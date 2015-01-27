Let op!

Dit onderzoek is een aantal jaren geleden uitgevoerd. Hierdoor kan het zijn dat de uitkomst niet meer past bij de werkelijkheid van nu.

Steekproef

De Consumentenbond deed in 2015 een steekproef met 15 personen. Ondernemers en ZZP’ers mochten niet meedoen. We vroegen hen de aangifte inkomstenbelasting eerst volledig zelf in te vullen. Precies zoals ze hem zouden verzenden als ze geen adviseur in zouden schakelen. Daarna mochten ze 2 belastingadviseurs uitzoeken in de buurt van hun huis, die weer van voor af aan begonnen. Eén ‘Register Belastingadviseur’ en één belastingadviseur zonder dit keurmerk. En wat blijkt?

Belastingadviseurs maar ietsje beter

Slechts 7 personen vulden hun eigen aangifte foutloos in. Dat is iets minder dan de helft. De belastingadviseurs zonder keurmerk kwamen er (een uitzondering daargelaten) in deze proef helemaal belabberd vanaf. Deze vulden zelfs minder aangiftes correct in dan de consumenten zelf: slechts 40% van hun aangiftes was foutloos. De Register Belastingadviseurs deden het beter. Al vonden we ook bij hen in 5 van de 15 aangiftes een fout. Een gemiste aftrekpost is daarbij ook fout gerekend, omdat wij vinden dat je mag verwachten dat je adviseur het maximale eruit haalt.

Voorsprong op een adviseur

Consumenten én belastingadviseurs blijken te stoeien met de veel te ingewikkelde regels. Maar er worden ook veel slordigheidsfouten gemaakt. Als je de aangifte zelf doet, heb je een informatievoorsprong op een adviseur. Jij kent je eigen situatie het beste, terwijl de belastingadviseur de informatie die hij nodig heeft moet achterhalen door precies de juiste vragen aan jou te stellen.

Schade

De fouten leidden tot aangiften waarin tot €2100 te véél of te weinig belasting werd aangegeven. Wat de schade is van een te lage aangifte is niet meteen duidelijk. Als de belastinginspecteur de fout niet ontdekt, betaal je er uiteindelijk minder belasting door. Maar als de belastingdienst de fout opspoort moet je later alsnog betalen. Vaak mét boete, die in uitzonderingsgevallen kan oplopen tot 3 keer de ontdoken belasting. Je kunt je niet achter je adviseur verschuilen. De Belastingdienst klopt altijd bij jou aan voor extra belasting of een boete. Bij een grove fout van de belastingadviseur kun je de boete misschien verhalen. Maar als hij niet meebuigt zul je naar de rechter moeten en dat is een lastig en kostbaar proces waar niet veel mensen voor zullen kiezen bij bedragen tot een paar duizend euro.

Tips