Eindejaarstips voor 2020

Enkele tips uit dit artikel zijn gebaseerd op aangekondigde wetswijzigingen, waarover nog niet is gestemd door de Eerste Kamer. Dat gebeurt waarschijnlijk op 15 december. Er is dus een kleine kans dat voorgestelde wetswijzigingen niet doorgaan.

De Tweede Kamer heeft deze wetsvoorstellen al wel aangenomen op 12 november. De wijzigingen van 12 november op het Belastingplan, zoals gepresenteerd op Prinsjesdag, zijn verwerkt in deze eindejaarstips.

Onroerend goed kopen

Zoek je een nieuw huis, dan is het je waarschijnlijk niet ontgaan. Er zijn ingrijpende wijzigingen aangekondigd in de overdrachtsbelasting op woningen en ander onroerend goed.

Voor wie zijn deze tips nuttig?

De onderstaande tips kunnen je belastingvoordeel opleveren als je verwacht dat je op 1 januari 2021 meer ‘vermogen in box 3’ hebt dan €50.000. Of als fiscaal stel €100.000. Heb je niet zoveel vermogen, dan kun je deze tips overslaan. Tenminste als je niet in aanmerking komt voor huurtoeslag. Is je huur- en inkomenssituatie zo dat je wel huurtoeslag kunt krijgen, lees dan ook verder als je vermogen op 1 januari 2021 meer is dan €31.340.