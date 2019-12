Nextdoor buurtapp

Eerste indruk|Nextdoor is een internetdienst en app waarmee je makkelijk contact maakt met je buren. Er zijn meer van dit soort wijk- of buurtapps. Nextdoor oogt professioneel en is al erg succesvol in Amerika. Of Nextdoor een succes wordt, hangt af zijn gebruikers. Handig, of ook gevaarlijk?

Conclusie

Onze eerste ervaring met Nextdoor levert gemengde gevoelens op. De app zelf ziet er gelikt uit en voelt aan als de Facebook voor buurten. De mogelijkheden zijn bijna hetzelfde. Je kunt er allerlei informatie met buren delen. Nu gebeurde er in onze pilotbuurt nog niet veel, maar er zijn al buurten in Nederland waar het aantal deelnemers over de 200 is.

Zeker in buurten waar een sterk gemeenschapsgevoel heerst, kan deze app uitkomst bieden om allerlei buurtzaken te regelen. De app is daarbij redelijk overzichtelijk, maar kan hier en daar nog verbeterd worden. Zo zitten de evenementaankondigingen wat verstopt en schakelt de app soms over naar een browser die minder gebruiksvriendelijk is.

Keerzijde

De keerzijde van de app zijn de mogelijke gevaren die ontstaan bij het delen van veel persoonlijke informatie. Zo moet je er bij het gebruik van de app vanuit gaan dat Nextdoor veel van jou komt te weten. Informatie die in de toekomst mogelijk ingezet gaat worden voor commerciële doeleinden. Bovendien is de app ook een handig hulpmiddel voor ongure types zoals stalkers. Denk dus altijd goed na voordat je persoonlijke informatie deelt.

Wat is Nextdoor?

Nextdoor is een internetdienst en app waarmee je makkelijk in contact komt met je buren. Via de Nextdoor-app of -website wissel je allerlei informatie uit met je wijkgenoten. Bijvoorbeeld dat de gemeente van plan is de straat te versmallen en dat men daar nog protest tegen kan aantekenen. Of wie de weggelopen kat van de buurvrouw heeft gezien. Ook kun je samen evenementen organiseren, zoals een straatfeest. Nextdoor controleert of mensen die zich aanmelden daadwerkelijk bewoners van het opgegeven adres zijn, al is die controle niet superstreng. Het gaat dus in principe om communicatie in een besloten groep. Vergelijkbaar met de succesvolle WhatsApp-groepen voor buurtpreventie.

Hoe werkt Netxtdoor?

Je kunt op Nextdoor ook prima kleine announces (oproepjes) plaatsen. Bijvoorbeeld de vraag wie je oude spullen wil ophalen of je kind wil helpen bij het maken van huiswerk. Als er onveilige situaties zijn -van dronken hangjongeren op de speeltoestellen tot potentiële inbrekers op verkenning in de wijk- kun je dit ook melden aan je buren. Als gebruiker van de Nextdoor-app kun je de (urgente) waarschuwingen direct als een alert ontvangen op je telefoon, terwijl je andere berichten alleen leest als je zelf inlogt. Welke meldingen je wil ontvangen, moet je zelf instellen in de app (zie afbeelding hiernaast, klik om te vergroten).

Vanuit Amerika naar Nederland

De app is overgewaaid vanuit Amerika waar het al 4 jaar actief is en waar zo'n 90.000 buurten dagelijks actief zijn op het platform, aldus het bedrijf zelf. Na de VS is Nederland het tweede land waar de app gebruikt kan worden. Volgens de makers zijn Nederlanders 'sociaal actief' en hebben ze een sterk gemeenschapsgevoel. Bovendien is Nederland dichtbevolkt en omarmen we technologie snel; een ideaal proefland dus.

Aanmelden

Als je de app voor de eerste keer opstart, kun je meteen een account aanmaken. Dit kun je doen met behulp van je Facebook-account of je e-mailadres. Wij raden het laatste aan in verband met privacy.

Buurt

De app bepaalt op basis van je adres tot welke buurt je behoort. Daarna moet je aantonen dat je ook echt in die buurt woont. Verificatie kan op 4 manieren:

door een code door te laten bellen naar je telefoonnummer;

door een code in een kaart naar je huis te laten sturen;

via een e-mail-uitnodiging van de buren of;

via leden uit de buurt die jouw e-mail kunnen doorgeven aan Nextdoor.

Telefonisch

Als je kiest om je via je telefoon aan te melden, checkt Nextdoor samen met een externe gegevensprovider (LexisNexis) of je telefoonnummer gekoppeld is aan het adres dat je hebt opgegeven. Alleen als dit het geval is, krijg je een verificatiecode.

Pilotbuurt

Het kan zijn dat je in een pilotbuurt woont. Dan zijn er nog te weinig buurtgenoten actief in jouw buurt, minder dan 10. Het kan ook zijn dat je de eerste bent in je buurt. In dat geval krijg je instructies toegestuurd om de buurtgroep op te starten. Nu kun je gaan buurten.

