Woonlastenverzekering: vangnet bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid

Wat is een woonlastenverzekering?

De woonlastenverzekering, ook wel betalingsbescherming genoemd, komt tijdens het adviesgesprek met je hypotheekadviseur ter sprake.

Een woonlastenverzekering is een verzekering die je bij je hypotheek kunt afsluiten. Een woonlastenverzekering garandeert de betaling van (een deel van) je hypotheek als je daar niet meer toe in staat bent door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Er zijn 2 soorten dekkingen:

Arbeidsongeschiktheidsdekking

Dekking bij werkloosheid

Woonlastenverzekering: doen of niet?

Als je jaarlijks minder dan €56.000 bruto verdient, een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt, geen zwaar of gevaarlijk beroep uitoefent of genoeg eigen vermogen hebt, bedenk dan of het afsluiten van een woonlastenverzekering wel nodig is.

Als aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsdekking kun je bij de meeste verzekeraars ook het risico op werkloosheid verzekeren. Deze dekking raden we niet aan, omdat je niets meer krijgt op het moment dat je het geld echt nodig hebt.

Woonlastenverzekeringen die uitgaan van 'passende arbeid' of 'eigen beroep', zijn duurder dan een woonlastenverzekering die uitgaat van 'gangbare arbeid'. Woonlasten die uitgaan van eigen beroep keren uit als je je beroep niet meer kunt uitoefenen. Bij 'gangbare' arbeid kijkt de verzekeraar alleen of je kunt werken. Een dekking voor 'gangbare arbeid' biedt veel meerwaarde: deze dekking heeft dus de voorkeur. De keuze voor gangbare arbeid is alleen een optie als je een laag inkomen hebt en eenvoudig werk doet.

Arbeidsongeschiktheidsdekking

Met de arbeidsongeschiktheidsdekking verzeker je het bedrag dat je per maand nodig hebt voor de aflossing van je hypotheek in het geval je arbeidsongeschikt raakt. Dat hoeft niet per se het hele maandbedrag te zijn.

Afhankelijk van je financiële situatie bepaal je welk bedrag je wilt verzekeren. Als je arbeidsongeschikt raakt, keert de verzekeraar het verzekerde bedrag voor je woonlasten maandelijks aan je uit gedurende een vooraf vastgesteld aantal jaren.

Verzekeraar BNP Paribas Cardif verzekert op een andere manier; deze keert het afgesproken bedrag in één keer uit aan de hypotheekverstrekker, zodat de hypotheek - en daarmee ook de hypotheeklasten - omlaag gaan. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de verstreken looptijd van de hypotheek.

Dekking bij werkloosheid

Als aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsdekking kun je bij de meeste verzekeraars ook het risico op werkloosheid verzekeren. Deze dekking raden we niet aan, omdat je niets meer krijgt op het moment dat je het geld echt nodig hebt. De meeste aanbieders keren namelijk maar maximaal 12 keer per werkloosheid een maandbedrag uit.

Zelfs als de uitkering langer duurt dan 12 maanden, schiet je vaak niet veel op met een dekking bij werkloosheid. Dit komt doordat de verzekeringsuitkeringen ophouden zodra je WW-uitkering stopt. Vanaf april 2019 is de maximale WW duur nog maar 24 maanden.

BNP Paribas Cardif keert op een andere manier uit: pas uit nadat je WW-uitkering is gestopt. Je krijgt dan, zolang je nog werkloos bent, gedurende maximaal 12 maanden een uitkering uit je woonlastenverzekering. Ontvang je inmiddels een bijstandsuitkering, dan ontvangt de hypotheekverstrekker de uitkering uit je woonlastenverzekering, met als gevolg dat de hypotheeklasten omlaag gaan.

Tip: Wil je weten wat de duur van jouw arbeidsverleden is? Je kunt die met je DigiD opvragen op Mijn UWV.

Heb je een woonlastenverzekering nodig?

Om te bepalen of je een woonlastenverzekering nodig hebt, moet je nagaan wat je financiële situatie zou zijn als je arbeidsongeschikt raakt. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) voorziet werknemers in loondienst bij arbeidsongeschiktheid van een inkomen .

Deze uitkering is echter nooit hoger dan een percentage van het maximum jaarloon, ongeveer €56.000 bruto (2019). Heb je een hoger inkomen, dan gaat je inkomen flink omlaag als je arbeidsongeschikt wordt. Veel werkgevers hebben echter voor hun personeel een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

1. Maak een inschatting van de risico's

Ga voor jezelf na hoe groot de kans is dat je arbeidsongeschikt raakt:

Loop je veel risico's in je werk?

Ben je vaak op pad?

Doe je fysiek zwaar werk?

Leid je een avontuurlijk leven?

Zijn er bepaalde genetische afwijkingen in de familie?

2. Schat je kans op herplaatsing in bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Werk je voor een grote organisatie, bijvoorbeeld de overheid, dan is de kans op herplaatsing bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid veel groter dan wanneer je bij een klein bedrijf werkt.

