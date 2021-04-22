icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Belastingtip voor AOW’ers met een partner in een zorginstelling

Gehuwde partners waarvan er 1 is opgenomen in een zorginstelling laten vaak ongemerkt belastingvoordeel liggen. Zij missen de alleenstaande-ouderenkorting in de belastingaangifte. Vraag over 2025 de korting van €531 op de juiste manier aan. Krijg je een afwijzing? Maak dan bezwaar met onze voorbeeldbrief. Dan betaalt de Belastingdienst het bedrag alsnog uit.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert belastingaangifteBijgewerkt op:10 december 2025

aftrekbare vervoerskosten bij artsenbezoeks belasting

Wat gaat er mis?

Je krijgt alleenstaande-ouderenkorting alleen als je in de online belastingaangifte ‘ja’ antwoordt op een vraag. Die luidt dit jaar: ‘Had u in 2025 een AOW-uitkering voor alleenstaanden?’ 

Gehuwde stellen waarvan minstens 1 van de 2 in een zorginstelling woont, mogen die vraag met ‘ja’ beantwoorden. Zelfs als ze AOW voor gehuwden ontvangen. 

Woon je ongehuwd samen, maar ben je elkaars fiscale partner? Ook dan heb je recht op deze belastingkorting.

Benieuwd naar dit artikel?

Word lid van Geld & Recht. Voor €8,00 per maand krijg je toegang tot financiële artikelen én juridisch advies.

Word lid

Heb je al het juiste lidmaatschap? Log dan in

Artikelen binnen Zelf aangifte doen