Allerlei soorten activiteiten

De app opent op het home-tabblad waarin alle activiteiten in de buurt worden weergegeven. Standaard staat ook ingesteld dat je berichten kan zien van de aanliggende buurten. Gelukkig kun je dit uitzetten, maar dat is wel even zoeken. De app schakelt daarbij ook over naar een browser voor bepaalde instellingen. Dit maakt de app soms verwarrend en minder gebruiksvriendelijk. Hier kan dus nog een en ander verbeterd worden. Het home-scherm kun je overigens filteren op locaties of op categorieën, zoals 'Gevonden en verloren' of 'Buurtpreventie en veiligheid'. Dat is best handig.

Opiniepeiling

Je kunt ook zelf een bericht sturen. Je kunt daarbij kiezen uit een algemeen bericht, een opiniepeiling, een evenement, een dringende waarschuwing of een privébericht aan een buurman of -vrouw. Zeker de opiniepeiling is interessant. Zo kom je snel te weten hoe de buurt over iets denkt. Berichten over evenementen staan niet op het home-scherm weergegeven, maar onder een knop onder het laatste tabje. Dat is onlogisch

Buren uitnodigen

Een sociaal platform als Nextdoor valt of staat met (voldoende) deelnemers. Je wordt dus gepusht om je buren uit te nodigen via allerlei wegen. Zo wordt er bij de aanmelding al gevraagd om je adresboek te uploaden om mensen te vinden die in je buurt wonen. Woont iemand in je buurt, dan kun je hem of haar een e-mail, sms of zelfs een kaart sturen.

Ophef

In 2019 ontstond ophef in de media over de briefkaarten die Nextdoor verstuurde namens leden, aan voor hen onbekende wijkgenoten. Deze leden zeiden daar geen toestemming voor te hebben gegeven. Althans, niet bewust. Wij zochten deze kwestie uit.

Lokaliseren

Je kunt je buren heel precies lokaliseren op een kaart. Door op het rode stipje op de kaart te tikken kun je bij wijze van spreken de hele straat uitnodigen. Gelukkig kunnen vreemden je alleen uitnodigen via een kaart. Ze hebben als het goed is niet je telefoonnummer of e-mailadres, tenzij je ze kent.

Privacy

Het gebruik van de Nextdoor app is gratis, maar als iets gratis is betaal je vaak met je gegevens. Met de app wordt nog geen omzet gegenereerd, maar er is in geïnvesteerd en die investeerders willen geld zien. In de voorwaarden staat:

'In de toekomst bouwen wij misschien een functie waarmee goederen en diensten worden aangeboden, waarvan wij denken dat je ze leuk vindt. Als je besluit om op een aanbod in te gaan, geef je toestemming aan ons om je informatie te delen met de aanbieder. Anders geven wij geen informatie aan de aanbieder. Nadat informatie met de aanbieder wordt gedeeld, is het onderworpen aan het privacybeleid van de aanbieder, niet dat van ons.'

Gegevens delen

Hoewel je dus zelf bepaalt of je gegevens deelt met derden, worden je gegevens waarschijnlijk wel door Nextdoor zelf geanalyseerd om advertenties op je profiel af te stemmen. Dat ze informatie analyseren steken ze niet onder stoelen of banken en wordt ook uitgebreid beschreven in de privacyvoorwaarden. Je moet er vanuit gaan dat door het gebruik van de app, informatie als je locatie en je type smartphone in handen komt van Nextdoor. Ook de informatie die je in berichten plaatst wordt publieke informatie.

Amerikaans bedrijf

Dat Nextdoor een Amerikaans bedrijf is heeft ook nog implicaties:

'Nextdoor is een in de V.S. gevestigde dienst, dus als je Nextdoor gebruikt, begrijp en accepteer je dat jouw informatie kan worden gebruikt in de V.S. of de andere landen van waaruit we onze niet-V.S. operaties steunen; deze landen beschermen de privacy van consumenten, data en de toegang tot data misschien minder goed dan jouw eigen land.'

Wat Amerika en de NSA met je data doen is onduidelijk, maar ga er maar vanuit dat ze erbij kunnen als ze dat willen.

Andere mogelijke problemen

Er schuilen ook andere mogelijke gevaren in het delen van al die buurtinformatie. Sommige zaken willen we privé houden voor de buren. Bedenk dus goed wat je wilt delen via de app. Zo kan Nextdoor een handige app zijn voor ongure types zoals stalkers.

Negatieve sfeer

Andere mogelijke problemen zijn een negatieve sfeer in de app. Als we reviews bekijken van Amerikaanse gebruikers dan zien we klachten over racistisch taalgebruik, slechte moderators die bepaalde content blokkeren en dus stalkers. Deze problemen kunnen zich ook voor gaan doen in de Nederlandse versie van de app. Desalniettemin zijn deze gevaren ook onderdeel van een app als Facebook.

Buurtapps veroveren Nederland

Nextdoor is niet de enige internetdienst die inzet op buurtinitiatieven. Zo is er ook een Nederlandse versie van Nextdoor genaamd Buurtapp, kennen we op Facebook buurtpagina's en via WhatsApp de groepschats met wijkgenoten. Die laatste vorm is ook erg in opkomst en is vooral bedoeld om verdachte situaties te melden, zoals mogelijke inbrekers. Je kunt het zien als de digitale versie van buurtpreventie.

Downloaden

Download de app gratis in de Apple App Store of de Google Play Store.