De praktijk leert dat vooral gedeeltelijk arbeidsongeschikten die bij een kleine werkgever werkten in de problemen komen. Lukt het je bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid niet om minimaal 50% van je verdiencapaciteit te benutten, dan val je terug op bijstandsniveau. Dat gebeurt vaak bij gedeeltelijk arbeidsongeschikten, die worden ontslagen door hun werkgever en kunnen vervolgens geen baan meer vinden. Dit probleem speelt niet als je 100% arbeidsongeschikt wordt verklaard.

Voor grote bedrijven is het meestal niet zo moeilijk om een gedeeltelijk arbeidsongeschikte in een andere, lagere functie te plaatsen of ervoor te zorgen dat de werknemer nog minimaal 50% van zijn verdiencapaciteit verdient. Voor een kleine werkgever is dit heel moeilijk te realiseren.

3. Ga na hoe je er financieel voorstaat

Heb je geld achter de hand, of kun je op je partner terugvallen, dan is een woonlastenverzekering niet direct nodig. Maar heb je net een huis hebt gekocht met een maximale hypotheek, dan heeft een inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid direct consequenties.

Eisen aan een goede woonlastenverzekering

Een goede woonlastenbeschermingsverzekering voldoet aan de volgende criteria:

Je kunt kiezen voor passende arbeid of eigen beroep.

Je kunt kiezen voor een verzekering die ook 100% uitkeert bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Juist bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kun je het ergst in de problemen raken.

De verzekering is niet alleen beperkt tot objectief medisch aantoonbare aandoeningen of ziekten.

Looptijd en maximale duur van de verzekering moeten overeenkomen met de periode waarin je financiële aanvulling nodig hebt. Dat is doorgaans tot je pensioen of tot het einde van de looptijd van de hypotheek.

Je betaalt periodiek (bijvoorbeeld per maand of per kwartaal) premie. Je kunt de verzekering stoppen wanneer je wilt.

Arbeidsongeschiktheidscriteria

Let ook op de arbeidsongeschiktheidscriteria. Er zijn 3 criteria: eigen beroep, passende arbeid en gangbare arbeid.

Voorbeeld: een chirurg verliest zijn vinger.

1. Eigen Beroep

Heeft de chirurg een woonlastenverzekering afgesloten met het criterium 'eigen beroep' dan is hij voor 100% arbeidsongeschikt. Hij kan immers zijn eigen vak niet meer uitoefenen.

2. Passende arbeid

Heeft de chirurg gekozen voor een woonlastenverzekering met het criterium 'passende arbeid', dan is er bij het verlies van een vinger geen sprake van arbeidsongeschiktheid. Hij kan immers nog prima functioneren als bijvoorbeeld verzekeringsarts.

Zou deze chirurg echter door een herseninfarct een deel van zijn geestelijke vermogens zijn kwijtgeraakt, dan is hij volgens het criterium van 'passende arbeid' nu arbeidsongeschikt.

3. Gangbare arbeid

Is zijn woonlastenverzekering afgesloten op basis van het criterium 'gangbare arbeid', dan kan hij in het geval van een herseninfarct wel simpel werk uitvoeren. Er is dan geen sprake van arbeidsongeschiktheid en hij ontvangt geen uitkering van zijn woonlastenverzekering.

Valkuilen van een woonlastenverzekering

Uitsluitingen

Altijd uitgesloten is arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van:

opzet of grove schuld van de verzekerde of van een bij de uitkering belanghebbende;

oorlog, opstanden en dergelijke;

al bestaande aandoeningen en ziekten;

een cosmetische ingreep (gaat er bij een cosmetische ingreep iets mis, dan zijn de gevolgen bij de meeste verzekeraars wel gedekt).

Een deel van de verzekeraars verlangt dat een ziekte of aandoening 'medisch objectiveerbaar' moet zijn. Dit houdt in dat arbeidsongeschiktheid als gevolg van bekkeninstabiliteit, chronisch vermoeidheidssyndroom en whiplash zijn uitgesloten.

Korte uitkeringsduur

Sommige verzekeringen hebben een korte uitkeringsduur. In onze ogen zijn dit soort verzekeringen uitstel van executie. Een hypotheek loopt meestal 30 jaar, dus met een betalingsbescherming van bijvoorbeeld 5 of 10 jaar schiet je weinig op.

Regelingen van de overheid

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) voorziet medewerkers in loondienst die arbeidsongeschikt raken van inkomen. Uitgangspunt van de WIA is dat je zoveel mogelijk blijft werken. ‘Het gaat niet om wat je niet meer kunt, maar om wat je nog wel kunt.'

Regeling via werkgever

Je werkgever verplicht je de eerste 2 jaar tenminste 70% van het loon door te betalen. Voor deze eerste 2 jaar is een dekking voor woonlasten minder belangrijk. Veel werknemers hebben bovendien via hun werkgever een arbeidsongeschiktheidsverzekering lopen, die voorziet in een aanvulling bovenop je WIA-uitkering, mocht je arbeidsongeschikt raken. Als je via je werkgever een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (ook wel WGA-aanvullingspolis of excedentenverzekering genoemd) hebt, is een woonlastenverzekering niet nodig.

Extra vangnet

Als je maandlasten zo hoog zijn dat je ondanks een aanvullende arbeidsongeschiktheidspolis je maandlasten niet kunt betalen, kan een woonlastendekking nuttig zijn.

