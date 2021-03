Vakantie boeken in 2021

Op vakantie gaan is voor de meesten iets om naar uit te kijken. Ook de voorpret van een vakantie boeken hoort daarbij. Helaas heeft Covid-19 een grote stempel gedrukt op het vakantieplezier. Hoe dat dit jaar is weten we niet. Wil je toch een vakantie boeken? Dan wil je natuurlijk zo min mogelijk risico lopen. Wij zetten voor je op een rij waar je op kunt letten.

Veel vakanties konden in 2020 niet doorgaan. Of er was tijdens de vakantie veel minder mogeljik door coronamaatregelen. Ook voor dit jaar is de vraag wat er kan en wanneer. De Nederlandse overheid raadt reizen naar het buitenland af. Een vakantie boeken naar het buitenland wordt ook afgeraden tot en met 31 maart.

Wil je toch graag een vakantie boeken voor 2021? Bekijk dan onze tips om de risico's zoveel mogelijk te beperken.