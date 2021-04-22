Wat gaat er mis?

Je krijgt alleenstaande-ouderenkorting alleen als je in de online belastingaangifte ‘ja’ antwoordt op een vraag. Die luidt dit jaar: ‘Had u in 2025 een AOW-uitkering voor alleenstaanden?’

Gehuwde stellen waarvan minstens 1 van de 2 in een zorginstelling woont, mogen die vraag met ‘ja’ beantwoorden. Zelfs als ze AOW voor gehuwden ontvangen.

Woon je ongehuwd samen, maar ben je elkaars fiscale partner? Ook dan heb je recht op deze belastingkorting.