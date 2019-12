Studieschuld en hypotheek

Minder lenen door (studie)schuld

Een studieschuld vermindert het maximale bedrag dat je mag lenen, maar telt minder zwaar mee dan een consumptieve schuld:

Soort schuld Wegingsfactor BKR-geregistreerd Consumptieve schuld 2% Ja Studieschuld oude stelsel 0,75% Nee Studieschuld nieuwe stelsel 0,45% Nee

De wegingsfactor is het percentage van de oorsponkelijke schuld dat wordt afgetrokken van de maximale woonlast per jaar. Bij een wegingsfactor van 2% en een schuld van €10.000 zijn de maximale woonlasten per jaar €2400 lager; bij 0,45% is dat €540.

Studieschuld hypotheek

De hypotheekverstrekker gaat bij het berekenen van je maximale hypotheek altijd uit van je oorspronkelijke studieschuld. Alleen als je extra aflost, mag de geldverstrekker uitgaan van de oorspronkelijke studieschuld minus het extra afgeloste bedrag.

Consumptieve schuld

Bij een lening met een vaste rente, zoals een persoonlijke lening, gaat de bank bij het berekenen van je maximale hypotheek uit van de daadwerkelijke maandlasten van de lening.

Bij een lening met een variabele rente, zoals een doorlopend krediet, gaat de bank bij het berekenen van je maximale hypotheek uit van 2% van dat limiet. Dat geldt ook als het een slapend krediet is (geen openstaande schuld).

Hypotheek berekenen met studieschuld

Wil jij weten hoeveel je ongeveer kunt lenen met een studieschuld?

Hoeveel kan ik maximaal lenen? Voordat je op zoek gaat naar een huis is het handig te weten hoeveel hypotheek je maximaal kunt krijgen. Bereken je maximale hypotheek

Studieschuld wel of niet vermelden?

Een studieschuld staat niet geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Hierdoor weet een geldverstrekker niet zomaar of je een studieschuld hebt. Toch raden we je aan om dit tijdens het adviesgesprek te melden. Tenslotte wil je voorkomen dat je een onverantwoorde lening aangaat en daardoor de hypotheeklasten niet kunt betalen.

Nationale Hypotheek Garantie

Eerlijkheid kan lonen wanneer je een hypotheek neemt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en je je huis gedwongen moet verkopen, doordat je de hypotheeklasten niet meer kunt dragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, scheldt het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) een eventuele restschuld kwijt.

Eén van de voorwaarden voor kwijtschelding is dat de betalingsproblemen je niet zijn aan te rekenen. Verzwijg je je studieschuld, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het afbetalen van de restschuld.

Hypotheek met studieschuld uit oude leenstelsel

Heb je een studieschuld uit het oude leenstelsel (vóór 1 juli 2015)? Je studieschuld telt dan voor 0,75% mee in de berekening van je maximale hypotheek.

Een studieschuld uit het oude leenstelsel moet in principe binnen 15 jaar na het beëindigen van de studie zijn terugbetaald. Omdat de aflostermijn van studieschulden uit het oude stelsel veel korter is dan die uit het nieuwe stelsel, telt de studieschuld zwaarder mee in de berekening van je maximale hypotheek dan een studieschuld uit het nieuwe stelsel.

Maandlast

Bij een studieschuld van €15.000* hoort een maandlast van €112,50 (0,75% van €15.000).

*Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is de gemiddelde studieschuld uit het oude leenstelsel €15.000.

Hypotheek met studieschuld uit nieuwe leenstelsel

Heb je een studieschuld uit het nieuwe leenstelsel (vanaf 1 september 2015)? Je studieschuld telt dan voor 0,45% mee in de berekening van je maximale hypotheek.

Een studieschuld uit het nieuwe leenstelsel moet in principe binnen 35 jaar na het beëindigen van de studie zijn terugbetaald. Omdat de aflostermijn van studieschulden uit het nieuwe stelsel veel langer is dan die uit het oude stelsel, telt een studieschuld minder zwaarder mee in de berekening van je maximale hypotheek.

Maandlast

Bij een studieschuld van €20.000* hoort een maandlast van €90 (0,45% van €20.000).

*Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is de gemiddelde studieschuld uit het nieuwe leenstelsel €20.000.

Rekenvoorbeeld

Uit onderstaand rekenvoorbeeld blijkt wat het effect van een studieschuld is op de maximale hypotheek die je kunt krijgen. In het voorbeeld geldt:

Studieschuld van €15.000

Hypotheekrente van 1,7%

Rentevaste periode van 10 jaar

Looptijd hypotheek van 30 jaar

Hypotheeknormen van 2019



Eenverdiener met bruto jaarinkomen van €40.000 Schuld Maximale hypotheek Geen €183.203 Consumptieve schuld (2%) €100.957 Studieschuld oude stelsel (0,75%) €151.494 Studieschuld nieuwe stelsel (0,45%) €164.178

