Heb je een hypotheek zonder NHG, dan kun je in bepaalde gevallen oversluiten naar een hypotheek mét NHG. Dit kan bij je eigen bank of bij een nieuwe hypotheekverstrekker.

Toch NHG voor bestaande hypotheek

Heb je een hypotheek zonder Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en wil je oversluiten naar een hypotheek mét NHG? Dan gelden hiervoor strengere eisen in 2020. De lening moet lager zijn dan de NHG-grens: das was al zo. Een nieuwe eis in 2020 is dat ook de marktwaarde van de woning niet boven de grens van €310.000 mag uitkomen. Of €328.600 (2020) als je energiebesparende maatregelen treft.

Het voordeel van het oversluiten naar een hypotheek met NHG is dat je hypotheekrente daardoor meestal lager wordt.

Woningverbetering

Als je plannen hebt om je woning te verbeteren, moet je aan bepaalde eisen voldoen om in aanmerking te komen voor Nationale Hypotheek Garantie. Wat het Waarborgfonds Eigen Woningen precies onder kwaliteitsverbetering verstaat, lees je op de site van NHG.

Je kunt kiezen voor een aanvullende lening of een nieuwe lening, waarmee je ook de bestaande hypotheek aflost. De aanvullende lening moet je verplicht bij je huidige hypotheekaanbieder afsluiten.

Wanneer is oversluiten naar NHG mogelijk?

Bij alle hieronder genoemde mogelijkheden mag de totale hypotheek niet hoger zijn dan €310.000 of €328.600 (2020) bij energiebesparende voorzieningen. Het is mogelijk over te sluiten naar NHG:

Bij een aanvullende lening voor een verbouwing, kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende voorzieningen. Hiervoor gelden geen minimumbedragen. Een kleine aanpassing aan de woning is al genoeg. Heb je nog geen NHG dan moet je de hele lening oversluiten naar een hypotheek met NHG (en dus over het gehele bedrag 0,7% borgtochtprovisie betalen).

Bij een nieuwe of aanvullende lening na overlijden van je partner of bij beëindiging van je relatie, bijvoorbeeld als je je ex-partner uitkoopt en je hiervoor een aanvullende hypotheek moet afsluiten.

Bij afkoop erfpacht of als je grond volledig in eigendom krijgt.

Als door het oversluiten naar NHG de maandelijkse woonlasten omlaag gaan. Of als de financiële situatie daardoor verbetert, bijvoorbeeld omdat je een aflossingsvrije hypotheek omzet in een annuïteitenhypotheek. De lasten gaan dan juist omhoog, maar de financïele situatie wordt uiteindelijk beter omdat je gaat aflossen.

De woningwaarde mag niet hoger zijn dan de NHG grens. Ook mag je hypotheek niet hoger zijn dan de waarde van je woning. Je huis mag dus niet onder water.

Verder moet je wel aan de NHG normen voldoen. Je inkomen moet bijvoorbeeld voldoende zijn, net zoals wanneer je NHG aanvraagt bij de aankoop van een woning.

Banken werpen drempels op

Consumenten kunnen flink geld besparen door hun oude hypotheek zonder NHG over te sluiten naar een hypotheek mét NHG. Helaas werken banken niet altijd mee, blijkt uit onderzoek uit november 2018:

Bij Colibri Hypotheken en Venn Hypotheken kun je een hypotheek die bij deze geldverstrekkers loopt (zonder NHG) niet omzetten.

ASR, Nationale Nederlanden, Philips Pensioenfonds (PPF) en Tulp Hypotheken werken niet mee als je de hypotheek niet verhoogt.

De meeste banken eisen dat je de oude rente oversluit naar de huidige rente. Is die actuele rente hoger dan de oude dan is oversluiten zinloos. Maar is de huidige rente hoger dan betaal je een boete omdat je je oude hypotheek aflost.

De meeste banken eisen een nieuwe notariële akte.

Bij de meeste banken moet je de hypotheek omzetten met advies van een tusssenpersoon. De kosten verschillen: van geen kosten bij Aegon (execution only) tot €900 bij ING. Werkt de bank alleen met tussenpersonen dan hangen de kosten af van de tareiven van de tussenpersoon.

Er zijn wel lichtpuntjes:

Bij Aegon, BLG Wonen, Rabobank, Regiobank en SNS hoef je niet de hele hypotheek over te sluiten naar de actuele hypotheekrente.

ASR, BLG Wonen, Centraal Beheer, Munt Hypotheken, Rabobank, Regiobank, SNS, Triodos Bank, Vista en Woonfonds eisen geen nieuwe akte bij de notaris. Argenta bekijkt dit per geval.

Bij ABN AMRO, Aegon, Bijbouwe en Moneyou kun je omzetten zonder advies en Argenta en Vista bekijken het per geval.

Bovenop de extra kosten komen ook nog de taxatiekosten en de 0,7% borgtochtprovisie voor NHG. De rente moet dan wel flink omlaag gaan, wil je deze kosten goedmaken.

