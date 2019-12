Gebruik beelden dashcam bij autoschade

Bewijs aansprakelijkheid

De meeste van de ondervraagde autoverzekeraars gebruiken dashcambeelden als ondersteuning om de aansprakelijkheid vast te stellen. Sommige verzekeraars zijn terughoudend.

Lancyr vraagt haar verzekerden bij een aanrijding of zij beelden hebben. Hierdoor kunnen een aantal discussies vermeden worden.

Volgens Bovemij geven dergelijke beelden vaak een heel duidelijke inzicht in de aanrijdingssituatie.

Allsecur meldt zelfs dat ingestuurde beelden in bijna alle zaken hét bewijs vormen voor de beoordeling van de aansprakelijkheid.

ASR is voorzichtiger met het gebruik van camerabeelden. Volgens de verzekeraar is de waardering van het bewijs in principe voorbehouden aan de rechter.

Klaverblad is terughoudend in het gebruik in verband met privacy; ‘Alleen als betrokkenen er geen bezwaar tegen hebben en als er geen ander bewijs is bij de schadeafwikkeling, kunnen in uitzonderlijke gevallen dashboardbeelden worden gebruikt ’.

Generali stelt dat de beelden niet geijkt zijn en vooralsnog niet volledig betrouwbaar.

Privacy en gebruik dashcam

Het gebruik van dashcams is toegestaan in Nederland. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels over cameratoezicht (pdf) opgesteld waarin staat in welke situaties het particulier gebruik van een dashcam wordt toegestaan. Zo ook het voorbeeld dat je als automobilist - naast het melden van je autoschade via een Europees Schadeformulier of een app - beelden van je dashcam kunt sturen naar de verzekeringsmaatschappij.

Gebruik dashcam in buitenland

Het gebruik van een dashcam is niet in alle landen toegestaan vanwege privacyregels. Recentelijk legde een Duitse rechter een automobilist een boete van €150 op vanwege het filmen hoe een andere automobilist bij het parkeren haar auto beschadigde.

Geen gebruik van beelden

Verzekeraars kunnen verschillende redenen hebben om beelden niet te gebruiken als bewijs, namelijk:

De aansprakelijkheid is duidelijk vast te stellen zonder beelden.

De aanleiding van een aanrijding is slecht zichtbaar vanwege het beperkte blikveld van de camera.

Het betreft beeld waarbij kentekens niet zichtbaar zijn.

Het betreft beeld met een onduidelijk tijdstip.

Bepaalde omstandigheden van het ongeval zijn niet door de dashcam vastgelegd, terwijl deze mogelijk wel relevant zijn om de schuldvraag te kunnen beoordelen.

Beelden zijn mogelijk gemanipuleerd.

Praat mee

Zou jij een dashcam kopen voor in het verkeer om beelden bijvoorbeeld als bewijs te kunnen gebruiken bij een aanrijding? Deel je mening en/of ervaring met andere consumenten in de community van de Consumentenbond.

