 belastingadviseurs uitzoeken in de buurt van hun huis, die weer van voor af aan begonnen. Eén ‘Register Belastingadviseur’ en één belastingadviseur zonder dit keurmerk. En wat blijkt?

Belastingadviseurs maar ietsje beter

Slechts 7 personen vulden hun eigen aangifte foutloos in. Dat is iets minder dan de helft. De belastingadviseurs zonder keurmerk kwamen er (een uitzondering daargelaten) in deze proef helemaal belabberd vanaf. Deze vulden zelfs minder aangiftes correct in dan de consumenten zelf: slechts 40% van hun aangiftes was foutloos. De Register Belastingadviseurs deden het beter. Al vonden we ook bij hen in 5 van de 15 aangiftes een fout. Een gemiste aftrekpost is daarbij ook fout gerekend, omdat wij vinden dat je mag verwachten dat je adviseur het maximale eruit haalt. 

Voorsprong op een adviseur 

Consumenten én belastingadviseurs blijken te stoeien met de veel te ingewikkelde regels. Maar er worden ook veel slordigheidsfouten gemaakt. Als je de aangifte zelf doet, heb je een informatievoorsprong op een adviseur. Jij kent je eigen situatie het beste, terwijl de belastingadviseur de informatie die hij nodig heeft moet achterhalen door precies de juiste vragen aan jou te stellen. 

Schade

De fouten leidden tot aangiften waarin tot €2100 te véél of te weinig belasting werd aangegeven. Wat de schade is van een te lage aangifte is niet meteen duidelijk. Als de belastinginspecteur de fout niet ontdekt, betaal je er uiteindelijk minder belasting door. Maar als de belastingdienst de fout opspoort moet je later alsnog betalen. Vaak mét boete, die in uitzonderingsgevallen kan oplopen tot 3 keer de ontdoken belasting. Je kunt je niet achter je adviseur verschuilen. De Belastingdienst klopt altijd bij jou aan voor extra belasting of een boete. Bij een grove fout van de belastingadviseur kun je de boete misschien verhalen. Maar als hij niet meebuigt zul je naar de rechter moeten en dat is een lastig en kostbaar proces waar niet veel mensen voor zullen kiezen bij bedragen tot een paar duizend euro.

Tips

  • Neem de tijd voor de aangifte. De snelst ingevulde aangiftes bevatten de meeste fouten.
  • Besteed extra aandacht aan de onderdelen van de aangifte waar je twijfels over hebt én aan de aftrekposten. Er is vaak meer te halen dan je denkt. Raadpleeg bijvoorbeeld de helpinformatie in het aangifteprogramma, onze Belastinggids, de website van de Belastingdienst of een kennis.
  • Volg je onderbuikgevoel bij de keuze van een adviseur. In deze proef presteren de adviseurs die deskundig overkomen een stuk beter dan de rest. Een adviseur die is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs of de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft in elk geval een degelijke fiscale opleiding. De laatste is hoger opgeleid maar meestal ook wat duurder.
  • Spreek een vaste prijs af voor de belastingaangifte in plaats van een uurtarief. Je weet dan waar je aan toe bent. Bijna alle adviseurs hielden zich netjes aan hun prijsindicatie vooraf. Onderhandelen over de prijs van een belastingaangifte levert niet veel op.
  • Controleer de aangifte van de adviseur. Als je probeert de aangifte zelf te begrijpen kun je beter meedenken en opmerken of er nog iets belangrijks is vergeten.
  • Ontdek je dat je in één van de afgelopen 5 jaren te veel belasting hebt betaald? Vraag de belastingdienst dan om een ambtshalve vermindering.

Lees verder

