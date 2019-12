Nationale Hypotheek Garantie (NHG): een aanrader

Wat is NHG?

Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) beperk je de financiële risico’s van een koopwoning. Het fonds staat borg voor de terugbetaling van je hypotheek aan de bank als je de maandelijkse lasten niet meer kunt betalen. In principe wordt je woning dan verkocht.

Is de opbrengst van de verkoop te laag om de schuld geheel af te lossen, dan vergoedt WEW 90% van de restschuld aan de bank. De resterende 10% is het eigen risico van de hypotheekverstrekker. Betaal je je hypotheek niet meer door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, scheiding of overlijden van je partner, dan scheldt WEW de schuld kwijt. Zo niet, dan sta je nog in het krijt bij het waarborgfonds.

Woonlastenfaciliteit

Als je tijdelijk niet in staat bent om de hypotheek volledig te betalen als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of het overlijden van je partner, dan biedt NHG de woonlastenfaciliteit. In zulke situaties probeert WEW samen met je hypotheekverstrekker de hypotheek voor jou weer betaalbaar te maken, bijvoorbeeld door tijdelijk een deel van de maandelijkse hypotheekaflossing te betalen.

Het gedeelte van de hypotheekaflossing dat je dan niet meer kunt betalen, mag je bij de hypotheekschuld laten bijschrijven tot maximaal 9% van je NHG-hypotheek. Met de hypotheekverstrekker moet je hiervoor wel een terugbetalingsregeling afspreken. Door de tijdelijke steun vanuit WEW kan verkoop van je woning misschien worden voorkomen.

Wat zijn de voordelen van NHG?

NHG is een van de factoren die je maximale hypotheek bepalen. Je maximum-hypotheekbedrag is afhankelijk van de rente. Met NHG betaal je doorgaans minder rente. Daardoor kun je meer lenen.

Als de hypotheek hoger is dan zo’n 60% van de waarde van je woning, betaal je met NHG bij de meeste banken minder rente over je hypotheek. Dat levert je in totaal duizenden tot tienduizenden euro’s rentevoordeel op.

NHG biedt een tijdelijk vangnet als je de hypotheek zelf onverhoopt niet meer kunt aflossen door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, scheiding of overlijden van je partner.

Bij gedwongen verkoop van je huis door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, scheiding of overlijden van je partner bestaat de kans dat een eventuele restschuld wordt kwijtgescholden door het Waarborgfonds Eigen Woningen.

Kom je in aanmerking voor NHG?

Je kunt in 2020 NHG krijgen voor woningen met een maximale aankoopprijs van €310.000. Inclusief bijkomende kosten bedraagt de maximale hypotheek:

€310.000 zonder energiebesparende voorzieningen

€328.600 met energiebesparende voorzieningen

Vanaf 2018 kun je niet meer lenen dan 100% van de waarde van de woning. Bij energiebesparende voorzieningen kun je maximaal 106% lenen. Omdat de bijkomende kosten zo’n 6% bedragen moet je altijd eigen geld inbrengen.

De woning moet je hoofdverblijf zijn (en dus geen tweede woning of een woning die je doorverhuurt).

Een eventuele directe verbouwing kun je via de hypotheek meefinancieren in de verwervingskosten. Dat verlaagt natuurlijk de maximale aankoopprijs van je woning.

Oversluiten naar NHG

Oversluiten naar NHG wordt vanaf 2020 minder makkelijk. De kostengrens geldt per 2020 namelijk zowel voor aankoop als voor oversluiten. In 2019 moest de hypotheek bij oversluiten naar NHG nog binnen de kostengrens vallen. Dat is in 2020 de marktwaarde van de woning.

Wat kost NHG?

Voor NHG betaal je in 2020 een eenmalige én fiscaal aftrekbare borgtochtprovisie van 0,7%. Bij een hypotheek van €200.000 is dat €1.400. Afhankelijk van je bank, de hoogte van je hypotheek en de waarde van je woning, heb je deze kosten er meestal in 1 tot 3 jaar uit.

Met NHG betaal je namelijk een (veel) lagere hypotheekrente. Alleen als je heel veel eigen geld meebrengt, levert NHG geen rentevoordeel op.

Het rentevoordeel behoud je de hele looptijd en bespaart je uiteindelijk zelfs duizenden tot tienduizenden euro's. Alleen als de hypotheek lager is dan zo’n 60% van de waarde van de woning levert NHG geen rentevoordeel op. Bovendien heb je met NHG een vangnet bij gedwongen verkoop van je huis.

Hoe hoog is het rentevoordeel van NHG?

Met NHG betaal je een (veel) lagere rente. Het rentevoordeel kan oplopen tot 1,12% afhankelijk van de rente-opslag die je bank rekent. Bij een tophypotheek van 100% van de waarde van de woning en een rentevaste periode van 10 jaar is de opslag gemiddeld 0,5%, bij 75% nog maar zo'n 0,15%.

Vanaf pakweg een hypotheek van 60% van de waarde van de woning levert NHG bij de meeste banken geen financieel voordeel meer op. Sterker nog: een hypotheek zonder NHG kan goedkoper zijn. Voor de meeste mensen geldt dat het rentevoordeel van NHG op termijn een stuk hoger is dan de 0,7% kosten die je hiervoor kwijt bent.

Hoe werkt hulp bij betalingsproblemen?

Heb je door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, scheiding of overlijden van je partner betalingsproblemen, dan accepteert het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) dat je met de geldgever regelt dat je tijdelijk (een deel van de) de hypotheeklast niet betaalt maar bij de hypotheekschuld optelt. Het gedeelte van de hypotheekaflossing dat je dan niet meer kunt betalen, mag je bij de hypotheekschuld laten bijschrijven tot maximaal 9% van je NHG-hypotheek (dit is de Woonlastenfaciliteit). De hypotheekverstrekker bepaalt of je hiervan gebruik kunt maken en welk deel van de maandlast je zelf moet betalen. Je moet de extra schuld uiteindelijk wel weer zelf terug betalen.

Wanneer géén NHG afsluiten?

Een hypotheek met NHG adviseren we niet als de hypotheek gelijk of lager is dan 50% van de vrije verkoopwaarde. In dat geval rekenen de meeste banken al dezelfde (lagere) rente als bij een hypotheek met NHG. De verhouding tussen de waarde van je woning en de hoogte van je hypotheek speelt namelijk mee bij de bepaling van je hypotheekrente.

Bij zo'n relatief lage hypotheek is de verkoopopbrengst altijd hoger dan de schuld. Er zal daarom nooit een uitkering vanuit het Waarborgfonds plaatsvinden. Dit voordeel valt dus ook weg. De afsluitkosten zijn het dan niet waard.

Wat gebeurt er met NHG bij verhuizing?

De hypotheekgarantie is gekoppeld aan één woning; bij verhuizing vervalt de garantie. Koop je een volgend huis, weer met NHG, dan betaal je opnieuw borgtochtprovisie. Verhuis je naar een woning die duurder is dan €310.000 dan kun je geen NHG meer krijgen. Je kunt je oude rente nog wel meenemen naar je volgende huis, al houdt de bank er dan wel rekening mee dat je geen NHG meer hebt.

